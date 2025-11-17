คุ้นๆเหมือนแถวนี้!จีนอนุมัติจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ยักยอกทรัพย์-เซ็กซ์อื้อฉาว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุมัติอย่างเป็นทางการ จับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน วัดดังของจีน ราว 4 เดือนหลังจากพระรูปนี้ถูกสืบสวนทางอาญา ตามคำกล่าวหายักยอกทรัพย์และเรื่องอื้อฉาวทางเพศ
การจับกุม ซื่อ หย่งซิ่น อดีตเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ได้รับการอนุมัติ "ตามข้อสงสัยเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และรับสินบนในฐานะลูกจ้างที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ" ตามคำแถลงของสำนักงานอัยการซินเซียงในวันอาทิตย์(9พ.ย.)
ซินเซียง ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน ทางภาคกลางของจีน ห่างจากเขตเติงเฟิง บริเวณที่วัดเส้าหลินตั้งอยู่ ขับรถไปราวๆ 2 ชั่วโมง
ซื่อ ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสหนึ่งในวัดพุทธที่โด่งดังที่สุดในโลก มานานกว่า 25 ปี ก่อนถูกปลดจากตำแหน่งในเดือนกรกฏาคม ตามคำกล่าวหาต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และยักยอกเงินทุนโครงการต่างๆและทรัพย์สินของทางวัด
เขายังถูกกล่าวหา "ละเมิดอย่างร้ายแรง" ต่อหลักการของศาสนาพุธ มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงหลายคน และเป็นพ่อของเด็กอย่างน้อย 1 ราย
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์(16พ.ย.) ระบุว่าเจ้าหน้าที่ซินเซียง ซึ่งเปิดการสืบสวนภายใต้คำสั่งของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะมณฑลเหอหนาน ได้ร้องขอให้หน่วยงานอัยการท้องถิ่นอนุมัติจับกุมตัวเขา
ทั้งนี้ ซื่อ ถูกเพิกถอนพุทธิบัตรของจีน ตั้งแต่ครั้งที่เรื่องอื้อฉาวแดงขึ้นในเดือนกรกฏาคม โดยสมาคมชาวพุทธของจีนกล่าวหาเขาว่า "บ่อนทำลายร้ายแรงชื่อเสียงของประชาคมชาวพุทธและภาพลักษณ์ของสงฆ์" ขณะที่บริษัทต่างๆที่เชื่อมโยงกับ ซื่อ ก็ถูกยกเลิกการจดทะเบียนเช่นกัน
ซื่อ ซึ่งจบปริญญาด้านบริหารธุรกิจ เข้ามาอยู่กับวัดเส้าหลินในปี 1981 และก้าวมาเป็นเจ้าอาวาสในปี 1999 ตอนอายุ 34 ปี เขาเปลี่ยนวัดเส้าหลินให้กลายมาเป็นแบรนด์ระดับโลกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ จนได้รับฉายาว่า "พระซีอีโอ"
อย่างไรก็ตามแนวทางการค้าอิทธิพลและมรดกวัดเส้าหลินอันเกินงามของเขา ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน แต่เขาปกป้องแนวทางดังกล่าวว่ามีความจำเป็นเพื่อปกป้องมรดกของวัดที่มีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปี
คำกล่าวหาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวอันเป็นที่ถกเถียงของ ซื่อ ปรากฏขึ้นมาปีแล้วปีเล่าเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยในปี 2015 เคยมีอดีตพระสงฆ์บางส่วนกล่าวหาเขายักยอกทรัพย์ เช่นเดียวกับเป็นพ่อของเด็กหลายคน แต่ท้ายที่สุดแล้ว การสืบสวนอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่ง กลับชี้ว่าเขาไม่ได้กระทำผิดใดๆ
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)