ช็อก! ทีวีอเมริกันรายงานหรา “สหรัฐฯ” เตรียมพร้อมการโจมตี “เวเนฯ” โค่น “มาดูโร” ใช้ “ปานามา” เป็นฐานฝึกแรมโบ้ศตวรรษที่ 21 กลางป่าลึก

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯวานนี้(13 พ.ย)ประกาศปฎิบัติการ Southern Spear อ้างเป้าหมายปราบยาเสพติดในแดนละติน ทีวีอเมริกันรายงาน เตรียมโจมตีเวเนซุเอลา หลังแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังตัดสินใจช่องทางการบุกเวเนซุเอลาหวังบุกยึดบ่อน้ำมันตามสูตรท่ามกลางทั่วโลกเฝ้าจับตานับวันที่เหลือน้อยลงของผู้นำคาราคัส นิโกลัส มาดูโร ส่งทหารอเมริกันฝึกรบกลางป่าลึกในปานามาในฐานรบแรมโบ้ศตวรรษที่ 21
DW ของเยอรมันรายงานวันพฤหัสบดี(13 พ.ย)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X วันพฤหัสบดี(13) เปิดปฎิบัติการ SOUTHERN SPEAR มีเป้าหมายไปที่กลุ่มก่อการร้ายด้านยาเสพติดในภูมิภาคตะวันตก (Western Hemisphere)ของโลกที่รู้จักว่าอยู่ในแถบแดนละตินอเมริกา
โดยในคำประกาศตอนหนึ่งระบุว่า กองบัญชาการใต้ของกองทัพสหรัฐฯ ที่รู้จักในนาม SOUTHCOM จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อปกป้องแผ่นดินอเมริกาและขจัดพวกผู้ก่อการร้ายค้ายาเสพติดให้หมดไปจากภูมิภาคของพวกเราและทำให้แผ่นดินของพวกเราห่างจากยาเสพติดที่คร่าชีวิตประชาชนของพวกเรา
ทั้งนี้ SOUTHCOM รับผิดชอบใน 31 ประเทศในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และแคริบเบียน
สัปดาห์ที่แล้วเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯลำที่ใหญ่ที่สุดของโลก USS Gerald R Ford เดินทางมาถึงน่านน้ำทะเลแคริบเบียนและดินแดนละตินอเมริกาเป็นการเพิ่มกำลังทหารอเมริกันที่มีอยู่แต่เดิมในภูมิภาคให้มากขึ้น
ที่ผ่านมาสหรัฐฯอ้างส่งกำลังมาเพื่อปราบปรามกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดและโจมตีเรือขนยาเสพติด เพิ่มความตรึงเครียดในภูมิภาคโดยเฉพาะต่อเวเนซุเอลาและผู้นำคาราคัส นิโกลัส มาดูโร ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เคยชี้ว่า เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดแต่เขาปฎิเสธเสียงแข็งพร้อมโต้ว่า เป็นการป้ายสีจากสหรัฐฯที่มีเป้าหมายเพื่อฮุบน้ำมันเวเนซุเอลา
CBS News ของสหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(13)ว่า ตั้งแต่กันยายนมาจนถึงปัจจุบัน สหรัฐฯโจมตีไปแล้วถึง 20 ครั้งทำลายเรือค้ายาเสพติดไปไม่ต่ำกว่า 21 ลำและสังหารไปกว่า 80 คน
สถานีโทรทัศน์ CBS News รายงานล่าสุดว่า กองทัพอเมริกันเตรียมพร้อมโจมตีเวเนซุเอลา หลังเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯระดับสูงวันพุธ(12) รายงานสรุปถึงทางเลือกทางการทหารต่อปฎิบัติการในเวเนซุเอลา รวมการโจมตีบนบก
CNN ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการเสนอทางเลือกทางการทหารบนโต๊ะในการจัดการเวเนซุเอลา รวมการโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งรัฐบาลหรือทางการทหารและเส้นทางลักลอบขนยาเสพติด
ในทางเลือกยังรวมไปถึงการจัดการมาดูโรโดยตรงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลคาราคัส
ตามการรายงานระบุว่า รัฐมนตรีการสงครามสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ แดน เคน (Dan Caine) ร่วมอยู่ในที่ประชุมทำเนียบขาวต่อทางเลือกทางการทหารสำหรับไม่กี่วันหลังจากนี้ แหล่งข่าวกล่าว
แต่แหล่งข่าว 2 คนเปิดเผยว่า ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเวลานี้
RFI ของฝรั่งเศสเคยรายงานเมื่อตุลาคมว่า เพนตากอนส่งทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯทำการฝึกซ้อมรบกลางป่าลึกในปานามาที่อาจเป็นเสมือนการซ้อมรบสำหรับการโจมตีเวเนซุเอลา
เป็นการซ้อมรบเพื่อการอยู่รอดในป่าลึก การสู้รบในป่าลึก และการบุกบังเกอร์โดยทหารนาวิกโยธินอเมริกันมีปืนไรเฟิลและกระติกน้ำคู่ใจข้างกายที่ฐานเก่าของพวกอเมริกัน ฐาน US Fort Sherman ใกล้ทางเข้าคลองปานามา เป็นการกลับมาที่สะท้อนไปทั่วภูมิภาคถึงเมื่อครั้งอเมริกาเคยส่งกำลังทหารบุกยึดปานามาเมื่อปี 1989
แต่ทว่าหนังสือพิมพ์คอสตาริกา The Tico Times รายงานวานนี้(13)ว่า ปานามาได้ออกมาปฎิเสธว่า การฝึกซ้อมรบของทหารอเมริกันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา