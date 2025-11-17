รถบัสแสวงบุญอินเดียไป "เมกกะ" ชนรถแทงเกอร์บรรทุกน้ำมัน ระทึกไฟไหม้ลามโหมทั้งคันย่างสด 45 รอดตายแค่คนเดียว

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี แถลงล่าสุดแสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้น หลังรถบัสผู้แสวงบุญชาวอินเดียกำลังเดินทางออกจากเมืองเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย ไปยังเมดินาแต่เกิดไฟไหม้ระหว่างทางดับเกือบยกคัน 45 ศพ รอดตาย 1 คน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(17 พ.ย)ว่า ผู้บัญชาการตำรวจเมืองไฮเดอราบัด VC Sajjanar กล่าวงานแถลงข่าววันจันทร์(17)ว่า นักแสวงบุญ 1 คนที่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดในเวลานี้อยู่ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่อีก 45 คนบนรถบัสแสวงบุญเสียชีวิตทั้งหมด
เหยื่อส่วนใหญ่มาจากเมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา
เหตุเกิดเมื่อรถบัสแสวงบุญที่คนทั้งหมดนั่งมาอยู่ระหว่างการเดินทางออกจากเมืองเมกกะที่มีหินดำหรือ หินกะอ์บะฮ์ ตั้งอยู่เพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองเมดินา ( Medina)
คนทั้งหมดเดินทางไปซาอุดีอาระเบียเพื่อการแสวงบุญอุมเราะห์(Umrah) ที่มีระยะเวลาในการแสวงบุญสั้นกว่าการแสวงบุญพิธีฮัจญ์ที่เป็นการแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดของพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย
Sajjanar เปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับรถแทงเกอร์ขนน้ำมันแต่ไม่ยอมให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เดอะฮินดู สื่ออินเดียรายงานว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้(17)เมื่อรถบัสแสวงบุญเกิดชนกับรถขนน้ำมันก่อนถึงเมืองเมดินาไปราว 25 ก.ม
คลิปเหตุการณ์แสดงให้เห็นรถบัสกำลังไฟไหม้ท่ามกลางความมืดมิด ไฟลูกใหญ่สว่างจ้า
NDTV ของอินเดียรายงานว่า ทีมกู้ภัยเปิดเผยว่า รถบัสดังกล่าวโดนเผาทั้งคันจนกลายเป็นตอตะโกสร้างความยากลำบากต่อการระบุเอกลักษณ์บุคคลมากขึ้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเป็นชายคือ Mohd Abdul Shoiab ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นซาอุดีอาระเบียเวลานี้ แต่ไม่มีรายละเอียดอาการป่วยของเขาออกมา
บีบีซีรายงานว่า โมฮัมเหม็ด เตห์ซีน (Mohammed Tehseen)อาศัยในเมืองไฮเดอราบัดได้เปิดเผยว่า ญาติทั้งหมด 7 คนอยู่บนรถบัสแสวงบุญดังกล่าว และเสริมว่าตัวเองได้ยินข่าวร้ายหลังได้รับโทรศัพท์จากญาติคือ Shoaib ทีอยู่ในโรงพยาบาลหลังรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด
ด้านนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ร้ายแรงต่อบรรดาผู้แสวงบุญแดนภารตะผ่านแพลตฟอร์ม X โดยเขาระบุว่า ตัวเองรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อข่าวอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่อินเดียนั้นติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่ในซาอุดีอาระเบีย
“สถานทูตของเราในกรุงริยาร์ดและสถานกงสุลในเมืองเจดดาห์นั้นให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่จะทำได้” รายงานจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย
ห้องควบคุมถูกตั้งในเมืองเจดดาห์และเมืองไฮเดอราบัดเพื่อให้การสนับสนุนครอบครัวเหยื่อรถบัสแสวงบุญเมกกะ
ทั้งนี้มีชาวอินดียทั้งหมด 54 คนเดินทางจากเมืองไฮเดอราบัด อินเดียเพื่อไปยังเมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันที่ 9 พ.ยเพื่อแสวงบุญ และจากทั้งหมดมี 4 คนต้องการยังคงอยู่ต่อในเมืองเมกกะขณะที่อีก 4 คนต้องการเดินทางไปเมืองเมดินาด้วยรถยนต์ ส่งผลทำให้มีผู้แสวงบุญอินเดียที่เหลืออีก 46 คนเดินทางไปเมดินาด้วยรถบัสจนเกิดเหตุสลดในที่สุด