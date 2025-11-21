แปลกๆ!เขมรอ้างอินฟลูฯสาวชื่อดังจีนไม่ได้สูญหาย แต่ถูกจับฐานเอี่ยวสแกมเมอร์

สื่อเขมรอ้าง อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชื่อดังของจีน แท้จริงถูกจับกุมตามคำกล่าวหากระทำผิดทางอาญา ที่เกี่ยวข้องกับสแกมออนไลน์ในกัมพูชา หลังขาดการติดต่อกับครอบครัว ครั้งที่เดินทางมาหาแฟนหนุ่มชาวจีน ที่ทำงานเป็นเจ้าของร้านอาหารในสีหนุวิลล์ ปฏิเสธข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ที่ว่าเธออาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรม
รายงานของคิริโพสต์ ระบุว่า "Sister Orange" อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังบนสื่อสังคมออนไลน์จีน ถูกกล่าวหากระทำผิดทางอาญา 2 กระทงในกัมพูชา และขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัว ครอบครัวของเธอในจีนนึกว่าเธอหายตัวไปและตกอยู่ในอันตราย ตอนที่เธอเดินทางมาเยี่ยมแฟนฟนุ่ม ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารในสีหนุวิลล์
ทัช สุขะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ระบุว่า มีข่าวว่า Sister Orange ซึ่งเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามบน Douyin หรือ TikTok เวอร์ชันจีน 131,600 คน และมีชื่อจริงว่า จางมู่เฉิง วัย 26 ปี เกี่ยวข้องกับการทำงานข้ามชาติผิดกฎหมายร่วมกับแก๊งอาชากรรม และเกี่ยวข้องกับสแกมออนไลน์
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอ้างต่อว่าเธอไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง มีการทำงานกันเป็นทีมและมีเครือข่ายกลุ่มคนที่เข้มแข็ง ที่คอยช่วยเหลือค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำว่าอินฟลูฯสาวรายนี้ไม่ได้สูญหาย แต่ถูกจับกุมโดยตำรวจ หลังได้รับข้อมูลจากจีน เกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอ
สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างว่าปัจจุบัน Sister Orange ถูกควบคุมตัวในศูนย์ทัณฑสถาน 2 ในเขต Dangkao ของกรุงพนมเปญ
สำนักข่าว Mothership media รายงานว่าอินฟลูเอ็นเซอร์สาวรายนี้ เดินทางมายังกัมพูชาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยหวังมาเยี่ยมเยือนแฟนหนุ่ม ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในสีหนุวิลล์
Sister Orange โพสต์วิดีโอที่เธออยู่บริเวณชายหาดของสีหนุวิลล์ในเดือนพฤศจิกายน มีเสียงแฟนหนุ่มถามว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับจีน ซึ่งเธอตอบว่าจองตั๋วเที่ยวบินไว้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน
ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจีน ระบุว่าไม่กี่วันหลังจากเธอโพสต์วิดีโอสุดท้ายลง Douyin โทรศัพท์ของเธอถูกปิดและร้านอาหารของแฟนหนุ่มของเธอไม่เปิดบริการ แต่ทางสื่อมวลชนกัมพูชา อ้างว่าเธอถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมตัวในวันที่ 13 พฤศจิกายน และในวันที่ 15 พฤศจิกายน ศาลออกคำสั่งให้ควบคุมตัวเธอ
(ที่มา:คิริโพสต์)