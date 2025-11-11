เอาแล้วไง!แฉสตาร์ทอัปUSแอบวิจัยลับ'ทารกดัดแปลงจีโนม' สร้างยอดมนุษย์-ปลอดโรคทางพันธุกรรม

สตาร์อัปสหรัฐฯแห่งหนึ่ง ที่ได้รับเงินทุนจากพวกมหาเศรษฐีในซิลิคอนวัลเลย์ กำลังทำงานอย่างลับๆในโครงการตัดแต่งจีโนมของตัวอ่อน ที่อาจนำไปสู่การถือกำเนิดของ "ทารกดัดแปลงพันธุกรรม" ที่ปลอดจากโรคทางพันธุกรรมและมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเดิม ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล
แม้เทคโนโลยีตัดต่อยีนถูกใช้ในการดูแลรักษาหลังคลอด แต่การที่พวกนักวิทยาศาสตร์จะใช้การตัดแต่งจีโนมในตัวอ่อน ด้วยเจตนาสร้างทารกดัดแปลงพันธุกรรม ยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามในสหรัฐฯและประเทศอื่นๆหลายชาติ
อ้างอิงรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์(8พ.ย.) สตาร์อัปที่มีชื่อว่า Preventive ซึ่งมีสำนักงานในซานฟรานซิสโก "ได้เตรียมการอย่างลับๆ ในสิ่งที่เรียกว่า ชีวภาพต้องมาก่อน" หลังจากก่อตั้งในช่วงต้นปีโดย ลูคัส แฮร์ริงตัน นักวิทยาศาสตร์ด้านตัดแต่งพันธุกรรม มีรายงานว่าล่าสุดทางบริษัทได้รับแรงสนับสนุนจาก แซม อัลท์แมน์ ซีอีโอของ OpenAI และ ไบรอัน อาร์มสตรอง ผู้ร่วมก่อตั้ง Coinbase
Preventive อ้างว่าเป้าหมายของพวกเขาคือ "หยุดโรคทางพันธุกรรม ด้วยการตัดแต่งตัวอ่อนมนุษย์ตั้งแต่ก่อนเกิด" คำกล่าวอ้างที่โหมกระพือประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือด เกี่ยวกับจริยธรรม, ความปลอดภัย และภาพที่น่าขนพองสยองเกล้าของทารกที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม อย่างไรก็ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า ทางบริษัทกำลังมองหาสถานที่ต่างๆ ที่การตัดแต่งจีโนมของตัวอ่อน เป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับการทำการวิจัย
หลังจากได้รับการติดต่อสอบถามจากวอลล์สตรีท เจอร์นัล ทาง Preventive ซึ่งเก็บแผนการนี้เป็นความลับมาเป็นเวลากว่า 6 เดือน ได้แถลงว่ามีแผนระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสืบค้นวิจัยการตัดต่อตัวอ่อน
อาร์มสตรอง มหาเศรษฐีคริปโตเคอร์เรนซี ที่อยู่เบื้องหลัง Coinbase บอกกับคนใกล้ชิดว่า การตัดแต่งพันธุกรรมอาจก่อเด็กที่มีแนวโน้มเจ็บป่วยน้อยลง และเมื่อการพูดคุยเกี่ยวกับความคิดนี้อย่างลับๆ กลายเป็นการเปิดตัวทารกดัดแปลงที่มีสุขภาพสมบูรณ์ มันก็อาจกระตุ้นให้ประชาชนยอมรับกับวิธีการดังกล่าว ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)