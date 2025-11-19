“ทรัมป์” หมดหนทางประกาศพร้อมเซ็นปล่อย “แฟ้มลับเอปตีน” ปัดไม่เคยส่งไปป์บอมบ์ข่มขู่ MAGA สายเหยี่ยวส.สหญิงชื่อดัง MTJ ที่ยืนหยัดข้างเหยื่อกามวอลสตรีท

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันจันทร์(17 พ.ย)ยืนยันจะลงนามอนุมัติให้แฟ้มลับเอปสตีนเผยแพร่หากผ่านการโหวตจากสภาคองเกรสสหรัฐฯ ปัดชีวิตของส.สหญิงสาย MAGA คนดัง มาจอรี เทย์เลอร์ กรีน หรือ MTJ ไม่ได้อยู่ในอันตรายหลังกดดันผู้นำสหรัฐฯให้เปิดแฟ้มลับเอปสตีนยืนเคียงข้างเหยื่อก่อนระเบิดไปป์บอมบ์ถูกส่งไปหาถึงบริษัทก่อสร้างของครอบครัว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวานนี้(17 พ.ย)ว่า ผู้นำสหรัฐฯแถลงวันจันทร์(17)ในทำเนียบขาวว่า เขาจะลงนามร่างกฎหมาย 2 พรรคร่วมเพื่อบังคับให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯต้องเผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีนหรือที่รู้จักในชื่อ Epstein Files หากสามารถผ่านมาได้จากทั้งสภาล่างสหรัฐฯและสภาสูงสหรัฐฯสำเร็จ
ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯมีกำหนดที่จะต้องโหวตในวันอังคาร(18) และเชื่อว่าจะสามารถผ่านได้ด้วยเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลาม
เป็นการตอบคำถามนักข่าวระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังหารือร่วมกับประธานฟีฟ่า จีอันนี อินฟาติโน (Gianni Infantino)ในทำเนียบขาว
NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(18)ว่า ทั้งผู้นำสหรัฐฯและทำเนียบขาวได้ทำงานอย่างลับๆเพื่อยุติความพยายามของกลุ่มสมาชิกพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่หยิบมือที่สนับสนุนการเผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีน
ในวันศุกร์(14) ทรัมป์สั่งการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ แพม บอนดี ในการสอบสวนความเชื่อมโยงของเอปสตีนต่อบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงของพรรคเดโมแครตและสถาบันการเงินต่างๆ
แต่ทว่าคืนวันอาทิตย์(16)ผู้นำสหรัฐฯเปลี่ยนใจหันมาสั่งการให้สมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตให้แฟ้มลับเอปสตีนผ่านเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
อ้างอิงจากวิกีพีเดียพบว่า แฟ้มลับเอปสตีนที่อื้อฉาวสั่นสะเทือนวอชิงตันและกลุ่ม MAGA ฐานเสียงทรัมป์ รวมไปถึงยังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เจ้าชายแอนดรูว์ถูกสั่งถอดฐานันดรศักดิ์กลายเป็นสามัญชนและได้รับพระราชทานชื่อใหม่พร้อมต้องย้ายออกไปจากวัง
แฟ้มลับเอปสตีนนี้เป็นของมหาเศรษฐีวอลสตรีท เจฟฟรีย เอปสตีนที่เสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี 2019 หลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาล่อลวงเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อค้าทางเพศโดยมีสาวสังคมแดนผู้ดีชั้นสูง กีเลน แมกซ์เวลล์ เป็นผู้ช่วย
ภายในแฟ้มลับเอปสตีนเชื่อว่ามีรายชื่อลูกค้าระดับบนทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง เซเลบ และนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงที่มีทฤษฎีสมคมิดเชื่อว่า เอปสตีนมีรายชื่อในมือเพื่อแบล็กเมล และการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเรือนจำรัฐนิวยอร์กปี 2019 เป็นการโดนสังหารเพื่อปกป้องคนในบัญชีดำ
และครั้งหนึ่งมหาเศรษฐีอเมริกัน อีลอน มัสก์ ก่อนหน้าในปี 2025 เคยอ้างว่าผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ มีชื่อปรากฎในบัญชีดำแฟ้มลับเอปสตีน แต่เขาได้ลบทวีตไปหลังจากนั้น
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเมื่อวันที่ 7 ก.ค ได้เผยแพร่เมโมภายในอ้างว่า บัญชีดำแฟ้มลับเอปสตีนไม่มีอยู่จริง แต่กลับทำให้เกิดคาวามเคลือบแคลงไปทั่วทั้งการเมืองสหรัฐฯ บรรดาคนดังฐานเสียงทรัมป์ผู้จัดพ็อดแคสต์คนดัง Alex Jones รวมผู้จัดรายการทีวีคนดัง John Oliver สงสัยอย่างหนัก อ้างอิงจากวิกีพีเดีย
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานต่อว่า ผู้นำสหรัฐฯยังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในวันจันทร์(17)ว่า ชีวิตของ MTJ ส.สหญิงสาย MAGA ชื่อดังไม่อยู่ในอันตรายหลังได้รับระเบิดไปป์บอมบ์ข่มขู่
พร้อมกันนี้ยังอ้างว่า “ผมไม่คิดว่าจะมีใครสนใจเธอ”
ทรัมป์ออกมาโต้หลัง มาจอรี เทเลอร์ กรีน (Marjorie Taylor Greene )หรือ MTJ ส.ส พรรครีพับลิกันจากรัฐจอร์เจียที่ยืนหยัดกดดันให้ผู้นำสหรัฐฯต้องเผยแพร่แฟ้มลับเอปสตีน ก่อนโดนผู้นำสหรัฐฯชี้ว่า เธอเป็นผู้ทรยศต่อขบวนการ MAGA โดยกรีนได้วิจารณ์ว่า "ประธานาธิบดีสหรัฐฯเทเลือดลงน้ำ" พร้อมแสดงความวิตกว่า ชีวิตเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย
เกิดขึ้นหลังกรีนเปิดเผยว่า มีการส่งระเบิดไปป์บอมบ์ไปยังสำนักงานบริษัทก่อสร้างของเธอ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(16)ว่า MTJ ในวันเสาร์(15)เปิดเผยว่า เธอได้รับการติดต่อจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนส่งคำเตือนมาถึงความปลอดภัยของเธอเอง หลังผู้นำสหรัฐฯประกาศวันศุกร์(14)ถอนการสนับสนุนและการรับรองต่อการเป็นผู้แทนประจำเขตในรัฐจอร์เจียของเธอ