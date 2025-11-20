ชาวบ้านหนีจ้าละหวั่นอพยพวุ่นหลัง “ภูเขาไฟเซอเมรู” บนเกาะชวาปะทุพ่นเถ้าถ่านร้อนไกล 2 กิโล อิเหนายกระดับเตือนภัยสูงสุด

เอพี – ภูขาไฟเซอเมรูที่สูงสุดบนเกาะชวาเกิดปะทุในวันพุธ(19 พ.ย) ส่งเถ้าถ่านภูเขาไฟไกลถึง 2 กิโลเมตร ประชาชนหนีจ้าละหวั่นอพยพกว่า 300 คนออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยกระดับเตือนภัยสูงสุด
เอพีรายงานวันนี้(19 พ.ย)ว่า ภูขาไฟเซอเมรู (Mount Semeru)อยู่ในจ.ชวาตะวันออกเกิดปะทุวันพุธ(19)ส่งเถ้าถ่านภูเขาไฟร้อนผสมกับหิน ลาวาแดงฉาน และก๊าซออกมาจากปากปล่องเดินทางไปไกลถึง 7 กิโลเมตรไหลลงสู่ด้านล่างไม่กี่ครั้งนับจากเที่ยงวันถึงค่ำขณะที่ไอร้อนส่งเถ้าถ่านภูเขาไฟสูงขึ้นฟ้าร่วม 2 กิโลเมตร สำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียกล่าวผ่านแถลงการณ์
การปะทุเกิดขึ้นตลอดทั้งวันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่แดนอิเหนาต้องยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟระเบิดถึง 2 ครั้งมาสู่ระดับการเตือนภัยสูงสุด สำนักงานกล่าว และล่าสุดยังไม่มีรายงานการสูญเสีย
ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนใน 3 หมู่บ้านที่อยู่ในความเสี่ยงมากที่สุดตั้งอยู่ในเขตลูมาจาง(Lumajang)ถูกอพยพเข้าไปอาศัยในศูนย์อพยพของรัฐบาลชั่วคราว อ้างอิงจากโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซีย อับดุล มูฮารี (Abdul Muhari)
มูฮารีกล่าวต่อว่า ความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของภูเขาไฟในบ่ายวันพุธ(19)ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่สั่งตั้งเขตโซนอันตรายให้ครอบคลุมออกไปถึง 8 ก.มจากปากปล่อง และได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ติดแม่น้ำ Besuk Kobokan ที่เป็นเส้นทางผ่านของการไหลลาวาแดงร้อนฉานขณะที่ก๊าซร้อนนั้นกำลังไหลลงมาตามไหล่ของภูเขาไฟเซอเมรู
เอพีชี้ว่าสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกำลังพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ติดอยู่บนภูเขาที่สูง 3,676 เมตร ที่จุดสังเกตการณ์รานู คุมโบโล (Ranu Kumbolo monitoring post ) โดยจากทั้งหมด 178 คนมีนักไต่เขาราว 137 คน นักข่าว 15 คน ไกด์นำทาง 7 คน และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวอีก 6 คน อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ Bromo-Tengger-Semeru National หรือ TNBTS.
วิดีโอคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นหมอกหนาทึบของเถ่าถ่านที่ผ่านหุบเขาป่าไม้ลงสู่แม่น้ำที่ไหลผ่านใต้สะพาน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันหลบภัยไปอาศัยในศูนย์พักพิงหรือพื้นที่อื่นที่ปลอดภัย