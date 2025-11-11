เอเจนซีส์ - บุตรสาวผู้นำรัสเซียมีรายงานอยู่เบื้องหลังการหายหน้าของรัฐมนตรีต่างระเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ หลังสายเหยี่ยวเกินทำอเมริกาได้โอกาสลงโทษคว่ำบาตรบริษัทพลังงานรัสเซียชื่อดัง
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันจันทร์(10 พ.ย)ว่า สัปดาห์ที่แล้วมีรายงานชี้ไปว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้ให้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ วัย 75 ปีมาอยู่วงนอกแทนหลังหายหน้าไปหลังจากคุมนโยบายต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี
เครมลินออกมาปฎิเสธว่า ปูตินไม่ได้ลดความสำคัญรัฐมนตรีต่างประเทศต่างรัสเซีย โดยโฆษกกล่าวว่า “รัฐมนตรีลาฟรอฟยังคงทำงานในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย”
แต่ทว่าเรื่องเปิดเผยโดยอดีตผู้แต่งสุนทรพจน์ปูติน อับบาส กัลยามอฟ (Abbas Gallyamov) ออกมาปูดว่า บุตรสาวคนที่ 2 ของผู้นำรัสเซีย คาเทรินา ทิคโฮโนวา (Katerina Tikhonova)วัย 39 ปี กำลังพยายามทำให้ลาฟรอฟจมหายไปเพื่อทำให้สงครามยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 จะสามารถสิ้นสุด
เดลีเมลรายงานว่า ลาฟรอฟยังคงอยู่ในตำแหน่งถึงแม้จะไม่ปรากฎตัวในการประชุมสภาความมั่นคงรัสเซียและไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะรัสเซียเดินทางร่วมประชุม G20 ที่แอฟริกาใต้
และที่อียิปต์ อ้างอิงจากรายงานรอยเตอร์วันจันทร์(10) เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู เดินทางมาถึงกรุงไคโร อียิปต์ วันอาทิตย์(9) เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพรัสเซียและเจ้าหน้าที่นิวเคลียร์เพื่อหารือกับผู้นำอียิปต์ อ้างอิงจากสำนักข่าวรัสเซีย RIA
เดลีเมลรายงานว่า กัลยามอฟพูดว่า “มีข่าวลือเกี่ยวกับเซอร์เก ลาฟรอฟ แพร่สะพัดไปทั่วตั้งแต่ 6 เดือนก่อนหน้า แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างสูงเปิดเผยว่า บุตรสาวผู้นำรัสเซีย คาเทรินา ทิคโฮโนวา ได้หว่านล้อมพ่อของเธอซ้ำหลายรอบโดยชี้ว่า ลาฟรอฟกำลังทำให้เลวร้ายหนักกว่าเดิม”
ตามรายงานระบุว่า ลูกสาวปูตินเวลานี้ได้กล่าวต่อประธานาธิบดีรัสเซียว่า ลาฟรอฟนั้นก้าวร้าวเกินไปและความเป็นสายเหยี่ยวของเขาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของข้อตกลง”
ทั้งนี้พบว่ารัสเซียโดนสหรัฐฯสั่งคว่ำบาตรครั้งใหญ่ไม่นานหลังการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างลาฟรอฟและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่รัสเซียหลายคนได้เปิดสอบลาฟรอฟแล้ว
ทิคโฮโนวามักเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวพร้อมด้วยทีมอารักขาจากเครมลินบินมุ่งสู่เมืองมิวนิก
และเป็นที่รู้จักว่าชื่นชอบ “แวมไพร์เฟซลิฟต์” เป็นเฟซลิฟต์ที่เจ้าแม่เรียลลิตี้อเมริกา คิม คาร์ดาเชียน ใช้โดยมีสนนราคาค่าใช้จ่าย 4,310 ปอนด์ต่อครั้ง
เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกว่าผู้นำรัสเซียแสดงสัญญาณป่วยให้เห็นครั้งใหม่ นิวยอร์กโพสต์รายงานวานนี้(10)ชี้ว่า ภาพที่ปรากฎไปทั่วแสดงให้เห็นถึงมือของปูตินที่บวมและปูดไปด้วยเส้นเลือดระหว่างประธานาธิบดีปูตินกำลังแถลงข่าวนี้อาจกำลังบ่งชี้ว่า ผู้นำรัสเซียกำลังต่อสู้กับการป่วยขั้นร้ายแรงที่มีการคาดเดาตั้งแต่โรคพาร์กินสันไปจนถึงโรคมะเร็ง
“มีสิ่งผิดปกติกับมือของปูติน” อันตอน เกราชเชนโก (Anton Gerashchenko)อดีตที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยยูเครนให้สัมภาษณ์สื่อ East2West