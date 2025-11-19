เอาไปซัดกันเอง!ทรัมป์เมินความกังวลอิสราเอล อนุมัติขายฝูงบินF-35ให้ซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐฯและซาอุดีอาระเบีย ลงนามในข้อตกลงต่างๆนานาด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนและการขายเครื่องบินรบล้ำสมัย F-35 ของอเมริกา ระหว่างการเสด็จเยือนของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบียในวันอังคาร(18พ.ย.) จากการเปิดเผยของทำเนียบขาว
ทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลงว่าทั้ง 2 ประเทศ ให้การรับรองปฏิญญาร่วมด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือน ที่สร้างบนพื้นฐานทางกฎหมาย สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางพลังงานนิวเคลียร์ ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดลอลาร์และยาวนานหลายทศวรรษ ตามกรอบ "มาตรฐานเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์"
นอกจากนี้แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังเห็นชอบ "แพ็คเกจขายอาวุธด้านการป้องกันตนเองครั้งใหญ่" ซึ่งในนั้นรวมถึงการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัย F-35 ในอนาคต
ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์(17พ.ย.) ทรัมป์ เปิดเผยว่าสหรัฐฯจะขายเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 แก่ซาอุดีอาระเบีย แม้มีเสียงแสดงความกังวลมาจากอิสราเอล พันธมิตรสำคัญของวอชิงตัน "เราจะทำเช่นนั้น เราจะขาย F-35" เขาบอกกับผู้สื่อข่าว เมื่อถูกถามว่าวอชิงตันจะตกลงขายเครื่องบินรบรุ่นนี้แก่ริยาดหรือไม่ ระหว่างพบปะกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ในวันอังคาร(18พ.ย.)
ริยาด แสดงความต้องการซื้อฝูงบินขับไล่ F-35 มาช้านาน ซึ่งปัจจุบันในตะวันออกกลาง มีอิสราเอลเพียงชาติเดียวที่ครอบครองเครื่องบินรบล่องหนล้ำสมัยรุ่นนี้ อย่างไรก็ตามพวกเจ้าหน้าที่อิสราเอล แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขายเครื่องบิน F-35 แก่ซาอุอีอาระเบีย แม้มีความพยายามผลักดันคืนความสัมพันธ์อันเป็นปกติระหว่าง 2 ชาติ
ในอีกขอบเขตที่เคยเป็นประเด็นโต้เถียงในอดีต แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจา เปิดเผยเมื่อวันจันทร์(17พ.ย.) ว่า ทรัมป์และมกุฎราชกุมาร จะลงนามในข้อตกลงหนึ่ง เกี่ยวกับกรอบการทำงานความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือน ซึ่งจากคำแถลงของทำเนียบขาวในวันอังคาร(18 พ.ย.) ก็เป็นจริงตามนั้น
ซาอุดีอาระเบีย เป็นหนึ่งในชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่พวกเขาต้องการกระจายความเสี่ยงออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำลังมองหาเทคโนโลยีล้ำสมัยของอเมริกา จากข้อตกลงหนึ่งที่เรียกว่า "ข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางนิวเคลียร์โดยสันติ123"
อย่างไรก็ตามข้อตกลงลักษณะดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันเข้มงวดของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และคาดหมายว่าทุกข้อตกลงใดๆจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสภาคองเกรส
ซาอุดีอาระเบียยืนกรานว่าพวกเขาไม่ได้กำลังเสาะหาอาวุธนิวเคลียร์ และเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเข้าสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมกับปากีสถาน ชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
จนถึงตอนนี้ สหรัฐฯอนุมัติขายเครื่องบิน F-35 เฉพาะกับพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดเท่านั้น ในนั้นรวมถึงสมาชิกยุโรปจำนวนหนึ่งในพันธมิตรนาโตและอิสราเอล
การเดินทางเยือนสหรัฐฯของมกุฎราชกุมาร ผู้ปกครองโดยพฤตินัยของซาอุดีอาระเบีบ ถือเป็นการเสด็จเยือนอเมริกาครั้งแรกของพระองค์นับตั้งแต่เกิดคดีสังหาร จามาล คาซ็อกกี คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในปี 2018 โดยฝีมือสายลับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งโหมกระพือเสียงเดือดดาลจากทั่วโลก และกัดเซาะความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติช่วงสั้นๆ
(ที่มา:เอเอฟพี)