ใช้อะไรคิด! แม่จีนให้ลูก 'ฉี่ใส่ถ้วย' ในร้านหม้อไฟ Haidilao แถมเอามาวางบนถาดอาหาร

แม่ชาวจีนรายหนึ่งให้ลูกชายฉี่ใส่ถ้วยกระดาษภายในร้านหม้อไฟไหตี่เลา (Haidilao) แถมยังนำถ้วยใส่ปัสสาวะไปวางบนถาดอาหาร จนกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านไหตี่เลาสาขาหนึ่งในเมืองฮาร์บินทางตอนเหนือของจีน โดยจากภาพจะเห็นหญิงผู้เป็นแม่ใช้ถ้วยกระดาษใส่ปัสสาวะของลูก ขณะกำลังนั่งรับประทานอาหารที่ร้านหม้อไฟชื่อดัง สร้างความตกตะลึงให้กับลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้เคียง และก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสุขอนามัยในโลกออนไลน์
นาย หวัง ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. เมื่อลูกของหญิงรายนี้ร้องขึ้นมาว่า "ปวดฉี่"
คนเป็นแม่จึงใช้ถ้วยกระดาษรองปัสสาวะ แล้วเอาถ้วยนั้นมาวางบนถาดอาหาร ก่อนจะใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดพื้นที่เปื้อน
รายงานของสำนักข่าว Current News ของจีนระบุว่า กลิ่นปัสสาวะแพร่กระจายไปทั่วทั้งร้านอย่างรวดเร็วสร้างความไม่พอใจให้กับผู้มารับประทานอาหารคนอื่นๆ
หวัง ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทางร้านทันที แต่ปรากฏว่าได้รับเพียง "ผลไม้จานหนึ่ง" เป็นค่าชดเชย ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสิ่งไม่สามารถยอมรับได้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาแสดงความไม่พอใจต่อร้านอาหาร โดยระบุว่าสถานการณ์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในร้านอาหารใดๆ
“พวกเขาปัสสาวะตรงข้ามผมเลย และกลิ่นก็ยังอยู่ เราไม่ได้กินผลไม้จานนั้นด้วยซ้ำ” เขากล่าว
ต่อมาในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. ไหตี่เลาได้ออกมาชี้แจงว่า ทางร้านได้เร่งทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนภายใน 15 นาทีหลังเกิดเหตุ สินค้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดถูกกำจัดทิ้ง และมีการมอบหมายให้พนักงานสื่อสารกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ทำเอาชาวเน็ตจีนเดือดจัด และประณามการกระทำของหญิงผู้เป็นแม่
“ไหตี่เลาควรดำเนินการฟ้องร้องโดยตรง หลังจากได้รับค่าชดเชยจากเหตุการณ์ปัสสาวะครั้งก่อน ลูกค้าจะได้รู้จักทำตัวให้เหมาะสม” ผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นบน weibo
ชาวเน็ตคนอื่นๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ เช่น "ไหตี่เลากลายเป็นห้องน้ำสาธารณะไปแล้วเหรอ?" และ "ตอนนี้การกินหม้อไฟทำให้ฉันกระทบกระเทือนทางจิตใจ"
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการปัสสาวะภายในร้านไหตี่เลา
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันที่นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวัยรุ่น 2 คนยืนปัสสาวะลงในหม้อไฟของร้าน ซึ่งข่าวนี้จุดกระแสความไม่พอใจไปทั่วประเทศ และนำไปสู่การจับกุมวัยรุ่นทั้งสอง
ไหตี่เลาตอบสนองเหตุการณ์นั้นด้วยการทำลายภาชนะที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ทำความสะอาดร้านอย่างล้ำลึก และเสนอคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมค่าชดเชยเป็นจำนวนสิบเท่าให้กับลูกค้า 4,109 คน
ต่อมาศาลยังได้สั่งให้วัยรุ่นและผู้ปกครองต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวน 2.2 ล้านหยวน (ราว 10 ล้านบาท) ด้วย
