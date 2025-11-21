ไม่จบง่ายๆแน่!จีนกดดันนายกฯญี่ปุ่นถอนคำพูดประเด็นไต้หวัน ขู่ซ้ำไม่อย่างนั้นเจอผลกระทบรุนแรง

ความร่วมมือการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นได้รับความเสียหายรุนแรง จากคำกล่าวของกระทรวงพาณิชย์จีนในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.) พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแดนปลาดิบถอนคำพูดเกี่ยวกับไต้หวัน หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์อันหนักหน่วง
ประเด็นพิพาททางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นโหมกระพือหนักหน่วงขึ้น นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวโดยสมมุติกับรัฐสภาในวันที่ 7 พฤศจิกายน ว่าการโจมตีใดๆของจีนที่เล่นงานไต้หวัน ดินแดนปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จะกระตุ้นการตอบโต้ทางทหารจากโตเกียว
"คำพูดที่ไม่ถูกต้องอย่างเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิ ในเรื่องเกี่ยวกับไต้หวัน มีพื้นฐานบ่อนทำลายรากฐานความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนทางการค้า" เหอ หย่งเฉียน โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวระหว่างแถลงข่าว
"ถ้าญี่ปุ่นยังคงแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ไม่หยุดหย่อน และยังคงเดินหน้าไปในเส้นทางผิดๆ จีนจะดำเนินการด้วยความเด็ดขาดใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นและผลลัพธ์ทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบโดยญี่ปุ่น" โฆษกระยุ
จีนคือตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของญี่ปุ่น รองจากสหรัฐฯ โดยปักกิ่งซื้อสินค้าจากโตเกียว 125,000 ล้านดอลลาร์(ราว 4 ล้านล้านบาท) ในปี 2024 ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรม, เซมิคอนดัคเตอร์และยานยนต์
โตเกียวอาจต้องดิ้นรนหาตลาดทางเลือกอื่น ถ้าจีนปิดประตูไม่ต้อนรับสินค้าญี่ปุ่น แต่เกาหลีใต้ จุดหมายปลายทางการส่งออกใหญ่สุดอันดับ 3 ของโตเกียว นำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเพียงแค่ 46,000 ล้านดอลลาร์(ราว 1.5 ล้านล้านบาท) ในปีที่แล้ว
โฆษกของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น บอกว่า "ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล" เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่า จีน บ่งชี้อาจแบนการนำเข้าอาหารทะเลทั้งหมดจากญี่ปุ่น ท่ามกลางความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆของบรรดาบริษัทอาหารทะเลญี่ปุ่น ต่อความเป็นไปได้ที่อาจถูกปักกิ่งกำหนดข้อจำกัดต่างๆนานาเหมือนในอดีต
จีน ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก เคยมีประวัติใช้มาตรการทางการค้าบีบบังคับประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้มาแล้ว
ในปี 2023 ปักกิ่งกำหนดมาตรการอย่างครอบคลุมแบนนำเข้าอาหารทะเลทั้งหมดของญี่ปุ่น หลังโตเกี่ยวตัดสินใจปล่อยน้ำที่มีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก อย่างไรก็ตามทางทบวงปรมาณูสากล หน่วยงานของสหประชาชาติ สรุปว่าการปล่อยน้ำดังกล่าวมีความปลอดภัย
ก่อนหน้านั้นในปี 2010 จีน ระงับส่งออกแร่แรร์เอิร์ธไปยังญี่ปุ่นเป็นเวลาราว 7 สัปดาห์ หลังเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นควบคุมตัวกัปตันเรือประมงจีนรายหนึ่ง ที่ขับเรือประมงเฉี่ยวชนกับเรือยามชายฝั่งญี่ปุ่นใกล้หมู่เกาะเซ็งคาคุ ที่ทางปักกิ่งเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยู
"การขู่เข็ญบีบบังคับเป็นนิสัยที่เลิกยากสำหรับปักกิ่ง แต่มีเพียงสหรัฐฯที่ยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่น ครั้งที่จีนแบนอย่างไม่สมควรต่ออาหารทะเลญี่ปุ่น และเราจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรของเราอีกครั้งในเวลานี้" จอร์จ กลาส เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำญี่ปุ่นเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.)
(ที่มา:รอยเตอร์)