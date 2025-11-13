มีใครโดนบ้าง!ตร.ฮ่องกงรวบโจรบนเที่ยวบินจากไทย ลักขโมยทรัพย์สินผู้โดยสารคนอื่นๆ

ตำรวจฮ่องกงจับกุมชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่รายหนึ่ง ฐานต้องสงสัยขโมยทรัพย์สินส่วนตัวของผู้โดยสารคนอื่นๆ บนเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินหนึ่ง(ไม่ได้ระบุว่าเป็นของสายการบินใด) ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯเมื่อวันอังคาร(11พ.ย.) เหตุการณ์นี้ ซึ่งก่อความกังวลด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบินพาณิชย์ เกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าว ลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
ตำรวจภูธรท่าอากาศยานฮ่องกง ยืนยันว่าได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน หลังผู้โดยสาร 2 คน บนเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ พบว่าข้าวของของพวกเขาหายไปจากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ และตามหลังการสืบสวนในทันทีเมื่อเครื่องบินเดินทางมาถึง พวกเจ้าหน้าที่ได้รวบตัวนักเดินทางวัย 55 ปีรายหนึ่ง ที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุขโมยครั้งนี้
แหล่งข่าวตำรวจเผยว่า เหยื่อ 2 คน แจ้งเกี่ยวกับข้าวของสูญหายไม่นานหลังจากเครื่องบินลงจอด การสืบสวนเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่บริเวณใกล้เคียงกับที่นั่งของผู้โดยสารทั้ง 2 และได้รับการยืนยันว่าของมีค่าเหล่านั้นถูกขโมยไปจากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
ทีมสืบสวนสามารถระบุตัวและจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ โดยตำรวจเผยว่าสามารถทวงคืนข้าวของต่างๆที่ถูกขโมยไป ในนั้นรวมถึงบัตรเครดิตของเหยื่อทั้ง 2 คน ทั้งนี้บุคคลรายดังกล่าวถูกควบคุมตัวฐานต้องสงสัยขโมยและยังคงอยู่ภายใต้การคุมขังระหว่างทบทวนคดีอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีล่าสุดเกี่ยวกับเหตุลักขโมยบนเที่ยวบิน และมันเสมือนเป็นการเตือนพวกนักเดินทางเกี่ยวกับความเสี่ยงสูญหายของทรัพย์สินที่เก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน โดยเฉพาะในเส้นทางการบินระยะไกล ทั้งนี้แม้สายการบินต่างๆจะแนะนำผู้โดยสารให้เก็บของมีค่าไว้กับตัว แต่เหตุการณ์ฉวยโอกาสลักขโมยยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่แก้ไม่หาย
(ที่มา:เซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์)