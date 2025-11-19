อื้ออึง! ปชช.เอกวาดอร์ลงประชามติโหวต NO สวนปธน.โนบัว ไม่อนุญาตให้ “สหรัฐฯ” เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ผลการลงประชามติเอกวาดอร์วันอาทิตย์(16 พ.ย)ปฎิเสธการกลับมาของฐานทัพกองกำลังต่างชาติในประเทศ ดับฝันทั้งประธานาธิบดี ดาเนียล โนบัว และสหรัฐฯที่ต้องการขยายการปรากฎตัวในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(16 พ.ย)ว่า ผลประชามติวันอาทิตย์(16) กลายเป็นฝันร้ายสำหรับประธานาธิบดีเอกวาดอร์ ดาเนียล โนบัว (Daniel Noboa) ที่ก่อนหน้ารณรงค์เพื่อแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเอกวาดอร์ให้สามารถยกเลิกการห้ามกองกำลังต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศที่ได้ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อปี 2008
โนบัวแถลงระหว่างการรณรงค์ว่า การยกเลิกการแบนกองกำลังต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพจะช่วยต่อสู้อาชญากรรมที่มาจากแก๊งและลดความรุนแรงที่ปรากฎขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปี ส่งให้เอกวาดอร์กลายเป็นหนึ่งในจุดร้อนค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ผ่านมา "สหรัฐ" ตั้งความหวังว่าการลงประขามตินี้จะช่วยปูทางในการกลับมาเปิดฐานทัพอเมริกันในเอกวาดอร์ 16 ปีหลังปิดลง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งกำลังทางน้ำโจมตีเรือที่เชื่อว่าเป็นเรือลักลอบค้ายาเสพติดที่ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก บีบีซีรายงานว่าราว 70% ของโคเคนทั่วโลกผ่านเอกวาดอร์ อ้างอิงจากผู้นำเอกวาดอร์ โนบัว
ภายใต้ประธานาธิบดีของดาเนียล โนบัว พบว่าใช้มาตรการแข็งกร้าวด้วยการใช้กำลังทหารกวาดล้างแก๊งยาเสพติด รวมถึงการส่งทหารออกลาดตระเวนตามท้องถนนต่างๆ
บรรดาผู้สนับสนุนกล่าวว่า แนวทางของประธานาธิบดีโนบัวได้ช่วยต่อต้านยาเสพติด แต่บรรดานักสังเกตการณ์ชี้ว่า รัฐบาลของเขาใช้วิธีอำนาจนิยม
ทั้งนี้ฐานเก่ากองทัพสหรัฐฯในเอกวาดอร์ที่ตั้งบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกปิดลงหลังอดีตประธานาธิบดีเอกวาดอร์ปีกซ้าย ราฟาเอล กอร์รีอา (Rafael Correa) ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ได้หมดอายุพร้อมกับผลักดันให้มีการสั่งแบนกำลังตั้งชาติตั้งฐานในประเทศในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ คริสตี โนม ไม่นานมานี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่ตั้งทางการทหารในเอกวาดอร์ร่วมกับผู้นำเอกวาดอร์
ประธานาธิบดี ดาเนียล โนบัง เมื่อต้นปีนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่า เขาต้องการกองทัพต่างชาติเข้ามาร่วมทำสงครามต่อต้านแก๊งยาเสพติด และเมื่อไม่นานมานี้โนบัวยังได้เปิดการเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นคงระดับภูมิภาคและความร่วมมือด้านการอพยพกับเจ้าหน้าที่อเมริกัน
สื่ออังกฤษชี้ว่า ผลประชามติดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนเอกวาดอร์ปฎิเสธการยกเลิกการใช้เงินรัฐอุดหนุนพรรคการเมือง การลดขนาดของสภาคองเกรสเอกวาดอร์ และการสถาปนาสภานิติบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่
ผู้นำเอกวาดอร์แสดงปฎิกริยาตอบรับความพ่ายแพ้การผลักดันดึงฐานทัพต่างชาติเข้ามาว่า เขายอมรับต่อผลโหวตประชามติที่ออกมา
ทั้งนี้ในวันการลงประชามติพบว่า หัวหน้าแก๊ง Los Lobos ที่เป็นหนึ่งในแก๊งค้ายาเสพติดเอกวาดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศถูกจับได้ในปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับตำรวจสเปน
Wilmer "Pipo" Chavarria หัวหน้าแก๊ง Los Lobos ได้แอบแกล้งตายและหลบซ่อนตัวอยู่ในดินแดนยุโรปในระหว่างตัวเองสั่งการควบคุมปฎิบัติการผิดกฎหมายเช่น ลักลอบขนยาเสพติด และการทำเหมืองเถื่อนในเอกวาดอร์ โนบัวแถลง