“ปธน.ทรัมป์” กลับลำ 360 องศาสั่ง “สาวกรีพับลิกัน” โหวตหนุนเผยแพร่ “แฟ้มเอปสตีน” อดีตนางแบบวัยรุ่นผู้ดีในอีเมลฉาวเปิดตัวกับ BBC รับเคยใช้เวลาร่วมกับ “ทรัมป์” จริง

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอาทิตย์(16 พ.ย) ออกมาเรียกร้องให้สมาชิกพรรคคองเกรสของตัวเองโหวตไฟเขียวให้เผยแพร่เอกสารเอปสตีนหรือที่รู้จักในชื่อ Epstein files ของมหาเศรษฐีเจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่เสียชีวิตในเรือนจำปี 2019 อ้างไม่มีอะไรต้องปิดบัง แตกต่างจากจุดยืนก่อนหน้าแบบ 360 องศา ด้านอดีตนางแบบอังกฤษเพื่อน เวอร์จิเนีย จุฟเฟร เปิดตัวในรายการ BBC Newsnightชื่อดังว่าเป็นคนที่อีเมลอ้างถึงเคยใช้เวลาร่วมกับทรัมป์จริง
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันจันทร์(18 พ.ย)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียของตัวเองคืนวันอาทิตย์(16) สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาล่างสหรัฐฯสมควรทำเช่นนั้น “เพราะพวกเราไม่มีสิ่งต้องปิดบัง”
เป็นการเปลี่ยนจุดยืนแบบ 360 องศาสำหรับผู้นำสหรัฐฯหลังจากก่อนหน้าหลายสัปดาห์เขาออกมาต่อต้านการโหวตให้เผยแพร่เอกสาร เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Epstein files) โดยชี้ว่า การโหวตนี้เป็นเหมือนแทคติกถ่วงเวลาของพวกเดโมแครต
การเปลี่ยนจุดยืนของทรัมป์ในประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังสมาชิกพรรคเดโมแครตที่นั่งในคณกรรรมาธิการตรวจสอบประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯได้เผยแพร่อีเมลตอบโต้ 3 ฉบับ
เอกสารไม่ต่ำกว่า 20,000 ชิ้นจากทั้งหมดของมหาเศรษฐี เจฟฟรีย์ เอปสตีน เสียชีวิตในเรือนจำปี 2019 ถูกเผยแพร่เมื่อวันพุธ(12) โดยในคณกรรรมาธิการตรวจสอบประจำสภาล่างสหรัฐฯรับผิดชอบการสอบสวนการกระทำความผิดของเอปสตีน
บีบีซีรายงานว่า เชื่อว่าการโหวตเพื่อเผยแพร่เอกสารเอปสตีนจะผ่านสภาล่างสหรัฐฯไปได้ในสัปดาห์นี้ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถผ่านในสภาสูงสหรัฐฯได้สำเร็จหรือไม่
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(16)ว่า ส.ส รัฐเคนตักกี โทมัส มาสซี (Thomas Massie) เปิดเผยในช่วงต้นวันอาทิตย์(16)ว่า เขาคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามที่จะปกป้องเพื่อนฝูงที่มีอำนาจและร่ำรวย พวกเศรษฐีพันล้าน กลุ่มผู้บริจาคให้กับการหาเสียงของเขา รวมไปถึงเพื่อนสังคมของทรัมป์เอง พร้อมกันนี้ มาสซียังพูดกับบรรดาเพื่อนส.สพรรคเดียวกันว่า บันทึกการโหวตรอบนี้จะยาวนานกว่าความเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์เสียอีก
ส.ส มาสซีแสดงความเห็นว่า เขาคิดว่าน่าจะมีส.สพรรครีพับลิกันไม่ต่ำกว่า 100 คนในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯสามารถหักทรัมป์
โดยสัปดาห์ที่แล้วส.สมาสซีจากพรรครีพับลิกันและส.ส โร คานนา (Ro Khanna) สามารถรวบรวมรายชื่อบนคำร้องได้มากพอเพื่อยื่นให้เปิดมติการโหวตในสภา
ทั้งนี้หนึ่งในอีเมลจากทั้งหมดที่เพิ่งถูกเปิดเผยในวันพุธ(12) โดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบจากฝั่งสมาชิกพรรคเดโมแครตพบว่าเป็นอีเมลที่มหาเศรษฐีวอลสตรีทเขียนไปหาเพื่อนสาวคนสนิท สาวสังคมชั้นสูงแดนผู้ดี กีเลน แมกซ์เวลล์
ตามเนื้อหาอ้างว่า ทรัมป์ไม่เพียงแต่รู้ว่าเขา(เอปสตีน)กำลังล่อลวงเด็กสาว แต่ในครั้งหนึ่งทรัมป์เองเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงกับหนึ่งในเหยื่อเด็กสาวที่บ้านของเอปสตีน
เกิดขึ้น 2 ปีหลังเอปสตีนได้รับข้อตกลงยอมความเพื่อลดหย่อนโทษต่อข้อหาการทำร้ายทางเพศและการข่มขืนวัยรุ่นระดับมัธยมต้นและระดับไฮสกูลจำนวนหลายสิบคนที่ปาล์มบีช โดยในอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งออกมาในปี 2011 เอปสตีนกล่าวต่อแม็กซเวลล์ในอีเมลมีใจความว่า
“ผมต้องการให้คุณตระหนักว่า สุนัขที่ไม่ได้เห่าคือทรัมป์...(เหยื่อ)ใช้เวลาหลายชั่วโมงในบ้านผมร่วมกับเขา”
ตามการรายงานของสื่อ Reality Tea รายงานวันจันทร์(17) ระบุว่า เหยื่อเอปสตีนที่เคยใช้เวลาร่วมกับทรัมป์ได้เปิดเผยตัวในรายการ BBC Newsnight เมื่อวันที่ 5 พ.ยที่ผ่านมาทางยูทูปเป็นนางแบบวัยรุ่นชาวอังกฤษ Anouska De Georgiou ซึ่งเป็นเพื่อนของ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าชายแอนดรูว์แห่งอังกฤษที่ปัจจุบันโดนสั่งปลดให้กลายเป็นสามัญชนก่อนขับออกจากพระราชวัง
ทว่าทำเนียบขาวแถลงโต้ในวันพุธ(12)ว่า เหยื่อที่อ้างถึงในอีเมลแท้จริงคือ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร (Virginia Giuffre) ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการฆ่าตัวตายเมื่อเมษายนต้นปี ซึ่งจุฟเฟรเคยเปิดเผยว่า เธอไม่เคยเห็นทรัมป์ร่วมในการละเมิดใดๆและไม่มีการแสดงความเกี่ยวข้องในการกระทำผิดของทรัมป์ในอีเมลต่างๆตามเอกสารเอปสตีนไฟล์