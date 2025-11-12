อัยการตุรกีเสนอโทษ 'จำคุก 2,000 ปี' พ่อเมืองอิสตันบูลคู่แข่ง 'แอร์โดอัน' ฐานเป็นผู้นำเครือข่ายคอรัปชัน

อัยการตุรกีเรียกร้องให้จำคุก เอเครม อิมาโมกลู (Ekrem Imamoglu) นายกเทศมนตรีนครอิสตันบูลซึ่งเป็นคนจากพรรคฝ่ายค้าน เป็นเวลากว่า 2,000 ปี ในข้อหาเป็นผู้นำเครือข่ายคอรัปชันขนาดใหญ่ที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินหลายพันล้านลีรา
อิมาโมกลู ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของประธานาธิบดี เรเจป ตัยยิป แอร์โดอัน เคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดก่อนหน้านี้ โดยระบุว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง และเมื่อวันอังคาร (11) พรรคของเขาก็วิจารณ์ข้อกล่าวหาใหม่นี้ว่า "ไร้สาระ"
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ยิ่งตอกย้ำการปราบปรามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ แอร์โดอัน ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อัยการอิสตันบูลได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงให้พิจารณายุบพรรคประชาชนรีพับลิกัน (CHP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของ อิมาโมกลู
อาคิน กูร์เลก อัยการสูงสุดประจำอิสตันบูล ประกาศคำฟ้องในงานแถลงข่าว โดยระบุชื่อผู้ต้องสงสัย 402 คน รวมถึงนายกเทศมนตรี และกล่าวหาว่าจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม ติดสินบน ฉ้อโกง และโกงราคา
กูร์เลก กล่าวว่า เครือข่ายนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่า 160,000 ล้านลีรา (3,800 ล้านดอลลาร์) แก่รัฐบาลตุรกีตลอดระยะเวลา 10 ปี
คำฟ้องที่มีความยาวกว่า 4,000 หน้า ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สได้เห็น มีแผนผังองค์กรที่แสดงให้เห็นว่าอิมาโมกลูเป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมนี้
เอกสารดังกล่าวอ้างอิงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (MASAK) บทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ และหลักฐานดิจิทัลและวิดีโอ และกล่าวหาว่านักธุรกิจหลายคนถูกบังคับให้จ่ายสินบนผ่านกองทุนลับที่ดำเนินการภายในเขตเทศบาล
ในหนังสือที่แจ้งต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณายุบพรรค CHP สำนักงานอัยการกล่าวหาว่าพรรคการเมืองดังกล่าวได้รับเงินจากกองทุนที่ผิดกฎหมาย และธุรกรรมของพรรคเข้าข่ายเป็น "การกระทำที่ต้องห้าม"
อิมาโมกลู ถูกจำคุกตั้งแต่เดือน มี.ค. เพื่อรอการพิจารณาคดีในข้อหาทุจริต และได้รับโทษจำคุกแยกต่างหากในเดือน ก.ค. ในข้อหาดูหมิ่นและข่มขู่อัยการสูงสุดของเมือง ซึ่งเป็นคำตัดสินที่เขากำลังอุทธรณ์อยู่
รัฐบาล แอร์โดอัน ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของ อิมาโมกลู และพรรค CHP ที่ว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง และยืนยันว่าระบบศาลของตุรกีมีความเป็นอิสระ
ที่มา: รอยเตอร์