สื่อนอกตีข่าว ดีลสันติภาพทรัมป์ล่ม ไทยเคลื่อนรถถังเข้าชายแดน ด้านอินฟลูฯ ดังอดีตนาวิกมะกันชี้ภาพดาวเทียมส่องทหารไทยที่ชายแดนเป็นภาพปลอม

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ไทยส่งคอนวอยรถถังและปืนใหญ่ไปที่ชายแดนกัมพูชา หลังนายกรัฐมนตรีไทย ประกาศยุติปฏิญญาสันติภาพกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่มี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวกลาง ด้านอินฟลูกัมพูชาคนดัง @JacobinCambodia อดีตทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ออกโรงเตือนภาพดาวเทียมปลอมส่องชายแดนไทยเห็นทหารไทยถือปืนใกล้พรมแดน ชี้ไม่มีแหล่งข่าวเชื่อถือได้ยืนยันความถูกต้อง
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวานนี้(11 พ.ย.)ว่า ข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อ้างเครดิตประสบความสำเร็จระหว่างทัวร์เอเชียต้องสิ้นสุดลงในวันจันทร์(11 พ.ย.) หลังมีทหารไทย 4 นายเหยียบกับระเบิดและหนึ่งในนั้นถึงขั้นขาขาดในพื้นที่พิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา
นายกฯ อนุทินประกาศการยกเลิกโดยแสดงเหตุผลว่า “ความเป็นปรปักษ์ต่อความมั่นคงประเทศของเราไม่ได้ลดลงในระหว่างที่พวกเราคิดว่ามันคงเป็นเช่นนั้น
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยว่า “สัญญาณความเป็นปรปักษ์ยังคงมีอยู่” และเสริมว่า “กองทัพไทยจำเป็นต้องยุติข้อตกลงทุกอย่างลงชั่วคราวเพื่อรักษาสิทธิของเราในการปกป้องตัวเองต่อการโจมตีที่ไม่เป็นธรรม”
อย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาปฎิเสธเสียงแข็งต่อการบาดเจ็บของทหารไทยล่าสุด
เจ้าหน้าที่เขมรอ้างไปถึงเมื่อครั้งประวัติศาสตร์ว่ากับระเบิดที่ทำทหารไทยขาขาดผลจากวางทุ่นระเบิดสังหารที่ตกค้างเมื่อยุค ทศวรรษ 70 – 80 จากสงครามเขมร 4 ฝ่ายและสหรัฐฯ เองได้ปูพรมโจมตีช่วงสงครามเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญอิสระและเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่า มีหลักฐานว่ากองกำลังกัมพูชาได้ลอบวางทุ่นระเบิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกได้ออกมาเปิดเผยว่า ทุ่นระเบิด PMN-2 ใหม่ที่ผลิตโดยรัสเซียนั้นแอบลอบมาวางไว้ในฝั่งไทยหลังขดลวดหนามถูกทำลาย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านทุ่นระเบิดได้ให้ความเห็นกับรอยเตอร์ว่า ภาพที่ทุ่นระเบิด PMN-2s ที่กองทัพไทยเปิดเผยเมื่อกรกฎาคมนี้ดูเหมือนจะเพิ่งถูกวางเมื่อไม่นานมานี้
ประธานาธิบดีทรัมป์ที่อ้างเครดิตข้อตกลงสันติภาพเปิดเผยว่า เขาเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเป็นประจักษ์พยานข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามในเดือนตุลาคมในการประชุมข้างเคียงของการประชุมอาเซียนโดยผู้นำคู่ขัดแย้ง 2 ชาติแต่ล้มไปแล้วในวันจันทร์(11)
กัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแถลงวันอังคาร(12)ว่า มาเลเซียยังคงยึดมั่นต่อพันธสัญญาเพื่อมั่นใจว่ายังคงมีสันติภาพเกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชา
พลเอก โมห์ด นีซาม จาฟฟาร์ (Mohd Nizam Jaffar) ผู้บัญชาการกองกำลังสูงสุดมาเลเซียแสดงความเห็นว่า หากเงื่อนเวลาตามข้อตกลงถูกทำให้ติดขัด “สถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปสู่สถาการณ์เดิมที่เคยเกิดก่อนหน้า”
แต่เขาเสริมว่า มาเลเซียยังคงตั้งความหวังว่า กระบวนการสันติภาพยังคงเดินหน้า
ด้านดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน ISEAS-Yusof Ishak ที่สิงคโปร์ได้แสดงความเห็นต่อเดลีเทเลกราฟว่า ความตั้งใจของผู้นำสหรัฐฯ บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความขัดแย้งของพรมแดนอีกต่อไป
เขาเสริมว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นตอกย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่า โบร๊กเกอร์ชาติมหาอำนาจเพียงแต่ต้องการซื้อเวลา
เขาเสริมว่า ทางออกถาวรต่อความขัดแย้งอาจไม่มีอีกต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้าท่ามกลางการเมืองในไทยเปลี่ยนทิศทางมาสู่การเมืองสายเหยี่ยว
ขณะเดียวกันอินฟลูกัมพูชาชื่อดังคนติดตามเพียบ @JacobinCambodia อดีตทหารนาวิกโยธินอเมริกันและผู้ปกป้องสิทธิเด็กและทางออนไลน์ได้โพสต์ล่าสุดเตือน มีภาพดาวเทียมปลอมเผยแพร่ไปทั่วเป็นภาพจากกล้องติดตามความร้อนในเวลากลางคืน อ้างเป็นคอนวอยทหารไทยและมีภาพทหารไทยอยู่ใกล้พรมแดนเขมร ซึ่งไม่มีแหล่งข่าวเชื่อถือได้ยืนยัน พร้อมเตือนว่าเป็นภาพดาวเทียมปลอมและไม่ส่งเสริมให้เผยแพร่กันความขัดแย้งบานปลาย
อินฟลูฝรั่งคนดังที่ปักหลักอาศัยในกัมพูชามานาน
และโพสต์เกี่ยวกับความขัดแย้งทางพรมแดนมาอย่างต่อเนื่อง