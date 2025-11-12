รักษ์โลกต้องจ่ายเพิ่ม!สิงคโปร์เตรียมเก็บภาษีพลังงานสะอาด กับผู้โดยสารขาออกทุกคน

พวกผู้โดยสารของสายการบินต่างๆที่เดินทางออกจากสิงคโปร์ จะต้องจ่ายภาษีเชื้อเพลิงการบินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel Levy) ไล่ตั้งแต่ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ไปจนถึง 41.60 ดอลลาร์สิงคโปร์(ประมาณ 25 บาท ถึง 1,035 บาท) ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและระดับชั้นโดยสาร
ภาษีใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้กับตั๋วเครื่องบินที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2026 สำหรับเที่ยวบินขาออกจากสิงคโปร์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 หรือหลังจากนั้น จากการเปิดเผยของสำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ ( CAAS ) เมื่อวันจันทร์(10พ.ย.)
นั่นหมายความว่าถ้าซื้อตั๋วก่อนวันที่ 1 เมษายน สำหรับเที่ยวบินขาออกหลังวันที่ 1 ตุลาคม ภาษีจะไม่มีผลบังคับใช้ ในทางกลับกัน ถ้าตั๋วถูกซื้อหลังจากวันที่ 1 เมษายน แต่เป็นเที่ยวบินก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีเช่นกัน
สิงคโปร์ได้จัดจุดหมายปลายทางทั้งหมดออกเป็นกลุ่มทางภูมิรัฐศาสตร์ 4 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มสอง : เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ, เอเชียใต้, ออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี, กลุ่มสาม : แอฟริกา, เอเชียกลางและเอเชียตะวันตก, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, หมู่เกาะแปซิฟิกและนิวซีแลนด์ ปิดท้ายด้วยกลุ่มสี่ ได้แก่ทวีปอเมริกา
พวกผู้โดยสารที่เดินทางสู่จุดหมายปลายทางกลุ่ม 1 จะต้องเสียภาษี 1 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 25 บาท) ถ้าเดินทางในชั้นประหยัด และ 4 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 100 บาท) สำหรับชั้นพรีเมียม ซึ่งรวมถึงบิสเนสคลาสและเฟิร์สคลาส
ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางกลุ่ม 2 จะต้องจ่ายเงิน 2.80 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 70 บาท) และ 11.20 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 280 บาท) สำหรับตั๋วชั้นประหยัดและพรีเมียม ตามลำดับ ขณะที่กลุ่ม 3 จะต้องจ่ายภาษี 6.40 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 159 บาท) ถึง 25.60 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 640 บาท) ตามลำดับ และกลุ่ม 4 จะต้องจ่ายภาษี 10.40 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 258 บาท) ถึง 41.60 ดอลลาร์สิงคโปร์(ราว 1,035 บาท)
อย่างไรก็ตามภาษีนี้จะไม่บังคับใช้กับพวกผู้โดยสารที่ต่อเครื่องบินผ่านสิงคโปร์ และสำหรับเที่ยวบินที่แวะจอดหลายที่ อัตราภาษีจะอยู่บนพื้นฐานของจุดหมายปลายทางถัดไป หลังเดินทางออกจากสิงคโปร์
ถ้อยแถลงเกี่ยวกับอัตราภาษี มีขึ้นหลังจาก CAAS เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าได้จัดตั้งองค์กรแห่งใหม่สำหรับเป็นแกนกลางในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเครื่องบินเพื่อความยั่งยืน และรับประกันอุปทานที่ราคาถูกกว่าและมีเสถียรภาพมากกว่าสำหรับสิงคโปร์และทั่วภูมิภาค
ภาษีที่เรียกเก็บกับบรรดาผู้โดยสารจะถูกนำเข้าสู่กองทุนหนึ่งๆ ที่จะถูกใช้จัดซื้อเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน โดยทาง CAAS ระบุว่าทางสายการบินต่างๆจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีและต้องแสดงรายการการจัดเก็บภาษีดังกล่าวอย่างชัดเจนบนตั๋วเครื่องบินที่ทำการจำหน่าย
(ที่มา:ชาแนลนิวส์เอเชีย)