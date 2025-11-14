หนาวกันทั้งบาง!สหรัฐฯตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ลุยปราบปรามสแกมเมอร์ทั่วอาเซียน

สหรัฐฯกำลังจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจหนึ่งขึ้นมา สำหรับเล็งเป้าเล่นงานศูนย์สแกมเมอร์ทางไซเบอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขโมยเงินจากพลเมืองอเมริกาไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีหลังสุด
กระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงว่าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์หลอกลวง (Scam Center Strike Force) จะประกอบด้วยพวกเจ้าหน้าที่และทนายความจากกระทรวงยุติธรรม, หน่วยงานลับ, กระทรวงการต่างประเทศและเอฟบีไอ
หน่วยงานเฉพาะกิจนี้จะ "ดำเนินการสืบสวน ก่อความปั่นป่วนและดำเนินคดีกับศูนย์สแกมเมอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภัยร้ายแรงที่สุดและพวกผู้นำของศูนย์เหล่านี้ โดยมุ่งเน้นไปที่พม่า กัมพูชาและลาว"
ถ้อยแถลงระบุว่าหน่วยงานต่างๆดังกล่าวมีแผนใช้มาตรการคว่ำบาตร อายัดทรัพย์และดำเนินคดีทางอากาศ ก่อความปั่นป่วนแก่ศูนย์สแกมทั้งหลาย ขณะเดียวกันก็มอบการชดเชยบางรูปแบบแก่บรรดาเหยื่อและให้การศึกษาเกี่ยวกับหนทางหลีกเลี่ยงตกเป็นเหยื่อสแกม
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงว่าทางทีมงานได้อายัดและริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 401.6 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซี จากกลโกงนี้ และอยู่ระหว่างดำเนินการริบทรัพย์อีก 80 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการคืนเงินแก่เหยื่อ หรือข้อสรุปว่าใครบ้างควรได้รับการชดเชย
กระนั้นก็ตามทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯเผยว่าทีมงานในพม่า ได้ลงมือปฏิบัติการกับศูนย์สแกม 2 แห่งในประเทศแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงที่เขตล้อมรั้วสแกม Tai Chang ขณะเดียวกันยังได้ปิดเว็บไซต์ที่พวกสแกมเมอร์ 2 กลุ่มนี้ใช้งาน และกำลังหาทางอายัดสถานีปลายทางดาวเทียมที่ใช้เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตกับศูนย์สแกมอื่นๆในพม่า
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าองค์กรอาชญากรรมทั้งหลายใช้อุปกรณ์สตาร์ลิงค์ของบริษัทสเปซเอ็กซ์หลายพันเครื่อง ปฏิบัติการสแกมจากพื้นที่ห่างไกล
ส่วนอีกทีมงานได้ทำการสืบสวนศูนย์สแกมในบาหลีที่บงการโดยกลุ่มอาชญากรจากกัมพูชา และช่วยตำรวจอินโดนีเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 38 ราย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯและเอฟบีไอ ยังถูกส่งไปยังกรุงเทพฯ เพื่อช่วยตำรวจไทยปราบปรามเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์ชื่อดังอย่าง เคเคปาร์คและอื่นๆ
นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯยังแสดงความประสงค์ให้บรรดาพันธมิตรของเหล่าบริษัทสหรัฐฯ ให้ปิดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้งานโดยสแกมเมอร์ และจำกัดกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ จากการเข้าถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสัญชาติอเมริกา
รัฐบาลสหรัฐฯประมาณการว่าพลเมืองอเมริกา สูญเสียเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2024 ให้แก่อาชญากรรมต้มตุ๋นหลอกให้รัก หลอกให้ลงทุน และหลอกลวงทางคริปโตเคอร์เรนซี มีเพียงเศษส่วนน้อยที่ติดต่อไปยังเอฟบีไอและมีเพียงน้อยนิดที่ได้เงินคืนกลับมา ขณะที่จำนวนมากสูญเสียเงินทองทั้งหมดที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิต
ในถ้อยแถลงเมื่อวันพุธ(12พ.ย.) ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ประกาศคว่ำบาตรกลุ่มคิดอาวุธหนึ่งที่สนับสนุนศูนย์สแกมไซเบอร์ในพม่า เช่นเดียวกับหลายบริษัทในไทยที่ถูกแก๊งอาชญากรรมชาวจีนในสร้างเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์
(ที่มา:เดอะเรคอร์ด