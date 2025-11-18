คณะมนตรีความมั่นคง UN ไฟเขียวผ่าน “แผนสันติภาพทรัมป์ 20 ข้อ” ตั้งบอร์ดสันติภาพคุมกาซา แต่ “ฮามาส” ปฎิเสธเสียงแข็งไม่รับอ้าง “แผนส่งทหารต่างชาติเข้า” ลั่นไม่มีวันปลดอาวุธเด็ดขาด

เอเจนซีส์ – คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติวันจันทร์(17 พ.ย)โหวตลงมติ 13 ต่อ 0 โดยมีรัสเซีย-จีนงดออกเสียงส่งผลทำให้แผนสันติภาพกาซา 20 ข้อของทำเนียบขาวได้รับการรับรองเดินหน้าเพื่อตั้งบอร์ดสันติภาพบริหารเขตฉนวนกาซากรุยทางไปสู่การตั้งรัฐกาซาในอนาคต ด้านผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีชี้เป็นการไฟเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ UN แต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสปฎิเสธเสียงแข็งไม่รับอ้างเป็นแผนปล่อยให้ทหารต่างชาติเข้ากาซา และจะไม่ปลดอาวุธ
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานอังคาร(17 พ.ย)ว่า คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ UNSC วันจันทร์(17 พ.ย) ได้ลงมติผ่านแผนสันติภาพของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับกาซาเรียบร้อยแล้ว
แผนสันติภาพ 20 ข้อที่ประกาศต่อสาธารณะเดือนที่ผ่านมารวม การตั้งบอร์ดบริหารสันติภาพกาซาที่จะทำหน้าที่เพื่อการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่รัฐบาลพลเรือนในอนาคต
บอร์ดบริหารนี้จะมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ นั่งทำหน้าที่เป็นประธาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ ไมค์ วอลต์ซ (Mike Waltz) แถลงว่า “มติประวัติศาสตร์นี้เป็นอีกหนึ่งย่างก้าวสำคัญมุ่งหน้าสู่กาซาที่มีเสถียรภาพ”
ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐฯที่เคยออกมาตำหนิองค์การสหประชาชาติได้แสดงความยินดีต่อมติดังกล่าว โดยแสดงความชื่นชมว่าเป็นการลงคะแนนที่ถือว่าเป็นหนึ่งของการอนุมัติใหญ่ที่สุดในประวัติศาสต์ของ UN เลยทีเดียว
อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ ผู้นำสหรัฐฯออกมาแสดงความยินดีหลังความสำเร็จของมติในที่ประชุมโดยกล่าวว่า
“ขอแสดงความยินดีต่อโลกในการโหวตที่น่าทึ่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC เมื่อไม่นานมานี้ รับรู้และรับรองบอร์ดแห่งสันติภาพ (BOARD OF PEACE) ที่จะมีผมทำหน้าที่เป็นประธานและรวมถึงบรรดาผู้นำที่น่านับถือและมีอำนาจมากที่สุดจากทั่วโลก” รายงานจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์วันจันทร์(17)
ทั้งนี้ในการออกเสียงพบว่าทั้ง “รัสเซีย” และ “จีน” ที่ได้เคยออกแนวทางแก้ปัญหากาซาของตนเองที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งแผนสันติภาพของวอชิงตันในการโหวตวานนี้(17)ต่างงดออกเสียงโดยพร้อมเพรียงส่งผลทำให้มติแผน 20 ข้อของทรัมป์ผ่านด้วยมติ 13 -0
ในการไฟเขียวตามแผนนี้จะรวมไปถึงการตั้งบอร์ดสันติภาพที่จะทำหน้าที่บริหารเขตฉนวนกาซาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและการจัดตั้งกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศ ISF (International Stabilization Force)ซึ่งเป็นกองกำลังชั่วคราวในเขตกาซา อ้างอิงจากร่างที่ CNN ได้เห็น
ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยในวันจันทร์(17)ว่า รายชื่อสมาชิกของบอร์ดและอื่นๆที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายจะประกาศออกมาในไม่อีกสัปดาห์หลังจากนี้
แหล่งข่าวทางการทูตบางส่วนที่ไม่เปิดเผยชื่อได้แสดงความเห็นว่า มติที่ไฟเขียวจะเปิดทางสำหรับการให้อำนาจต่อประเทศต่างๆเพื่อร่วมในกองกำลังรักษาเสถียรภาพกาซา ISF ที่ในเวลานี้ได้รับการสนับสนุนโดย UN แล้ว
CNN รายงานต่อว่า โดยวอลต์ซชี้แจงว่า กองกำลัง ISF นั้นเป็นกองกำลังผสมของผู้รักษาสันติภาพที่ส่วนใหญ่จะมาจากชาติมุสลิมเป็นหลักเป็นต้นว่า อินโดนีเซีย อาเซอร์ไบจาน และอื่นๆจะถูกส่งไปประจำการที่กาซาภายใต้กองบัญชาการรวมศูนย์เพื่อรักษาความปลอดภัยตามถนนสายต่างๆ ดูแลเขตห้ามการเคลื่อนไหวทางการทหาร ปกป้องชีวิตพลเรือนและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผ่านเส้นทางปลอดภัย
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวชาติตะวันตกได้เปิดเผยกับสื่อสหรัฐฯว่า การปราศจากรายละเอียดที่ชัดเจนของแผน 20 ข้อของสหรัฐฯส่งผลทำให้ยากที่จะนำไปบังคับใช้ โดยพบว่าไม่มีเงื่อนเวลาที่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่การเปลี่ยนผ่านในการส่งมอบอำนาจไปยังรัฐบาลปาเลสไตน์ PA
ขณะที่เดอะการ์เดียนของอังกฤษชี้ว่า หลังผลโหวตลงมติอนุมัติแผนสันติภาพกาซาออกมา กลุ่มฮามาสที่คุมบังเหียนเขตฉนวนกาซาได้ออกมาปฎิเสธไม่ยอมรับ โดยชี้ว่าแผนทำเนียบขาวเป็นเหมือนการตั้งกลไกการป้องกันนานาชาติขึ้นในดินแดนและทางกลุ่มจะไม่มีวันยอมวางอาวุธตามแผนการดังกล่าว
“มติดังกล่าวเป็นการจัดตั้งกลไกการป้องกันนานาชาติในเขตฉนวนกาซาที่ซึ่งประชาชนของพวกเราและฝักฝ่ายเหล่านั้นปฎิเสธ” ฮามาสกล่าวผ่านแถลงการณ์