เขมรเล่นใหญ่!บอกกำลังรวบรวมหลักฐาน ยื่นฟ้องเอาผิดไทยต่อองค์กรระหว่างประเทศ

พวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา กำลังดำเนินการสืบสวนอย่างกระตือรือร้น ในเหตุยิงตามแนวชายแดนเมื่อเร็วๆนี้โดยทหารไทย ที่พวกเขาอ้างว่าทำให้พลเมืองกัมพูชาเสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บสาหัส 3 คน ตามรายงานของสำนักข่าวเอเคพี สื่อมวลชนแห่งรัฐเขมร
สำนักข่าวเอเคพี รายงานว่า ในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์(15 พ.ย.) ทางโฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา เผยว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องกำลังตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่หมู่บ้านเปรยจัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
โฆษกรายนี้เน้นย้ำว่าเมื่อการสืบสวนเสร็จสมบูรณ์ และสามารถรวบรวมหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชาจะพิจารณายื่นคำร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง เรียกร้องขอความรับผิดชอบและขอความยุติธรรมให้แก่เหยื่อ
(ที่มา:เอเคพี)