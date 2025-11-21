ยิวยิ้มออก! จนท.สหรัฐฯ ยืนยันซาอุดีอาระเบียจะได้เครื่องบิน F-35 ที่ 'ก้าวหน้าน้อยกว่า' อิสราเอล

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพุธ (19 พ.ย.) ว่า เครื่องบินขับไล่ F-35 ที่สหรัฐฯ ตกลงจะขายให้ซาอุดีอาระเบียนั้นจะมีความก้าวหน้าน้อยกว่าเครื่องบินที่กองทัพอิสราเอลใช้อยู่ หลังจากที่อิสราเอลแสดงความกังวลว่าข้อตกลงนี้จะส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบทางทหารของรัฐยิวในภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ฝูงบิน F-35 ที่ริยาดจะได้รับนั้นจะไม่มีระบบอาวุธและอุปกรณ์ขั้นสูงบางอย่างที่ฝูงบินอิสราเอลมี เนื่องจากเครื่องบินทุกลำจะต้องถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้รับ
เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า ในขณะที่อิสราเอลมีฝูงบิน F-35 อยู่แล้ว 2 ฝูงบิน และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเพิ่มอีก 1 ฝูงบิน แต่ซาอุดีอาระเบียจะถูกจำกัดให้มีได้เพียง 2 ฝูงบินเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่า การอนุมัติจำหน่ายในขั้นสุดท้ายให้แก่ซาอุดีอาระเบียจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสด้วย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธ (19) ว่า รัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ จะหารือเพิ่มเติมกับอิสราเอลเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงจะมีความสมดุล
อิสราเอลซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่มีเครื่องบินขับไล่ F-35 ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ จะขายเครื่องบินขับไล่รุ่นล้ำสมัยนี้ให้กับซาอุดีอาระเบีย โดยเกรงว่าจะเป็นการทำลายความเหนือชั้นทางทหารของรัฐยิว
เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามยืนยันว่า “รัฐบาล ทรัมป์ ยึดมั่นในกฎหมายที่ระบุว่า สหรัฐฯ จะรักษาความได้เปรียบของกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ในตะวันออกกลาง” และให้คำมั่นกับสื่อช่อง 12 ของอิสราเอลว่าวอชิงตันจะไม่ผิดสัญญา
ขณะเดียวกัน สื่อช่อง 12 รายงานว่า สหรัฐฯ ไม่เต็มใจที่จะกำหนดเงื่อนไขผูกโยงการขายเครื่องบิน F-35 ให้ซาอุดีอาระเบียกับการสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลดังที่เยรูซาเลมคาดหวังไว้ และเจ้าหน้าที่ซาอุฯ กล่าวว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างข้อตกลงนี้กับข้อตกลงใดๆ กับรัฐอิสราเอล
ริยาดแสดงความสนใจที่จะสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอล แต่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนมานานแล้วว่า ต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์
สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้ตกลงกันเรื่องการขายเครื่องบินรบ F-35 ระหว่างการเสด็จเยือนทำเนียบขาวของเจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (18)
ข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงกันระหว่างเจ้าชายและทรัมป์ ได้แก่ ปฏิญญาร่วมว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์พลเรือน และการขายรถถังเกือบ 300 คันให้กับริยาด
ทรัมป์ ยังกล่าวอีกว่า เขาจะแต่งตั้งซาอุดีอาระเบียให้เป็นพันธมิตรหลักนอกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 19 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับสถานะนี้ รวมถึงอิสราเอล
กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้ยื่นเอกสารแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการต่อคณะผู้แทนทางการเมืองของอิสราเอล หลังจากมีการประกาศข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย โดยกองทัพอากาศอิสราเอลได้ยื่นคัดค้านอย่างชัดเจนต่อการขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ขั้นสูงของสหรัฐฯ ให้แก่ซาอุดีอาระเบีย
เอกสารดังกล่าวระบุว่า ความเหนือชั้นกว่าทางอากาศของอิสราเอลอาจถูกทำลายลง หากประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางครอบครองเครื่องบินขับไล่สเตลท์ขั้นสูงรุ่นนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่อิสราเอลเคยแสดงความกังวลมาแล้วหลายครั้งในอดีต
อิสราเอลมีความกระตือรือร้นที่จะรักษาความได้เปรียบทางทหารเชิงคุณภาพในภูมิภาคด้วยการมีเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุด และในอดีตเคยพยายามขัดขวางการขาย F-35 ให้กับประเทศใกล้เคียงอื่นๆ รวมถึงตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แม้ว่าการขายจะยังคงเดินหน้าต่อไป แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปีในการส่งมอบเครื่องบินลำแรกให้ซาอุฯ ซึ่งสื่อช่อง 12 ระบุว่าอิสราเอลมีเวลาเพียงพอที่จะเจรจาเงื่อนไขการขายกับสหรัฐฯ เพิ่มเติม
ที่มา: Times of Israel