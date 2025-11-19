สุดซอย! “วุฒิสภาสหรัฐฯ” ตกลงจ่อผ่าน “แฟ้มลับเอปสตีน” หลังสภาล่างรีพับลิกันไฟเขียวพรึบผ่านมติเกือบเอกฉันท์ให้เผยความลับที่ดำมืด

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - สภาสูงสหรัฐฯวันอังคาร(18 พ.ย)เคลื่อนไหวเตรียมผ่านร่างกฎหมายแฟ้มลับเอปสตีนหากถูกส่งมาหลังสภาล่างสหรัฐฯวานนี้(17 พ.ย)ยกมือไฟเขียวให้ผ่าน 427 -1
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(19 พ.ย)ว่า สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯลงมติเมื่อต้นวันอังคาร(178ให้ผ่านร่างกฎหมายแฟ้มลับเอปสตีนเพื่อเผยแพร่เอกสารความลับมหาเศรษฐีวอลสตรีทอเมริกันผู้อื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ในมติ 427 -1
และหลังจากนี้มติดังกล่าวจะถูกส่งไปยังวุฒิสภาสหรัฐฯต่อไป ซึ่งวานนี้(18)ทางสภาสูงสหรัฐฯประกาศพร้อมจะยกมือให้ผ่านทันทีเพื่อให้ร่างกฎหมายแฟ้มลับเอปสตีนสามารถถูกส่งต่อไปที่ทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามให้บังคับใช้และจะส่งผลทำใหกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯสามารถเผยแพร่แฟ้มเอปสตีนต่อสาธารณะได้
ทรัมป์ที่หลายสัปดาห์ก่อนหน้าขัดขวางไม่ให้มีการเผยแพร่แต่วันจันทร์(17)เขาประกาศพร้อมจะเซ็นลงนาม
บรรยาการก่อนการลงมติตอนเช้า ประธานรัฐสภาสหรัฐฯจากพรรครีพับลิกัน ไมค์ จอห์นสัน (Mike Johnson) แถลงว่า ทางสภาล่างสหรัฐฯจะโหวตเรื่องนี้อย่างแน่นอนพร้อมสัญญาที่จะทำให้เรื่องนี้ผ่านสภาไปให้ได้
เดอะการ์เดียนชี้ว่า โหวต NO ไม่เห็นชอบเพียงหนึ่งเดียวมาจากส.สรัฐลุยเซียนาของพรรครีพับลิกัน เคลย์ ฮิกกินส์ (Clay Higgins) แสดงความเห็นว่า เขาโหวตไม่เห็นชอบเพราะวิตกว่า มาตรการดังกล่าวจะเปิดเผยรายละเอียดของพยานในคดี และผู้ต้องสงสัยคนสำคัญและอื่นๆซึ่งจะส่งผลต่อการสอบสวน
แฟ้มลับเอปสตีนกลายเป็นเผือกร้อนของผู้นำสหรัฐฯที่กระทบต่อฐานเสียง MAGA ของเขาอย่างจังเนื่องมาจากบางส่วนเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเอปสตีนและคนแวดวงเพื่อนที่มีอำนาจและคนใกล้ชิดของเขา
แฟ้มลับเอปสตีนส่งผลทำให้เกิดการขบถขึ้นใน MAGA ตั้งแต่แวดวงการเมืองไปจนถึงสื่อที่เรียกร้องให้ทรัมป์ทำตามสัญญาที่ให้ไว้บนเวทีหาเสียงว่าจะเปิดเผยแฟ้มลับดังกล่าวต่อสาธารณะ
สอดคล้องกับเหยื่อเอปสตีนที่ยังคงมีชีวิตไม่กี่คนออกมากดดันต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯและสภาคองเกรสสหรัฐฯโดยมีสมาชิกสภาคองเกรสคนสำคัญเข้าร่วม การรณรงค์เป็นต้นว่า ส.ส พรรครีพับลิกันจากรัฐจอร์เจีย มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน (Marjorie Taylor Greene) หรือ MTJ ให้ผ่านมติและเปิดเผยทั้งหมดเพื่อให้ความลับดำมืดถูกเปิดเผย
อ้างอิงจากวิกีพีเดียพบว่า แฟ้มลับเอปสตีนนี้เป็นของมหาเศรษฐีวอลสตรีท เจฟฟรีย เอปสตีน (Jeffrey Epstein) ที่เสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี 2019 หลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล่อลวงเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อค้าทางเพศโดยมีสาวสังคมแดนผู้ดีชั้นสูง กีเลน แมกซ์เวลล์ (Ghislaine Maxwell) เป็นผู้ช่วย
ภายในแฟ้มลับเอปสตีนเชื่อว่ามีรายชื่อลูกค้าระดับบนทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง เซเลบ และนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงที่มีทฤษฎีสมคมิดเชื่อว่า เอปสตีนมีรายชื่อในมือเพื่อแบล็กเมล และการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเรือนจำรัฐนิวยอร์กปี 2019 เป็นการโดนสังหารเพื่อปกป้องคนในบัญชีดำ