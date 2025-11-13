ส.ส.เดโมแครตเผยชุดอีเมลของ 'เจฟฟรีย์ เอปสตีน' ที่บ่งชี้ว่า 'ทรัมป์' รับรู้เรื่องการละเมิดเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตได้เผยแพร่อีเมลในวันพุธ (12 พ.ย.) ซึ่งกระพือคำถามใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กับเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากามผู้อื้อฉาว และเรื่องที่ว่า ทรัมป์ รับรู้พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ เอปสตีน หรือไม่
พรรคเดโมแครตได้เผยแพร่ข้อความระหว่าง เอปสตีน กับ ไมเคิล วูล์ฟ นักเขียน และ กิสเลน แม็กซ์เวลล์ ไฮโซชาวอังกฤษที่กำลังรับโทษจำคุก 20 ปีเกี่ยวข้องกับบทบาทของเธอในการอำนวยความสะดวกให้กับ เอปสตีน ในการค้ามนุษย์ทางเพศ โดยอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งถึง วูล์ฟ ในปี 2019 เอปสตีน ได้เขียนว่า ทรัมป์ "รู้เรื่องเด็กหญิง" เหล่านั้น แม้จะยังไม่ชัดเจนก็ตามว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไร
ทรัมป์ ปฏิเสธอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องว่า "ไม่รู้" เรื่องการค้ามนุษย์ทางเพศของเอปสตีน เขากล่าวว่า ตนกับ เอปสตีน ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในห้องขังที่แมนฮัตตันเมื่อปี 2019 เคยเป็นเพื่อนสนิทกัน ก่อนจะแตกคอเลิกคบกันในภายหลัง
การเปิดเผยดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ อเดลิตา กรีจัลวา (Adelita Grijalva) ส.ส.พรรคเดโมแครต ได้เข้าพิธีสาบานตนโดย ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ราว 7 สัปดาห์หลังจากที่เธอชนะการเลือกตั้งพิเศษที่รัฐแอริโซนา การแต่งตั้งที่ล่าช้ามานานของเธอน่าจะปูทางไปสู่การบังคับให้มีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรให้เปิดเผยบันทึกที่ไม่เป็นความลับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ จอห์นสัน และ ทรัมป์ ต่อต้านมาโดยตลอด
“ถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาจะต้องกลับมามีบทบาทในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลชุดนี้อีกครั้ง” กรีจัลวา กล่าว พร้อมเสริมว่าเธอจะลงนามในคำร้องเพื่อเปิดเผยเอกสารเหล่านี้
สำนักงานของ จอห์นสัน ระบุว่า สภาจะจัดการลงมติดังกล่าวในสัปดาห์หน้า
อีเมลชุดหนึ่งที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันพุธ (12) มีข้อความในปี 2011 ถึง แม็กซ์เวลล์ ซึ่ง เอปสตีน กล่าวถึง ทรัมป์ ว่าเป็น “หมาที่ไม่เคยเห่า” และเสริมว่า ทรัมป์ “ใช้เวลาหลายชั่วโมงที่บ้านของผม” กับเหยื่อรายหนึ่ง ซึ่งชื่อถูกปกปิดไว้
ต่อมาในวันเดียวกัน พรรครีพับลิกันได้เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน จำนวน 20,000 ฉบับ ซึ่งชื่อของ ทรัมป์ มักถูกเปิดเผยอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับอาชีพทางการเมืองของเขาหรือข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ในการสนทนาครั้งหนึ่ง เอปสตีน อ้างถึงแฟนสาววัย 20 ปีที่เขา "มอบให้โดนัลด์" ในปี 1993 และพูดถึงรูปถ่ายของ "โดนัลด์และสาวๆ ในชุดบิกินีในครัวของผม" แม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าเขากำลังพูดเล่นอยู่หรือไม่ก็ตาม
เมื่อวันพุธ (12) ทรัมป์กล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าเปิดเผยอีเมลเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลนานถึง 43 วัน ซึ่งเป็นสถิติยาวนานที่สุด
ทรัมป์อเขียนไว้บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาในบ่ายวันพุธ (12) ว่า "พรรคเดโมแครตกำลังพยายามนำเรื่องหลอกลวงของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน กลับมาอีกครั้ง เพราะพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการปิดรัฐบาล และประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย" ทรัมป์ ระบุ
ในการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าปกปิดชื่อเหยื่อในอีเมลที่เผยแพร่ เนื่องจากเหยื่อคือเวอร์จิเนีย จุฟเฟร่ ซึ่งฆ่าตัวตายในเดือน เม.ย. และเคยเรียก ทรัมป์ ว่าเป็นมิตร โดยไม่ได้กล่าวหาว่าเขาทำผิดใดๆ ในบันทึกความทรงจำหลังเสียชีวิตของเธอ
"อีเมลเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าประธานาธิบดี ทรัมป์ ไม่ได้ทำอะไรผิด" เธอกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์