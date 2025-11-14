ส่อโอละพ่อ! จู่ๆ ข่าวหายจากสื่อกัมพูชา หลังตีข่าวมาเลเซียชี้ทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบ 'เป็นของเก่า'

พนมเปญโพสต์ สื่อมวลชนกัมพูชา ภาคภาษาอังกฤษ รายงาน โมฮัมหมัด ฮาซาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ระบุพวกผู้สังเกตการณ์อาเซียนพบว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะยืนยันคำกล่าวอ้างของไทย ที่กล่าวหาฝ่ายกัมพูชาลอบวางกับระเบิดใหม่ แถมบ่งชี้ว่ามันเป็น 'ทุ่นระเบิดเก่า' อย่างไรก็ตามล่าสุดข่าวนี้ได้หายไปจากเพจเฟซบุ๊กของพนมเปญโพสต์ไประยะหนึ่ง และมาพร้อมกับถ้อยคำที่เปลี่ยนไปจากเดิมของรฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งบ่งชี้ว่ามันอาจเป็นทุ่นระเบิดใหม่
เบื้องต้นพนมเปญโพสต์ รายงานว่า ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซีย นายโมฮัมหมัด กล่าวว่าคณะผู้สังเกตุการณ์อาเซียน(AOT) ที่ประจำการอยู่ในทั้ง 2 ประเทศ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว และรายงานว่าระเบิดที่เกี่ยวข้องนั้น "ไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่"
พนมเปญโพสต์ อ้างคำพูดของ โมฮัมหมัด เผยต่อว่าเขาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของไทยแล้ว ไม่นานก่อนที่จะเผยแพร่ถ้อยแถลงนี้ "ผมหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะสงบลงและเดินหน้าเจรจาสันติภาพ" เขาอ้าง พร้อมบอกว่าแม้คณะ AOT ไม่ได้ประจำการอยู่ที่แนวเขตแดน แต่คอยสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในเวลาต่อมา เมื่อพยายามคลิกเข้าไปอ่านข่าวพาดหัว ‘Mines were old’, Malaysia at centre of renewed peace efforts กลับพบข้อความว่า 404 - Page Not Found ไม่สามารถติดตามเพจหรือทรัพยากรได้ ซึ่งมักเป็นผลมาจากการย้ายหรือลบเพจออกจากเซิร์ฟเวอร์
ในส่วนของสำนักข่าวเบอร์นามา ของมาเลเซีย สื่อมวลชนต้นทางที่พนมเปญโพสต์อ้างถึง จากการสืบค้นหาข่าว ไม่พบว่ามีการพาดพิงเกี่ยวกับ'ทุ่นระเบิดเก่า'แต่อย่างใด โดยมีแต่เพียงข่าวที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย ให้สัมภาษณ์อย่างกว้างๆ ว่ากัวลาลัมเปอร์พร้อมจัดการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชารอบใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิง ที่ลงนามระหว่าง 2 ชาติ
ล่าสุดข่าวดังกล่าวสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้อีกรอบ แต่ทางพนมเปญโพสต์ ได้เปลี่ยนพาดหัวข่าวข้างต้นเป็น "Mines story changes, Malaysia at centre of renewed peace efforts" โดยมีเนื้อหาท่อนหนึ่ง บ่งชี้ว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียพูดนั้น อาจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่สื่อมวลชนกัมพูชารายงานก่อนหน้านี้
พนมเปญโพสต์บอกว่ายังไม่มีอธิบายมาจากเบอร์นามา เกี่ยวกับการเปลี่ยนแถลงถ้อยคำในคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ที่ตัดคำว่า "ไม่ใช่" ออกไป และบ่งชี้ว่าทุ่นระเบิดเป็นของใหม่
ทางพนมเปญโพสต์ระบุกำลังรอคำชี้แจงจากรัฐมนตรีรายนี้หรือสื่อมวลชนแหางรัฐ ว่าเขาพูดผิดหรือถูกกล่าวอ้างผิดๆ หรือมีใครอยู่เบื้องหลังกดดันให้เปลี่ยนคำพูดหรือไม่
(ที่มา:เบอร์นามา/พนมเปญโพสต์)