ยั่วยุทุกทาง!รัสเซียทลายแผนอังกฤษ-ยูเครน หวังฉกเครื่องบินMiG-31บรรทุกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก

รัสเซียในวันอังคาร(10พ.ย.) เผยว่าได้ทลายแผนการของอังกฤษ-ยูเครน ที่หวังฉกเครื่องบินทหารบรรทุกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของมอสโก แล้วพาไปลงจอดที่โรมาเนีย ในปฏิบัติการยั่วยุครั้งใหญ่
มอสโก ซึ่งเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี 2022 กล่าวหาเคียฟและบรรดาพันธมิตรยุโรปเป็นประจำ ต่อปฏิบัติการลอบก่อวินาศกรรมอย่างน่าไม่อายบนแผ่นดินของพวกเขา แต่ก็มีบ่อยครั้งที่กล่าวอ้างโดยปราศจากหลักฐานใดๆ
ล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซีย(เอฟเอสบี) เผยว่าพวกเขาสืบพบและทลายปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหมยูเครน ภายใต้การกำกับโดยสหราชอาณาจักร ในความพยายามขโมยเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกเพดานบินสูง MiG-31 ลำหนึ่งของรัสเซีย ซึ่งกำลังบรรทุกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยิงจากอากาศ คินซาล"
พวกเขากล่าวหาเคียฟ พยายาม "เกณฑ์บรรดานักบินรัสเซียเป็นพวก" สัญญาจะมอบเงิน 3 ล้านดอลลาร์และสิทธิความเป็นพลเมืองในประเทศตะวันตกหนึ่งๆ
เอฟเอสบี ระบุว่าเคียฟมีแผนพาเครื่องบินบินมุ่งหน้าสู่ฐานทัพแห่งหนึ่งของนาโต ในเมืองคอนสตันซา ในแถบทะเลดำ เพื่อที่จะดำเนินการสอยร่วงเครื่องบินลำนี้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ
หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซีย เน้นย้ำว่าพวกเขา "ได้ทำลายแผนของยูเครนและสหราชอาณาจักร ที่มุ่งหวังจัดฉากยั่วยุครั้งใหญ่"
สื่อมวลชนแห่งรัฐเผยแพร่คลิปวิดีโอหนึ่งของทางเอฟเอสบี เป็นภาพของทหารรัสเซียรายหนึ่ง ปกปิดใบหน้า อ้างว่าเขาได้รับอีเมลจากสายลับข่าวกรองของยูเครนรายหนึ่ง ที่พยายามเกณฑ์เขาเข้าเป็นพวก สำหรับแผนการดังกล่าว
ในการตอบโต้ ทางเอฟเอสบี ระบุว่ากองกำลังรัสเซียโจมตีศูนย์ข่าวกรองทางทหารแห่งหนึ่งของยูเครนและลานบินในกรุงเคียฟและภูมิภาคคเมลนิตสกี
ตลอดช่วงเกือบ 4 ปีที่รุกรานยูเครน ทางฝ่ายรัสเซียเองต้องเผชิญกับการลอบก่อวินาศกรรมโจมตีต่างๆนานา ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเล็งเป้าเครือข่ายทางราง กระตุ้นให้มอสโกมักสั่งลงโทษจำคุกอย่างหนักหน่วงแก่พวกที่ถูกกล่าวหาทรยศชาติ
ในเดือนสิงหาคม 2023 นักบินเฮลิคอปเตอร์ Mi-8 ของรัสเซียรายหนึ่ง แปรพักต์เข้าข้างยูเครน หลังบินเข้าสู่ยูเครน ในปฏิบัติการหนึ่งที่นำโดยหน่วยงานความมั่นคงเคียฟ ลูกเรือของเขาไม่ทราบถึงเจตนาของนักบินมาก่อน และถูกสังหารขณะพยายามหลบหนี
อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้ว แมกซิม คุซมินอฟ นักบินรายดังกล่าว ถูกพบเสียชีวิตในสเปน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024
(ที่มา:เอเอฟพี)