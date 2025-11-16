ระทึก! “ทรัมป์” ประกาศตัดสินใจแล้วปฎิบัติการทหารกับ “เวเนฯ” แต่อุบไต๋ไม่บอก “มาดูโร”เย้ยเจ็บกลัวซ้ำ “หล่มกาซา-อัฟกานิสถาน-เวียดนาม”

เอเจนซีส์ – เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford วันอาทิตย์(16 มิ.ย)มีกำหนดถึงทะเลแคริบเบียนเหนือเพิ่มแรงกดดันให้เวเนซุเอลา หลังทหารอเมริกัน 15,000 นายรวมทหานาวิกโยธินสหรัฐฯ2,000 นายบนเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกโจมตี
NPR ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(15 พ.ย)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยว่า “มีการลงตัวบนโต๊ะสำหรับทางเลือกปฎิบัติการทหารที่เป็นไปได้”
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯยังคงประหชุมความลับระดับสูงร่วมกับสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯและบรรดาผู้นำต่างประเทศระหว่างการฝึกซ้อมทางการทหาร
และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นำสหรัฐฯออกมาชี้ว่า เขาได้ตัดสินใจสำหรับปฎิบัติการสำหรับเวเนซุเอลาหลังได้รับรายงานสรุปสำหรับทางเลือกสัปดาห์นี้
ท่ามกลางความกดดันในภูมิภาคเพิ่มเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกของสหรัฐฯ USS Gerald R. Ford จะเดินทางมาถึงทางเหนือของมหาสมุทรแคริบเบียน
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(1น พ.ย)ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะอยู่บนเครื่องแอร์ฟอร์ซวันระหว่างเดินทางวันศุกร์(14)ว่า "ผมเหมือนกับว่าได้ตัดสินใจแล้ว ใช่ ผมหมายความว่า ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร แต่ผมนั้นได้ตัดสินใจ”
CNN ชี้ว่า อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้เตือนว่า หากหารโจมตีของสหรัฐฯภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ภายในเวเนซุเอลามีผลเพื่อโค่นประธานาธิบดีสหรัฐฯ นิโกลัส มาดูโร ผู้นำสหรัฐฯอาจต้องเผชิญความท้าทายร้ายแรงต่อการต่อต้านต่างๆและอีกทั้งกองทัพสหรัฐฯอาจเป็นหมือนการก่อกบฎ
อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรัมป์จะใช้กองกำลังทหารต่อเวเนซุเอลา
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า มาดูโรใช้เวลาเดียวกันในวันศุกร์(14)แสดงให้โลกเห็นว่า หากวอชิงตันตัดสินใจใช้วิธีการเข้าแทรกแซงทางการทหารกับคาราคัสอาจจะติดหล่มสงครามที่ต้องพ่ายแพ้และจะกลายเป็น “กาซา 2” “อัฟกานิสถานใหม่” หรือ “เวียดนามอีกหน”
สารที่ส่งออกมาตรงไปสหรัฐฯ ประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า “หยุดมือที่บ้าคลั่งของคนที่สั่งการระเบิด สังหาร และนำสงครามกลับคืนสู่ภูมิภาคแคริบเบียน หยุดสงคราม กล่าวปฎิเสธต่อสงคราม”
อิโคโนมิกไทม์สรายงานว่าการวิเคราะห์ทางภาพถ่ายเปิดเผยว่า สหรัฐฯได้ทำการปรับปรุงฐานเก่าที่ทิ้งล้างในแถบทะเลแคริบเบียนที่ชี้ไปว่าเป็นการเตรียมการสำหรับปฎิบัติการที่ยาวนานที่อาจสนับสนุนปฎิบัติการที่อาจเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาได้
ขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานวันเสาร์(15)โดยอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า นักบินขับไล่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ที่มีกำหนดจะเดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนในวันอาทิตย์(16) ได้ศึกษาระบบป้องกันทางอากาศของเวเนซุเอลาแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะได้รับคำสั่งให้โจมตีหรือไม่
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามปฎิบัติการทหารครั้งใหญ่ที่เวเนซุเอลาไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับหมู่ประชาชนอเมริกัน โดยในการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์/อิปโซสที่เปิดเผยวันศุกร์(14)พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 35% เท่านั้นที่สนับสนุนการใช้กำลังทหารกับเวเนซุเอลาในการทำสงครามกับยาเสพของวอชิงตันเพื่อต่อต้านการไหลทะลักยาเสพติดเข้าอเมริกา