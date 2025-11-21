ข่าวร้าย! สหรัฐฯประกาศกลาง "ฟอรัมประชุมความมั่นคงเบอร์ลิน" หวังให้ “เยอรมัน” รับช่วงต่อบัญชาการสูงสุด NATO ในยุโรป

เอเจนซีส์ – เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำนาโตประกาศกลางฟอรัมประชุมความมั่นคงเบอร์ลิน BSC สัปดาห์นี้ สหรัฐฯคาดหวังว่า “เยอรมัน” จะก้าวขึ้นมารับทำหน้าที่ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังนาโตในยุโรป แต่ถูกนักวิจารณ์เตือนเป็นเหมือนสัญญาณร้ายอเมริกากำลังหันหลังให้พันธมิตรและบั่นทอนความสามารถของนาโตในการปกป้องยุโรป
สตาร์สแอนด์สตริป ด้านการทหารของสหรัฐฯรายงานวันนี้(20 พ.ย)ว่า ตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังนาโตมีฝ่ายอเมริกานั่งดำรงตำแหน่งมาตลอดนับตั้งแต่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ NATO ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 80 ปีก่อน
แต่ทว่ากลางที่ประชุมความมั่นคงเบอร์ลิน BSC ( Berlin Security Conference) สัปดาห์นี้ แมทธิว วิเทคเกอร์ (Matthew Whitaker) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำนาโตกลับเปิดเผยต่อหน้าผู้คนที่เข้าฟังว่า เขามีความกระตือรือล้นที่จะได้เห็นเยอรมันก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังชาติพันธมิตร SACEUR ที่มีทั้งหมด 32 ชาติของนาโต
แต่อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ชื่อดังไม่กี่ฉบับรวม เดลีเทเลกราฟ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นนี้ใน NATO ต้องใช้เวลา
“ผมเฝ้ารอวันที่เยอรมันจะเดินมาหาสหรัฐฯและกล่าวว่า ‘พวกเราพร้อมที่จะรับไม้ต่อตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของพันธมิตร’” เขากล่าวในวันอังคาร(18) และเสริมต่อว่า “ผมคิดว่าพวกเรายังคงห่างไกลจากจุดนั้นแต่ผมเฝ้ารอการหารือเหล่านี้”
ทั้งนี้นักวิจารณ์เตือนเป็นเหมือนสัญญาณร้ายอเมริกากำลังหันหลังให้พันธมิตรและบั่นทอนความสามารถของนาโตในการปกป้องยุโรป
อ้างอิงจากดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษพบว่าในที่ประชุม ความเห็นของวิเทคเกอร์นั้นสร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาคนที่อยู่บนเวที ขณะที่ตัวแทนจากเยอรมันประจำ NATO และ EU ได้กล่าวออกมาในที่ประชุมฟอรัมว่า “เขามองเห็นเรื่องนี้ต่างออกไปเล็กน้อย”
โดย พลโท โวล์ฟกัง วีน (Wolfgang Wien) กล่าวว่า ประเทศเยอรมันพร้อมที่จะแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นภายในองค์กรระหว่างประเทศ แต่ทว่ามองว่าตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังชาติพันธมิตร SACEUR นี้เป็นของอเมริกา
ในการโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลังการหารือ BSC ที่กรุงเบอร์ลิน วิเทคเกอร์ไม่ได้เอ่ยถึงประเด็น SACEUR แต่เขาได้เอ่ยความจำเป็นของชาติพันธมิตรนาโตในการต้องทำตามคำปฎิญาณเมื่อไม่นานมานี้ต่อการเพิ่มงบประมาณให้ถึง 5% ของตัวเลข GDP ง
อย่างไรก็ตามคำถามเกี่ยวกับความคิดที่ว่าชาวยุโรปในวันหนึ่งจะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสูงสุดนาโต SACEUR ที่มีพลเอก พลเอก ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ (Gen. Dwight D Eisenhower)
และเมื่อต้นปีนี้ มีการหารือเกิดขึ้นที่เพนตากอนถึงแนวคิดที่สหรัฐฯจะยกเลิกการบัญชาการกองกำลังนาโต NBC News ของสหรัฐฯรายงานเมื่อมีนาคมต้นปี อย่างไรก็ตามเมื่อกรกฎาคมก่อนหน้า พลเรืออากาศเอกสหรัฐฯ อเล็กซัส กรินเควิช (Alexus Grynkewich) เข้ารับตำแหน่งและถือเป็นการส่งสัญญาฯว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทันทีต่อตำแหน่งสำคัญนี้
ซึ่งการออกมาชี้ของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำ NATO แสดงให้เห็นว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงคาดว่าต้องใช้เวลาหลายปีนับจากนี้ โดยมีการโต้ถียงมาเป็นเวลานานในหมู่นักวิเคราะห์ที่ว่าถึงเวลาหรือไม่ที่ NATO จะต้องมีผู้นำระดับสูงสุดมาจากยุโรป