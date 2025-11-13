ศาลสหรัฐฯ สั่ง 'โบอิ้ง' จ่ายชดเชยกว่า 1,000 ล้านบาทให้ครอบครัวเหยื่อ 737 MAX ตกที่เอธิโอเปีย

คณะลูกขุนศาลรัฐบาลกลางในนครชิคาโกมีคำสั่งให้บริษัท โบอิ้ง (Boeing) ต้องจ่ายเงินมากกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธ (26 ก.พ.) ให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบิน 737 MAX ตกในเอธิโอเปียเมื่อปี 2019
คำตัดสินที่ครอบครัวของ ชิคา การ์ก (Shikha Garg)ได้รับนี้ถือเป็นคดีแรกจากคดีความทั้งหมดหลายสิบคดีที่มีการฟ้องร้อง ตามหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนั้น และยังมีเหตุเครื่องบินตกอีกกรณีหนึ่งที่อินโดนีเซียเมื่อปี 2018 ซึ่งคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือรวมกัน 346 คน
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายเมื่อเช้าวันพุธ (12 พ.ย.) ครอบครัวของ การ์ก จะได้รับเงิน 35.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,160 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินตามคำตัดสินเต็มจำนวนบวกดอกเบี้ย 26% และโบอิ้งจะไม่ยื่นอุทธรณ์ ตามข้อมูลจากทนายความของครอบครัว
ด้านโฆษกหญิงของโบอิ้งกล่าวว่า บริษัทรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากอุบัติเหตุของเครื่องบินทั้งสองลำ
“แม้ว่าเราจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่ผ่านข้อตกลงยุติคดีความแล้ว แต่ครอบครัวผู้สูญเสียก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายผ่านการพิจารณาคดีในศาล และเราเคารพสิทธิ์ของพวกเขาในการดำเนินการดังกล่าว” เธอกล่าว
ชานิน สเปกเตอร์ และเอลิซาเบธ ครอว์ฟอร์ด ตัวแทนของครอบครัว กล่าวในแถลงการณ์ว่า คำตัดสินของศาล “สะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อการกระทำอันมิชอบของ โบอิ้ง”
การ์ก อายุ 32 ปี ขณะที่เที่ยวบิน 302 ของสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ซึ่งเดินทางจากกรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ไปยังกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ตกเพียงไม่กี่นาทีหลังจากขึ้นบิน
เอกสารคำฟ้องกล่าวหาว่าเครื่องบิน 737 MAX ได้รับการออกแบบอย่างบกพร่อง และโบอิ้งไม่ได้แจ้งเตือนผู้โดยสารและประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของเครื่องบิน
ก่อนหน้านั้นเพียง 5 เดือนก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิ้ง 737 MAX ของสายการบินไลอ้อนแอร์ตกในทะเลชวาที่อินโดนีเซีย ซึ่งผลการสอบสวนพบว่าระบบควบคุมการบินอัตโนมัติเป็นสาเหตุของการตกทั้ง 2 ครั้ง
บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันได้ทำข้อตกลงยอมความคดีแพ่งหลายสิบคดีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทั้ง 2 ครั้งไปแล้วกว่า 90% โดยจ่ายค่าชดเชยหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านการฟ้องร้อง ข้อตกลงการเลื่อนการฟ้องร้อง และการชำระเงินอื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งกับรอยเตอร์ก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. โบอิ้งก็ทำข้อตกลงยุติคดีความกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์อีก 3 ราย ตามคำกล่าวของทนายความ โดยเงื่อนไขของข้อตกลงยังไม่ได้รับการเปิดเผย
ที่มา: รอยเตอร์