xs
xsm
sm
md
lg

รถบัสแสวงบุญอินเดียไป "เมกกะ" ชนรถแทงเกอร์บรรทุกน้ำมัน ระทึกไฟไหม้ลามโหมทั้งคันย่างสด 45 รอดตายแค่คนเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี แถลงล่าสุดแสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้น หลังรถบัสผู้แสวงบุญชาวอินเดียกำลังเดินทางออกจากเมืองเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย ไปยังเมดินาแต่เกิดไฟไหม้ระหว่างทางดับเกือบยกคัน 45 ศพ รอดตาย 1 คน

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(17 พ.ย)ว่า ผู้บัญชาการตำรวจเมืองไฮเดอราบัด  VC Sajjanar กล่าวงานแถลงข่าววันจันทร์(17)ว่า นักแสวงบุญ 1 คนที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดในเวลานี้อยู่ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่อีก 45 คนบนรถบัสแสวงบุญเสียชีวิตทั้งหมด

เหยื่อส่วนใหญ่มาจากเมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา

เหตุเกิดเมื่อรถบัสแสวงบุญที่คนทั้งหมดนั่งมาอยู่ระหว่างการเดินทางออกจากเมืองเมกกะที่มีหินดำหรือ หินกะอ์บะฮ์ ตั้งอยู่เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองเมดินา ( Medina)

คนทั้งหมดเดินทางไปซาอุดีอาระเบียเพื่อการแสวงบุญอุมเราะห์(Umrah) ที่มีระยะเวลาในการแสวงบุญสั้นกว่าการแสวงบุญพิธีฮัจญ์ที่เป็นการแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดของพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย

Sajjanar เปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับรถแทงเกอร์ขนน้ำมันแต่ไม่ยอมให้รายละเอียดเพิ่มเติม

เดอะฮินดู สื่ออินเดียรายงานว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้(17)เมื่อรถบัสแสวงบุญเกิดชนกับรถขนน้ำมันก่อนถึงเมืองเมดินาไปราว 25 ก.ม

คลิปเหตุการณ์แสดงให้เห็นรถบัสกำลังไฟไหม้ท่ามกลางความมืดมิด ไฟลูกใหญ่สว่างจ้า

NDTV ของอินเดียรายงานว่า ทีมกู้ภัยเปิดเผยว่า รถบัสดังกล่าวโดนเผาทั้งคันจนกลายเป็นตอตะโกสร้างความยากลำบากต่อการระบุเอกลักษณ์บุคคลมากขึ้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเป็นชายคือ Mohd Abdul Shoiab ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นซาอุดีอาระเบียเวลานี้ แต่ไม่มีรายละเอียดอาการป่วยของเขาออกมา

บีบีซีรายงานว่า โมฮัมเหม็ด เตห์ซีน (Mohammed Tehseen)อาศัยในเมืองไฮเดอราบัดได้เปิดเผยว่า ญาติทั้งหมด 7 คนอยู่บนรถบัสแสวงบุญดังกล่าว และเสริมว่าตัวเองได้ยินข่าวร้ายหลังได้รับโทรศัพท์จากญาติคือ Shoaib ทีอยู่ในโรงพยาบาลหลังรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด

ด้านนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ร้ายแรงต่อบรรดาผู้แสวงบุญแดนภารตะผ่านแพลตฟอร์ม X โดยเขาระบุว่า ตัวเองรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อข่าวอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่อินเดียนั้นติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่ในซาอุดีอาระเบีย

“สถานทูตของเราในกรุงริยาร์ดและสถานกงสุลในเมืองเจดดาห์นั้นให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่จะทำได้” รายงานจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย

ห้องควบคุมถูกตั้งในเมืองเจดดาห์และเมืองไฮเดอราบัดเพื่อให้การสนับสนุนครอบครัวเหยื่อรถบัสแสวงบุญเมกกะ

ทั้งนี้มีชาวอินดียทั้งหมด 54 คนเดินทางจากเมืองไฮเดอราบัด อินเดียเพื่อไปยังเมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันที่ 9 พ.ยเพื่อแสวงบุญ และจากทั้งหมดมี 4 คนต้องการยังคงอยู่ต่อในเมืองเมกกะขณะที่อีก 4 คนต้องการเดินทางไปเมืองเมดินาด้วยรถยนต์ ส่งผลทำให้มีผู้แสวงบุญอินเดียที่เหลืออีก 46 คนเดินทางไปเมดินาด้วยรถบัสจนเกิดเหตุสลดในที่สุด

กำลังโหลดความคิดเห็น