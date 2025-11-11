ไต้หวันสั่งอพยพกว่า 3,000 คน ก่อน 'ไต้ฝุ่นฟงวอง' ซัดถล่มเกาะ

ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 3,000 คนในวันนี้ (11 พ.ย.) พร้อมประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung Wong) ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักบนชายฝั่งตะวันออกของเกาะที่เพิ่งถูกไต้ฝุ่นอีกลูกพัดถล่มเมื่อไม่นานมานี้
คาดการณ์ว่าพายุฟงวองที่กำลังอ่อนกำลังลงจะพัดขึ้นฝั่งในวันพุธ (12) บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันรอบๆ เมืองท่าเกาสง หลังจากที่พายุลูกนี้ได้ซัดถล่มฟิลิปปินส์ด้วยกำลังแรงกว่ามาก และทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 18 ราย
“พายุฟงวองอาจลดระดับลงเป็นพายุไต้ฝุ่นอ่อนกำลังแล้ว แต่เราไม่สามารถลดการเฝ้าระวังลงได้” เฉิน ฉีม่าย นายกเทศมนตรีเมืองเกาสง บอกกับสื่อมวลชน
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ได้เรียกร้องผ่านเฟซบุ๊กให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณภูเขา ชายฝั่ง และพื้นที่อันตรายอื่นๆ
กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่า มีเที่ยวบิน 66 เที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ถูกยกเลิกในวันอังคาร (11)
คาดว่าพายุฟงวองจะเคลื่อนผ่านตอนล่างของเกาะไต้หวันและเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตามแนวชายฝั่งของเขตไถตงและฮวาเหลียนทางตะวันออก ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
พายุไต้ฝุ่นในเดือน ก.ย. ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงคร่าชีวิตผู้คนไป18 รายในเทศมณฑลฮวาเหลียน
ทางการไต้หวันซึ่งได้สั่งอพยพผู้คนในเขตกวางฟู่ (Guangfu) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมร้ายแรงครั้งก่อน ระบุว่าประชาชน 3,337 คนใน 4 เขตและเมืองได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ฮวาเหลียนได้ประกาศปิดโรงเรียนและสำนักงานต่างๆ ในวันอังคาร (11) เช่นเดียวกับเทศมณฑลอี๋หลานที่อยู่ใกล้เคียง
คาดว่าไต้ฝุ่นฟงวองจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมืองซินจู๋ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง คอมพะนี หรือ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก
ในส่วนของฟิลิปปินส์ ราฟฟี อเลฮานโดร เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการป้องกันภัยพลเรือน แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์เกิดจากดินถล่มบนเทือกเขาแถบคอร์ดิลเยราทางตอนเหนือ โดยมีรายงานผู้สูญหาย 2 ราย และบาดเจ็บ 28 ราย
ที่มา: รอยเตอร์