ฝรั่งเศสลั่นระฆังทั่วประเทศรำลึกครบรอบ 10 ปีก่อการร้าย IS บุกโจมต่อเนื่องตั้งแต่สเตเดียมสนามกีฬาไปจนถึงโรงละครบาตาคล็องดับ 130 ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ WW2

เอเจนซีส์ – ฝรั่งเศสยังคงอยู่กับความเจ็บปวดในการรำลึกวันพฤหัสบดี(13 พ.ย)ครบรอบ 10 ปีถูกกลุ่มก่อการร้าย IS ส่งมือปืนและระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีเป้าหมายตั้งแต่สเตเดียมสนามกีฬา บาร์ ภัตตาตาคาร ไปจนถึงโรงละครบาตาคล็อง มีผู้เสียชีวิตไปถึง 130 คนร้ายแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แดนน้ำหอม
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(13 พ.ย)ว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง โพสต์บนโซเชียลมีเดียวันพฤหัสบดี(13)ในระหว่างที่เขาเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างๆที่เคยตกเป็นเป้าการโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย IS ว่า “ความเจ็บปวดยังคงอยู่”
ระฆังถูกลั่นทั่วทั้งกรุงปารีสเกิดขึ้นในขณะที่พิธีรำลึกได้เริ่มขึ้นที่สวนแห่งความรำลึกในใจกลางกรุงปารีสโดยมีญาติเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีเมื่อ 10 ปีก่อนเข้าร่วมงาน
ฝูงชนรวมตัวที่ Place de la République หลังการสงบนิ่งไว้อาลัยเกิดขึ้นในทุกจุดพร้อมกัน
อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส ฟร็องซัว ออล็องด์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในเวลานั้นรำลึกถึงความสยดสยอมต่อตัวเลขการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแผ่นดินฝรั่งเศสนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 “10 ปีก่อนหน้าประชาชนสามัคคี” เขากล่าว
และเสริมว่า “บทเรียนที่พวกเราสามารถเรียนรู้คือพวกเราจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อพวกเราสามัคคี”
สื่ออังกฤษชี้ว่า กลุ่มก่อการร้าย IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีทั้งในกรุงปารีสและรอบกรุงเมื่อคืนวันที่ 13 พ.ย ปี 2015 ผู้ก่อเหตุสังหารไป 90 คนที่โรงละครบาตาคล็องเป็นคืนที่วงดนตรีเฮฟวีเมทัลอเมริกัน Eagles of Death Metal กำลังเล่น
และส่วนอื่นเกิดขึ้นที่ภัตตาคารและคาเฟ่ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบคน รวมไปถึงมีผู้เสียชีวิต 1 คนใกล้สนามกีฬาสเตเดียม Stade de France ที่กำลังอยู่ระหว่างแมตช์ฟุตบอลสำคัญระหว่างทีมฝรั่งเศสเตะทีมเยอรมันในนัดกระชับมิตร
เดอะการ์เดียนรายงานว่า เซลล์สมาชิกก่อการร้ายหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตจากทั้งหมด 10 คนในเซลล์นั้นที่ลงมีโจมตีคือ ซาลาห์ อับเดสลาม (Salah Abdeslam) วัย 36 ปีกำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำ ในขณะที่สมาชิกอีก 9 คนได้จุดชนวนระเบิดดับคาที่หรือไม่ก็โดนตำรวจฝรั่งเศสทำการวิสามัญ
ทนายความของเขา โอลิเวีย โรเนน (Olivia Ronen) เปิดกว้างต่อข้อเสนอต่อการพูดคุยกับเหยื่อโจมตีปารีสหากว่าคนเหล่านั้นต้องการมีส่วนร่วมต่อแนวคิดริเริ่มการนำความยุติธรรมกลับคืน
ทั้งนี้ฝรั่งเศสมีแผนจะเปิดพิพิธภัณฑ์รำลึกการก่อการร้ายในปี 2029 เพื่อบอกเล่าเรื่องถึงการก่อการร้ายในฝรั่งเศสจากตั้งแต่สมัยยุค 1960 ไปจนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะมีการจัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายกรุงปารีสปี 2015 หรือเหยื่อในเหตุการณ์ ซึ่งสิ่งของส่วนใหญ่นี้มาจากการอุทิศโดยครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
นายกเทศมนตรีกรุงปารีส แอนนี ฮิดัลโก (Anne Hidalgo) ได้แสดงความเห็นต่อสถานีวิทยุ RTL ว่า “พวกผู้ก่อการร้ายต้องการโจมตีวัฒนธรรมนี้ที่เป็นของพวกเร่ นี่เป็นวัฒนธรรมแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง ความหลากหลาย การแบ่งปันและดนตรี”