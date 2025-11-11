ระทึก!! ก่อการร้าย TTP ประกาศความรับผิดชอบก่อวินาศกรรมระเบิดฆ่าตัวตายครั้งใหญ่นอกศาลกลางอิสลามาบัด ดับกว่า 12 เจ็บ 27

เอเจนซีส์ – กลุ่มก่อการร้าย เตริก-อี ตาลีบาน ปากีสถาน (TTP) ล่าสุดประกาศอ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีเกิดขึ้นเมื่อราวช่วงเที่ยงของวันอังคาร(11 พ.ย)นอกศาลกลางกรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน หลังเกิดระเบิดฆ่าตัวตายสังหารไป 12 คนบาดเจ็บอีก 27 คน รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานประกาศ ประเทศกำลังอยู่ในสงคราม
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(11 พ.ย)ว่า การระเบิดที่ซึ่งถูกยืนยันว่าเป็นการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายจากการยืนยันโดยรัฐมนตรีปากีสถานไม่กี่คนนั้นเกิดขึ้นนอกอาคารศาลแขวงกรุงอิสลามาบัดเมื่อเวลาราว 12.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(11) ซ่งเป็นพื้นที่ถือว่ามักจะพลุกพล่านและเต็มไปด้วยทั้งทนายและคนที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่เดินทางมาเพื่อขึ้นศาล
รัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถาน โมห์ซิน นัควี (Mohsin Naqvi) แถลงว่ามี 12 คนเสียชีวิตและอีก 27 คนได้รับบาดเจ็บ นัควีกล่าวว่า มือระเบิดพยายามที่จะเข้าไปด้านในอาคารศาลแต่ทว่าไม่สามารถทำได้จึงตั้งเป้าไปที่รถตำรวจแทน
ทั้งนี้การก่อวินาศกรรมอุกอาจนี้มีการแสดงอ้างความรับผิดชอบโดยกลุ่มก่อการร้าย เตริก-อี ตาลีบาน ปากีสถาน (TTP) ที่ปฎิบัติการทั้งในฝั่งปากีสถานและฝั่งตอลีบาน ในแถลงการณ์กล่าวว่า “ผู้พิพากษา ทนายความ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามศาสนาอิสลามของปากีสถานนั้นเป็นเป้าหมาย”
และแถลงการณ์ยังข่มขู่ต่อว่า จะมีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นจนกว่าอิสลามาบัดจะสถาปนากฎหมายชารีอะห์บังคับใช้
สื่ออังกฤษชี้ว่า ปากีสถานกำลังเผชิญหน้าต่อเหตุร้ายแรงและความไร้เสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นในการโจมตีโดยสมาชิกกลุ่ม TTP ที่ได้ทำให้ประเทศตกอยู่ในวิกฤตมานานกว่าสิบปี
แค่เฉพาะปีนี้พบว่ากลุ่ม TTP ได้ออกปฎิบัติการลอบโจมตีไม่ต่ำกว่า 600 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa) ที่มีพรมแดนติดอัฟกานิสถานส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตหลายร้อยคน แต่อย่างไรก็ตามการโจมตีวันอังคาร(11) ถือเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดที่มีเป้าหมายที่กรุงอิสลามาบัดในรอบหลายปี
รัฐบาลปากีสถานที่ผ่านมามักโจมตีรัฐบาลตอลีบานของอัฟกานิสถานว่าให้ที่ซุกซ่อนตัวและอาวุธสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย TTP แต่เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายคาบูลปฎิเสธ
ซึ่งเดือนที่ผ่านมาข้อกล่าวหานำไปสู่การปะทะเดือดตลอดแนวพรมแดนของ 2 ชาติที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบ ทั้ง 2 ชาติคือปากีสถานและอัฟกานิสถานยังคงอยู่ในการเจรจาหยุดยิงที่บอบบางที่มาจนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆในการจัดการก่อการร้ายข้ามพรมแดน
คลิปเหตุโจมตีวันอังคารแสดงให้เห็นรถที่ดำเป็นตอตะโกที่ตกเป็นเป้าโจมตีมือระเบิด พยานในเหตุการณ์เปิดเผยว่าได้ยินเสียงปังที่ดังมากและเห็นร่างผู้คนนอนอยู่บนพื้นใกล้ที่ทำการศาล
“มันเป็นความสับสนโดยสิ้นเชิง ทนายความและประชาชนต่างพากันวิ่งเข้าไปด้านในอาคาร ผมเห็น 2 ศพนอนเรียงรายที่ประตูรั้วและรถอีกไม่กี่คันกำลังเกิดไฟลุกไหม้” รัสแตม มาลิค (Rustam Malik) ทนายความปากีสถานให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมปากีสถาน คาวาจา อาซีฟ (Khawaja Asif) เรียกการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายวันอังคารว่าเป็นเสมือน การปลุกให้ตื่นต่อภัยคุกคามก่อการร้ายของประเทศที่แต่เดิมอยู่บริเวณพรมแดนแต่ปัจจุบันเกิดขึ้นกลางกรุงแล้ว
เขาชี้ว่า “พวกเรากำลังอยู่ในสงคราม”