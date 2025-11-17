เดือดทะลุปรอท! ปักกิ่งเตือน "นักท่องเที่ยวจีน" อย่าขนเงินไปเที่ยว "ญี่ปุ่น" ก่อนส่งเรือยามฝั่งเข้าหมู่เกาะพิพาทเซ็งกากุวันอาทิตย์

เอเจนซีส์ – ความเคลื่อนไหวคึกคักรอบหมู่เกาะพิพาทเซ็งกากุวันอาทิตย์(16 พ.ย) เกิดขึ้นตามหลังปักกิ่งวันศุกร์(14 พ.ย)เตือนพลเมืองไม่ให้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น บอกนักศึกษาจีนให้หันไปเรียนประเทศอื่นแทนหลังความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติตรึงเครียดจากความขัดแย้งไต้หวันที่ผู้นำหญิงแดนอาทิตย์อุทัย ซานาเอะ ทากาอิจิ (Sanae Takaichi)ส่งสัญญาณอาจใช้กำลังทหารเข้าตอบโต้หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ไต้หวันจนกลายเป็นวาทะเดือดจากกงสุลจีน “จะฟันคอสกปรกที่ยื่นมา” กลายเป็นประเด็นร้อนระหว่างประเทศ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(16 พ.ย)ว่า เรือยามฝั่งจีนวันอาทิตย์(16) แถลงว่า ได้ใช้สิทธิ์บังคับลาดตระเวน (rights enforcement patrol) ผ่านน่านน้ำของหมู่เกาะพิพาทเซ็งกากุ ซึ่งเป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่น หรือที่รู้จักในชื่อจีนคือ หมู่เกาะเตียวหยู ที่จีนประกาศอ้างความเป็นเจ้าของแต่ปัจจุบันหมู่เกาะอยู่ภายใต้โตเกียว
“เรือยามฝั่งจีนหมายเลข 1307 ได้ทำการลาดตระเวนภายในน่านน้ำหมู่เกาะเตียวหยู นี่เป็นปฎิบัติการลาดตระเวนถูกต้องตามกฎหมายโดยหน่วยงานยามฝั่งจีนถือสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเอง”
ทั้งนี้ปักกิ่งส่งเรือยามฝั่งวิ่งผ่านน่านน้ำหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนตะวันออกและส่งโดรนทหารบินผ่านดินแดนญี่ปุ่นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มความกดดันต่อการแสดงความเห็นของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต่อไต้หวัน
กระทรวงต่างประเทศจีนวันศุกร์(14)ออกประกาศคำเตือนไปยังพลเมืองของตัวเองไม่ให้เดินทางไปท่องเที่ยวจีน โดยกล่าวว่า “กระทรวงและที่ทำการทูตของจีนขอเตือนพลเมืองจีนให้งดเว้นจากการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นสำหรับเวลานี้” อ้างอิงแถลงการณ์จาก CNN ของสหรัฐฯ
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ขณะเดียวกันสายการบินจีน 3 บริษัทวันเสาร์(15)ประกาศให้ผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนสำหรับตั๋วโดยสารเที่ยวบินญี่ปุ่นหรือเปลี่ยนไฟลท์ไปจุดหมายปลายทางอื่นได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
และสิ่งที่บ่งชี้เสมือนการยกระดับต่อสถานการณ์ รัฐบาลปักกิ่งวันอาทิตย์(16) เรียกร้องให้นักศึกษาจีน หันมาพิจารณาให้รอบคอบในการเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น โดยอ้างไปถึงสิ่งแวดล้อมทางความมั่นคงที่ไม่แน่นอน อ้างอิงจากสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่น
สื่ออังกฤษชี้ว่า คำแนะนำนี้ยังไม่ถึงขั้นแบน แต่การลดลงอย่างเห็นได้ชัดของนักศึกษาจีนอาจส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น อ้างอิงตัวเลขจากองค์กรบริการนักศึกษาญี่ปุ่นพบว่าตัวเลขนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ 336,708 คน โดยในจำนวนทั้งหมดมีนักศึกษาจีนกว่า 123,000 คนสูงสุดจากชาติต่างๆ
ด้านกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงเช้าวันอาทิตย์(16)ว่า มีเครื่องบินรบจีน 30 ลำ เรือรบจีน 20 ลำ และเรือทางการจีนอีก 1 ลำที่ดูเหมือนเป็นเรือยามฝั่งจีน ออกปฎิบัติการรอบเกาะตลอด 24 ช.มที่ผ่านมา