เกือบวุ่น! ผู้ประท้วงชนพื้นเมืองบุกเวทีประชุม COP30 ที่ 'บราซิล' ปะทะจนท.รักษาความปลอดภัยเจ็บ 2 นาย

ผู้ประท้วงชนพื้นเมืองหลายสิบคนบุกเข้าไปในสถานที่จัดการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศ COP30 ที่เมืองเบเล็งของบราซิล เมื่อวันอังคาร (11 พ.ย.) และปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางเข้า เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการปกป้องผืนป่า
กลุ่มผู้ประท้วงร้องตะโกนด้วยความโกรธแค้นขอเข้าไปในบริเวณสำนักงานของสหประชาชาติ ซึ่งมีผู้แทนหลายพันคนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของยูเอ็นในปีนี้ ณ เมืองเบเล็ง บริเวณปากแม่น้ำแอมะซอน
บางคนโบกธงพร้อมคำขวัญเรียกร้องสิทธิในที่ดิน หรือถือป้ายที่มีข้อความว่า "ที่ดินของเราไม่ได้เอาไว้ขาย"
"เรากินเงินไม่ได้" กิลมาร์ ผู้นำชนพื้นเมืองจากชุมชนตูปินัมบา (Tupinamba) ใกล้แม่น้ำทาปาโฮสตอนล่างในบราซิลกล่าว "เราต้องการให้ที่ดินของเราปลอดจากธุรกิจการเกษตร การสำรวจน้ำมัน คนงานเหมืองผิดกฎหมาย และการตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย"
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลักดันผู้ประท้วงออกนอกพื้นที่ และใช้โต๊ะปิดกั้นทางเข้า ขณะที่แหล่งข่าวผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับรอยเตอร์ว่า มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งถูกพาตัวไปบนรถเข็นพร้อมกับกุมท้องไว้แน่น
เจ้าหน้าที่อีกคนซึ่งมีบาดแผลเหนือดวงตาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า เขาถูกไม้กลองอันใหญ่ที่ขว้างมาจากฝูงชนฟาดเข้าที่ศีรษะ โดยเจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดท่อนไม้ยาวและหนักไว้ได้อีกหลายอัน
กลุ่มผู้ประท้วงสลายตัวไปไม่นานหลังการปะทะ และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากสถานที่จัดงานได้ จากที่ก่อนหน้านี้มีการขอให้พวกเขากลับเข้าไปข้างในจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย
ทั้งนี้ สหประชาชาติเป็นผู้รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ดังกล่าว
โฆษกคนหนึ่งแถลงว่า "ช่วงเย็นวันนี้ กลุ่มผู้ประท้วงได้ฝ่าแนวกั้นความปลอดภัยที่ทางเข้าหลักของ COP ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้กับสถานที่จัดงาน"
"เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบราซิลและสหประชาชาติได้ดำเนินการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่บราซิลและสหประชาชาติกำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้ สถานที่จัดงานได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และการเจรจา COP ยังคงดำเนินต่อไป"
ด้านประธานาธิบดี ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ได้เน้นย้ำถึงชุมชนพื้นเมืองในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจา COP30 ปีนี้
เมื่อต้นสัปดาห์ ผู้นำชนพื้นเมืองหลายสิบคนเดินทางมาทางเรือเพื่อเข้าร่วมการเจรจา และเรียกร้องขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้
ในการให้สัมภาษณ์แยกต่างหากเมื่อวันอังคาร (11) ผู้นำชนพื้นเมืองคนสำคัญท่านหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ชุมชนพื้นเมืองจำนวนมากไม่พอใจกับโครงการอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในป่า
ราโอนี เมตุกติเร หรือที่รู้จักกันในชื่อหัวหน้าราโอนี ได้เรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลส่งเสริมและเพิ่มอำนาจให้ชาวพื้นเมืองในการอนุรักษ์ผืนป่าแอมะซอน
ที่มา: รอยเตอร์