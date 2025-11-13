ยิ่งกว่าแทรกแซง!ทรัมป์ส่งหนังสือถึงปธน.อิสราเอล ขอให้อภัยโทษ'เนทันยาฮู'ในคดีคอรัปชัน

ไอแซค เฮอร์ซอก ประธานาธิบดีอิสราเอล ได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ร้องขอให้เขาพิจารณาอนุมัติอภัยโทษแก่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู จากการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีของเฮอร์ซอก ในวันพุธ(12ก.ย.)
เนทันยาฮู ต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีคอรัปชันที่ยืดเยื้อมานาน และทรัมป์ส่งเสียงร้องขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อภัยโทษพันธมิตรใกล้ชิดของเขารายนี้ ในขณะที่ เนทันยาฮู ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดและไม่ยอมรับสารภาพผิด
"ในขณะที่ผมให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระของระบบยุติธรรมอิสราเอล และข้อกำหนดต่างๆของระบบยุติธรรมอิสราเอล แต่ผมเชื่อว่าคดีนี้ที่ดำเนินการกับบีบี(เนทันยาฮู) ผู้ซึ่งต่อสู้เคียงข้างผมมาช้านาน ในนั้นรวมถึงต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล ซึ่งก็คืออิหร่าน เป็นเรื่องของการเมืองและเป็นการดำเนินคดีที่ไม่ยุติธรรม" เนื้อหาในจดหมายของทรัมป์ ที่แชร์โดยทำเนียบประธานาธิบดีอิสราเอล
ทำเนียบประธานาธิบดีบอกว่าใครก็ตามที่ต้องการให้ประธานาธิบดีอภัยโทษ จำเป็นต้องยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ ตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้
ระหว่างการเดินทางเยือนอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคม ทรัมป์ ได้ส่งเสียงเรียกร้องให้ เฮอร์ซ็อก อภัยโทษแก่ เนทันยาฮู ในการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาในเยรูซาเลม
เนทันยาฮู ถูกฟ้องร้อง 3 คดีในปี 2019 ในนั้นรวมถึงคำกล่าวหารับสินบนจากบรรดานักธุรกิจมูลค่ากว่า 211,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 6.8 ล้านบาท)
แม้ประธานาธิบดีอิสราเอล มีบทบาทส่วนใหญ่ในด้านพิธีการ แต่ เฮอร์ซอก มีอำนาจในการอภัยโทษแก่ผู้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา ภายใต้กรณีแวดล้อมที่ไม่ปกติ อย่างไรก็ตามกระบวนการพิจารณาคดีที่มีต่อเนทันยาฮู ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2020 ยังไม่ได้บทสรุป และเขาเองก็ไม่ยอมรับสารภาพผิดในทุกข้อกล่าวหา
เนทันยาฮู ให้คำจำกัดความความทุกข์ทรมานทางกฎหมายของเขาว่าเป็น การล่าแม่มดของพวกฝ่ายซ้าย ที่มีเป้าหมายโค่นล้มผู้นำฝ่ายขวาที่มาจากการเลือกตั้ง
(ที่มา:รอยเตอร์)