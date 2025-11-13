รัฐบาลอินเดียชี้ 'ระเบิดรถยนต์' ใกล้ป้อมแดงในนิวเดลีเป็น 'ก่อการร้าย' คาดเชื่อมโยงกลุ่มติดอาวุธในแคชเมียร์

รัฐบาลอินเดียยืนยันเมื่อวันพุธ (12 พ.ย.) เหตุระเบิดรถยนต์ที่คร่าชีวิตผู้คนไป 8 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 20 รายในกรุงเดลี เป็นเหตุการณ์ "ก่อการร้าย" พร้อมให้คำมั่นว่าจะหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าว 3 รายที่ทราบข้อมูลสืบสวนระบุว่า ตำรวจกำลังตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างเหตุระเบิดครั้งนี้กับการจับกุมชาย 7 คนจากภูมิภาคแคชเมียร์ พร้อมอาวุธและวัสดุสำหรับทำระเบิดหรือไม่
เหตุระเบิดเมื่อเย็นวันจันทร์ (10) บริเวณนอกป้อมแดง (Red Fort) อันเก่าแก่ของกรุงเดลี ถือเป็นการก่อเหตุโจมตีลักษณะนีครั้งแรกในเมืองที่มีประชากรกว่า 30 ล้านคน และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา
ทางการอินเดียกำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย และระบุว่ากำลังสืบสวนทุกแง่มุม โดยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด
คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ระบุในมติเมื่อค่ำวันพุธ (12) ว่า "ประเทศได้เผชิญกับเหตุก่อการร้ายอันเลวทราม ซึ่งเป็นฝีมือกลุ่มต่อต้านชาติที่กระทำการผ่านการระเบิดรถยนต์"
"คณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้สอบสวนเหตุการณ์นี้ด้วยความเร่งด่วนและเป็นมืออาชีพสูงสุด เพื่อระบุตัวผู้ก่อเหตุ ผู้สมรู้ร่วมคิด และผู้สนับสนุน และนำตัวเข้าคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ชักช้า"
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุระเบิดในกรุงนิวเดลี ตำรวจในดินแดนสภาพจัมมูและแคชเมียร์แถลงว่า พวกเขาได้จับกุมชาย 7 คน รวมถึงแพทย์ 2 คน โดยเชื่อมโยงกับการสืบสวนและการตรวจค้นเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในแคชเมียร์ และในรัฐหรยาณาและรัฐอุตตรประเทศที่ติดกับกรุงนิวเดลี
ตำรวจพบปืนพก 2 กระบอก ปืนไรเฟิลจู่โจม 2 กระบอก และวัสดุสำหรับทำระเบิด 2,900 กิโลกรัม ระหว่างการบุกตรวจค้น ตามคำแถลงของตำรวจแคชเมียร์
“การสืบสวนเผยให้เห็นถึงระบบนิเวศการก่อการร้ายของคนทำงานออฟฟิศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาหัวรุนแรงที่ติดต่อกับผู้ควบคุมชาวต่างชาติที่ปฏิบัติการจากปากีสถานและประเทศอื่นๆ” คำแถลงระบุ พร้อมเสริมว่า ชายเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธ Jaish-e-Mohammad และ Ansar Ghazwat-ul-Hind ซึ่งมีฐานอยู่ในปากีสถาน
ด้านกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานยังไม่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้
อินเดียกล่าวหาปากีสถานว่าให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอิสลามในแคชเมียร์ ซึ่งเป็นดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ ขณะที่อิสลามาบัดปฏิเสธข้อครหาดังกล่าว
การก่อความไม่สงบต่อต้านอินเดียในแคชเมียร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นคนตั้งแต่ปี 1989 แม้ว่าความรุนแรงจะค่อยๆ ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตาม
ในเดือน เม.ย. ปีนี้ มีชาย 26 คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีนักท่องเที่ยวชาวฮินดูในแคชเมียร์ ซึ่งรัฐบาลนิวเดลีกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการก่อการร้ายอิสลามิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากปากีสถาน ซึ่งรัฐบาลอิสลามาบัดไม่ยอมรับ
วิกฤตการณ์ครั้งนั้นำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารครั้งเลวร้ายที่สุดระหว่าง 2 ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลงหยุดยิงหลังจากผ่านไป 4 วัน
ที่มา: รอยเตอร์