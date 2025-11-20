สุดฉาว! สื่อนอกรายงาน “ไทย” จัดมิสยูนิเวิร์สวุ่นไม่เลิก “2 กรรมการตัดสินรอบสุดท้าย” ล่าสุดประกาศลาออกอ้างเชื่อมีการโกง

เอเจนซีส์ – กรรมการตัดสินการประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์ส 2 คนจากทั้งหมด 8 คนประกาศลาออกเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าทางอินสตาแกรม ให้เหตุผลเชื่ออาจมีการโกงในกระบวนการคัดเลือกชี้ปัญหาไปที่คณะกรรมการชั่วคราวได้คัดเลือกล่วงหน้าคนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดที่กำลังจะเปิดฉากในวันศุกร์(21 พ.ย) หลังเรื่องป่วนทั้งนางงามตกช่องโหว่บนเวทีระหว่างประกวดรอบพรีลิมินารีรวมไปถึงบอสออร์แกไนเซอร์ไทยตวาดนางงามเม็กซิโกไม่พอใจไม่ยอมให้ความร่วมมือจนมิสยูนิเวิร์สคนปัจจุบันเดินวอล์กเอาท์ไปด้วยก่อนแสดงความเห็นให้กำลังใจ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(19 พ.ย)ว่า นักดนตรีเลบานอน-ฝรั่งเศส โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) เป็นกรรมการคนแรกจากทั้งหมด 8 คนที่ได้ตัดสินใจประกาศลาออกผ่านทางอินสตาแกรม โดยในเหตุผลอ้างไปถึงคณะกรรมการชั่วคราว (impromptu jury)
และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้จัดการฟุตบอลฝรั่งเศส โกลด มาเกเลเล (Claude Makélélé) ประกาศการขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการตัดสินเช่นกันโดยอ้างถึง “เหตุผลส่วนตัวที่ไม่คาดคิด”
การลาออกเกิดขึ้น 2 สัปดาห์หลังผู้ร่วมการประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สไม่กี่คนวอล์กเอาท์ออกไปจากงานช่วงเก็ยตัวจากปัญหาบอสออร์แกไนเซอร์ผู้จัดจากไทย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ที่ไม่พอใจมิสเม็กซิโกจนถึงขั้นออกมาวิจารณ์ต่อหน้านางงามคนอื่นๆและมีการสั่งการ์ดให้ล็อกห้อง จนในเวลานั้นมิสยูนิเวิร์สปี 2024 จากเดนมาร์ก วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก (Victoria Kjær Theilvig) ต้องเดินออกไปจากห้องและแสดงจุดยืนให้กำลังใจมิสเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ เฟอร์นันเดซ (Fátima Bosch Fernández)
และล่าสุดมิสจาเมกา กาเบรียล เฮนรี (Gabrielle Henry) ตกหลุมเวทีระหว่างประกวดรอบพริลิมินารี
1 ใน 2 ของกรรมการที่ถอนตัวจากคณะกรรมการ 8 คนที่ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คือโอมาร์ ฮาร์ฟูชเปิดเผยอย่างน่าตกใจว่า “คณะกรรมการฉับพลันได้จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย 30 คน(finalist)จากทั้งหมด 136 คนที่เข้าร่วมการประกวดโดยที่ไม่มีกรรมการที่แท้จริง(คณะกรรมการ 8 คน)รวมทั้งตัวผมร่วมอยู่ด้วย” เขากล่าวเปิดใจทางอินสตาแกรมในวันอังคาร(18) พร้อมชี้ว่า เขาค้นพบเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดีย
บีบีซีรายงานว่า คณะกรรมการไม่เป็นทางการที่เรียกว่า impromptu jury ประกอบไปด้วยบุคคลที่เชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนสูงจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้เข้าประกวดบางคน อ้างอิงจากฮาร์ฟูช
แต่ทว่าเขาไม่ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการชั่วคราวนี้มีหน้าที่อย่างไรหรือจะสามารถจะมีอำนาจลบการตัดสินใจของคณะกรรมการทางการ 8 คนได้
และในวันอังคาร(18)บริษัทมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชันหรือ MUO ได้ออกแถลงการณ์ออกมาโต้ข้อกล่าวหาของฮาเฟาช์ โดยชี้ว่าไม่มีกลุ่มภายนอกได้รับการอนุญาตให้ทำการประเมินนางงานผู้เข้าประกวดหรือเลือกคัดสรรค์ผู้ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย
และยังได้ชี้ว่า บางทีฮาร์เฟาช์อาจอ้างไปถึงโปรแกรม Beyond the Crown หรือความริเริ่มผลกระทบทางสังคมที่จะดำเนินการอิสระจากการแข่งการประกวดมิสยูนิเวิร์ส และมีคณะกรรมการคัดเลือกที่แยกออกไป
โดย MOU ได้ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก Beyond the Crown ในวันจันทร์(17) และในแถลงการณ์วันอังคาร(18) ทางองค์กรมิสยูนิเวิร์สเปิดเผยว่า การออกมาเปิดเผยของฮาร์เฟาช์นั้นไม่ใช่สิ่งที่โปรแกรมนี้เป็น
ด้านกรรมการตัดสินคนที่ 2 โกลด มาเกเลเล ที่ประกาศลาออกผ่านอินสตาแกรมเช่นกัน บรรยายว่า เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก