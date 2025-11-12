'ไต้ฝุ่นฟงวอง' ซัดถล่มไต้หวัน-สั่งอพยพกว่า 8,000 คน บางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึงคอ

ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 8,300 คน ก่อนที่พายุไต้ฝุ่นฟงวองซึ่งอ่อนกำลังลงอย่างมากจะพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันในวันพุธ (12 พ.ย.) ส่งผลให้ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์บนเขตภูเขาในภาคตะวันออกของเกาะ และทำให้เกิดน้ำท่วมสูงถึงคอในหลายพื้นที่
ภาคธุรกิจและโรงเรียนในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะต้องปิดทำการ และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 51 คน
ภาพทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่บางส่วนของเขตอี๋หลานทางตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท โดยมีระดับน้ำสูงถึงคอ ขณะที่ทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่า บ้านเรือนกว่า 1,000 หลังถูกน้ำท่วมที่เมืองท่าซูอ้าว ซึ่งได้รับปริมาณน้ำฝนสูงถึง 648 มิลลิเมตร (25 นิ้ว) ในวันอังคาร (11) ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของเดือน
“น้ำเข้ามาเร็วมาก” หง ชุนอี ชาวประมงท้องถิ่นซึ่งใช้เวลาทั้งคืนกวาดโคลนออกจากบ้านกล่าว หลังจากที่พื้นชั้นล่างถูกน้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร
"ฝนตกหนักและเร็วมาก ระบบระบายน้ำรับไม่ไหว" เขาบอก
ชาวบ้านคนอื่นๆ ช่วยกันเคลียร์โคลนออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองซูอ้าว แม้ว่าฝนจะหยุดตกหนักแล้วก็ตาม
หน่วยดับเพลิงแถลงว่า มีประชาชนราว 8,300 คนถูกอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลอี๋หลานและฮวาเหลียนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมทางตอนเหนือทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มช้ากว่าฤดูกาล
หวง เอินหง นักพยากรณ์อากาศประจำสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางไต้หวันกล่าวว่า "ฤดูร้อนกำลังยาวนานขึ้น และพายุไต้ฝุ่นก็พัดมาช้าลงเรื่อยๆ"
หวง เสริมว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงในลักษณะเดียวกันนี้ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินแนวโน้ม
คาดการณ์ว่าพายุฟงวองจะเคลื่อนตัวเฉียดปลายสุดทางตอนใต้สุดของไต้หวันในช่วงบ่ายวันพุธ (12) ก่อนที่จะมุ่งหน้าลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
พายุลูกนี้สูญเสียกำลังลงอย่างมากหลังจากพัดผ่านฟิลิปปินส์ และคร่าชีวิตผู้คนไป 27 ราย
ก่อนหน้านี้ ไต้ฝุ่นในเดือน ก.ย. ทำให้เกิดน้ำท่วมและผู้เสียชีวิต 18 รายในฮวาเหลียน
คาดว่าไต้ฝุ่นฟงวองจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมืองซินจู๋ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง คอมพะนี หรือ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก
ที่มา: รอยเตอร์