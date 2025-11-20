ใกล้ WW3 ! เรือจารกรรมลับรัสเซียอุกอาจ "ยิงแสงเลเซอร์" ใส่นักบินผู้ดีในน่านน้ำอังกฤษ ระหว่าง "ลอนดอน" เร่งผลิตกระสุน-ระเบิดในโรงงานตั้งใหม่ทั่วประเทศ

เอเจนซีส์ - รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยวันพุธ(19 พ.ย)ว่า เรือสำรวจ Yantar ที่เชื่อเป็นเรือจารกรรมลับรัสเซียยิงแสงเลเซอร์ใส่นักบินอังกฤษหลังเข้ามาอยู่ในน่านน้ำอังกฤษ พร้อมเผยแผนเร่งผลิตกระสุนและระเบิดให้กองทัพที่โรงงาน 13 แห่งตั้งใหม่ทั่วประเทศหลังก่อนหน้าส่งเรือรบบรรทุกเครื่องบินอังกฤษอยู่ใต้สังกัดกองกำลัง NATO เป็นครั้งแรก
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(19 พ.ย)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น ฮีลีย์ ( John Healey) ออกมายืนยันในวันพุธ(19)ว่า เรือจารกรรมลับรัสเซีย Yantar ที่ถูกส่งเข้าน่านน้ำอังกฤษเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้หลังเคยมาก่อนหน้าเมื่อมกราคมต้นปี
ปัจจุบันเรือสำรวจ Yantar กำลังอยู่บริเวณชายขอบของน่านน้ำอังกฤษแต่เป็นครั้งแรกที่เรือจารกรรมลับรัสเซียอุกอาจถึงขั้นยิงแสงเลเซอร์ใส่นักบินกองทัพอากาศอังกฤษที่กำลังบินตามประกบ
รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษแถลงว่า ลอนดอนส่งเรือรบฟริเกตและฝูงเรือเครื่องบิน P8 เพื่อเฝ้าติดตามและแกะรอยเรือจารกรรมลับรัสเซียที่ฮีลีย์เปิดเผยว่า เรือสำรวจรัสเซียดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข่าวกรองลับและทำแผนที่เคเบิลใต้ทะเลของพวกเรา
“เรือ Yantar ยิงแสงเลเซอร์ใส่นักบินของพวกเรา” พร้อมเสริมว่า “การกระทำของพวกรัสเซียอันตรายมาก”
และรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น เฮียลีย์ ยังฝากข้อความตรงไปถึงประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ว่า
“ข้อความของผมไปยังรัสเซียและต่อ(ประธานาธิบดีรัสเซีย) ปูตินคือ “พวกเราเห็นคุณ พวกเรารู้ว่าคุณกำลังทำอะไร และหากว่าเรือ Yantar เดินทางมาทางใต้สัปดาห์นี้ พวกเราพร้อม”
ฮีลีย์กล่าวเสริมว่า เรือจารกรรมลับรัสเซียออกแบบเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลของพวกเราและของพันธมิตรของพวกเราตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการมีความสามารถในการจารกรรมลับในยามสันติและก่อวินาศกรรมในยามสงคราม”
สื่ออังกฤษชี้ว่า ได้มีการเปลี่ยนกฎในการเกี่ยวพันของกองทัพเรืออังกฤษดังนั้นจึงส่งผลทำให้สามารถติดตามเรือรัสเซีย Yantar ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และมีความพร้อมต่อทางเลือกทางทหารหากว่าเรือเปลี่ยนทิศทาง
“ผมจะไม่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ เพราะมันจะยิ่งทำให้ประธานาธิบดีปูตินฉลาดมากขึ้น” เขากล่าว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษชี้ว่า เขากล่าวว่า “มันเป็นส่วนหนึ่งของฝูงเรือรัสเซีย มันไม่ใช่แค่ปฎิบัติการทางทะเล มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัสเซียที่มาจากสิ่งที่คนเหล่านั้นเรียกว่า กรมฝ่ายการวิจัยทะเลน้ำลึกหลัก (Main Directorate of Deep-Sea Research) หรือ GUGI และสิ่งนี้ถูกออกแบบเพื่อความสามารถที่สามารถทำการจารกรรมลับในยามสันติและการก่อวินาศกรรมในยามขัดแย้ง”
และเสริมว่า “นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมว่าเมื่อใดก็ตามที่เรือ Yantar เข้ามาในน่านน้ำอังกฤษลึกขึ้น “พวกเราแกะรอยมัน พวกเรายับยั้งมันและพวกเรากล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินว่าพวกเราพร้อม และพวกเราจะทำพร้อมไปกับชาติพันธมิตรต่างๆของเรา”
นอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษยังเตือนต่อว่า อังกฤษต้องเพิ่มมาตรการในยุคใหม่ของอำนาจแข็งกร้าว (hard power) โดยกล่าวว่า “โลกของเรานั้นคาดการณ์ล่วงหน้าได้น้อยลง อันตรายมากขึ้น” โดยชี้ไปที่สงครามอิสราเอล-อิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางและความขัดแย้งทางการทหารที่เกิดเมื่อต้นปีระหว่างอินเดียและปากีสถานรวมไปถึงสายลับจีนมีเป้าหมายไปที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ
คำเตือนของฮีลีย์ว่ารัสเซียเข้ามาในช่วงเวลาที่รายงานที่น่าประหวั่นของสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้ออกคำเตือนว่า อังกฤษยังไม่พร้อมในการป้องกันตนเองจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่อาจหมายถึงสงคราม
คณะกรรมาธิการกลาโหมอังกฤษประจำสภาสามัญชนอังกฤษออกมาเตือนถึงความสามารถการสู้รบของอังกฤษในสงครามและทำตามข้อผูกพันธ์ของนาโตหลังรัสเซียบุกยูเครนโดยชี้ว่า "แดนผู้ดียังไม่มีแผนในการปกป้องตัวเอง"
ทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษได้ประกาศแผนการระดมการผลิตกระสุนและระเบิดของกองทัพครั้งใหญ่ และชี้ว่าจะเป็นการผลิตที่โรงงานใหม่ทั่วประเทศ 13 แห่งเป็นอย่างน้อยที่อุตสาหกรรมทหารคาดว่าจะสามารถเริ่มได้ที่โรงงานแรกในปีหน้า
ขณะที่ LBC ของอังกฤษได้รายงานวันจันทร์(17)ว่า อังกฤษตัดสินใจส่งเรือรบบรรทุกเครื่องบิน HMS Prince of Wales เข้าอยู่ภายใต้การบัญชาการของ NATO เป็นครั้งแรกและจะสามารถปฎิบัติการได้ทันทีภายในแค่ 5 นาที – 10 นาทีตามคำสั่ง
ด้านอดีตผู้บัญชาการทหารเรืออังกฤษ พลเรือเอก ลอร์ด เวสต์ (Lord West) ได้เตือนว่าความตรึงเครียดกับรัสเซียมีอันตรายสูงเข้าใกล้จุดที่อาจไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในการเผชิญหน้าด้วยการใช้ 'อาวุธนิวเคลียร์ '