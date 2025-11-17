มาเอง! สหรัฐฯตั้งทีมปฎิบัติการพิเศษชื่อเท่ส่ง FBI ร่วม “ตำรวจไทย” ล้างบางศูนย์สแกมเมอร์จีนเทาใน “พม่า-กัมพูชา-ลาว”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - สหรัฐฯประกาศตั้งทีมปฎิบัติการพิเศษหน่วย Strike Force เพื่อจัดการศูนย์สแกมเมอร์จีนเทากระจายในภูมิภาครอบประเทศไทยมีเป้าหมายไปที่ พม่า กัมพูชา และ ลาว พบ FBI ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม Strike Force จับมือร่วมตำรวจไทยปฎิบัติหน้าที่
TechRadar ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(17 พ.ย)ว่า อ้างอิงจากแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทีมปฎิบัติการพิเศษสหรัฐฯ DOJ ที่เผยแพร่สัปดาห์ที่แล้ว ทีม Strike Force สามารถยึดเงินคริปโตได้ร่วม 401,657,274.33 ดอลลาร์จากการฉ้อโกงต่างๆที่ได้มีการขโมยออกมาร่วม 80 ล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันมานานร่วม 5 ปีและทีมปฎิบัติการพิเศษมีเป้าหมายเพื่อจะนำเงินที่ยึดได้นี้คืนกลับไปให้เหยื่อ
สื่ออังกฤษชี้ว่า ศูนย์สแกมเมอร์ที่ระบาดหนักในประเทศรอบบ้านไทยทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา นี้มีองค์กรแก๊งอาชญากรข้ามชาติจีนเทาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ปฎิบัติการพิเศษของทีม Strike Force ของสหรัฐฯมี FBI และทีมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ DOJ เป็นหลักและเข้าร่วมกับตำรวจไทยในการออกปฎิบัติการ
ทีมปฎิบัติการพิเศษจะดำเนินการสอบสวน ดำเนินคดีทางกฎหมาย คว่ำบาตร และสั่งยึด
ปฎิบัติการและการยึดยังคงเดินหน้าต่อไป
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนอาชญากรรม FBO เกร็กอรี ฮีบ (Gregory Heeb) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “FBI มีพันธะผักพันในความสำคัญของการทำงานของทีม Strike Force ศูนย์สแกมเมอร์”
พร้อมกับชี้ว่า เป็นหน้าที่ของ FBI สหรัฐฯที่ต้องหยุดยั้งอาชญากรรมเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรทั่วโลก
ทีม Strike Force นั้นมีเป้าหมายไปที่ พม่า ยึดเว็บไซต์สแกมเมอร์ต่างๆของไท ซาง( Tai Chang) ใกล้เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง อยู่ในพื้นที่ควบคุมของ DKBA และต้องการหมายศาลเพื่อยึดอุปกรณ์อินเตอร์เนตดาวเทียมสตาร์ลิงค์ที่เชื่อมกับศูนย์สแกมเมอร์ต่างๆ
นอกจากนี้ทางทีมปฎิบัติการพิเศษยังสอบเครือข่ายฉ้อโกงที่มีฐานในเมืองบาหลี อินโดนีเซีย ที่มีการสั่งการออกมาจากการสั่งการจากมือมืดที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาอ้างอิงจากแถลงการณ์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ DOJ มีเป้าหมายไปที่เหยื่ออเมริกันกว่า 150 คน ซึ่งข้อมูลจากทีมสหรัฐฯให้แก่ตำรวจบาหลีนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินคดีผู้กระทำผิดชาวอินเหนาจำนวน 38 คนและสามารถยึดได้เงินคริปโตได้กว่า 401.6 ล้านดอลลาร์
Techradar รายงานว่า สมาชิกทีม Strike Force ฝังตัวอยู่กับตำรวจท้องถิ่นรวมไปถึง ตำรวจไทย เพื่อโจมตีศูนย์สแกมเมอร์เป็นต้นว่า KK ปาร์คที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ และที่อื่นๆ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯได้ออกประกาศคว่ำบาตรกองทัพกะเหรี่ยงพุทธ DKBA และกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่า บุคคลที่ถูกบ่งชี้เป็นพิเศษ ยึดทรัพย์และจำกัดการตกลงทางธุรกิจกับพวกเหล่านี้
สื่ออังกฤษชี้ว่า แก๊งจีนเทานั้นเกี่ยวข้องในการหลอกลวงเหล่านี้ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการสูญทางการเงินอย่างกว้างขวางโดยมีชาวอเมริกันบางส่วนถึงขั้นสูญเสียเงินที่เก็บมาตลอดชีวิต
ด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯ คีโอ โดแลน ( Kyo Dolan) แถลงว่า “นับตั้งแต่ปี 2019 สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯได้เห็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ในการต้มตุ๋นการลงทุนเงินสกุลคริปโต”
ก่อนเปิดเผยว่า แค่เฉพาะปีงบประมาณ 2025 นี้ตำรวจลับสหรัฐฯได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อ 3,000 คนที่ติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือการฉ้อโกงประเภทนี้
ทั้งนี้การเข้ามามีบทบาทในเรื่องปราบปรามการฉ้อโกงในภูมิภาคอินโดจีนของอเมริกาครั้งนี้ที่ไม่เพียงมีเป้าหมายเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากพลเมืองอเมริกันเท่านั้นแต่เนื่องจากสหรัฐฯภายใต้ผู้นำคนปัจจุบันต้องการผลักดันให้อเมริกากลายเป็นฮับระดับโลกด้านเงินดิจิทัลคริปโตและการกวาดล้างอ้างอิงจากอัยการสหรัฐฯ เจนนีน พีร์โร (Jeanine Pirro)ที่กล่าวว่า
“ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ได้มีการโอนความมั่งคั่งที่ส่งจากรุ่นไปอีกรุ่นออกจากถนนเมนสตรีทของอเมริกาไปเข้ากระเป๋าพวกแก๊งอาชญากรจีน”
อ้างอิงจากธิงแทงก์อเมริกันชื่อดัง สถาบัน Brookings ที่มีฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้ออกรายงานชื่อ อาชญากรรมจีนและการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ (Chinese crime and geopolitics) เมื่อวันที่ 29 ม.ค ปี 2024 ระบุว่า
ร่องรอยทั่วโลกของแก๊งอาชญากรรมจากประเทศจีนได้ขยายไปพร้อมกับการปรากฎตัวของจีนทางเศรษฐกิจและการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ทั่วโลก
"แท้จริงแล้ว เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ได้ทำงานหลากหลายให้กับทั้งรัฐบาลจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) และองค์กรทางกฎหมายต่างๆของจีน ช่วยสร้างเครือข่ายของการคอร์รัปชันและความมั่งคั่งในหมู่นักการเมืองต่างชาติและธุรกิจต่างๆ”
ทั้งนี้ในคำชี้แจงระบุว่า รายงานบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “Nonstate armed actors and illicit economies in 2024” ตามโครงการนำร่อง Initiative on Nonstate Armed Actors