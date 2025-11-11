กัมพูชายังไหว!จีนส่งนทท.เยือนเขมรเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับคนไทยที่ลดลงฮวบฮาบ93%

ภาคการท่องเที่ยวกัมพูชากำลังพบเห็นแนวโน้มที่ขัดแย้งกันอย่างมากในช่วง 3 เดือนหลังสุด นักเดินทางขาเข้าจากไทยยังคงลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง สวนทางกับนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของพนมเปญโพสต์ อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา พบว่าระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน ปี 2025 นักเดินทางขาเข้าชาวไทยลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เหลือ 49,549 ราย ลดลงถึง 93% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ช่วงไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว กัมพูชา ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากไทย ถึง 541,597 คน
ขณะเดียวกันนักเดินทางขาเข้าจากจีน เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี และด้วยจำนวน 100,738 ราย ทำให้ จีน กลายเป็นแหล่งผู้มาเยือนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ในช่วง 3 เดือนดังกล่าว โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ยกความดีความชอบให้เส้นทางการบินใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆของจีน มายังพนมเปญและเสียมราฐ
เฉพาะเดือนกรกฏาคม นักท่องเที่ยวขาเข้าจากไทย เหลือแค่ 18,298 ราย ลดลงถึง 90.5% เมื่อเทียบกับระดับ 192,284 คน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขที่ลดลงฮวบฮาบนี้ ทำให้ ไทย หล่นจากอันดับ 2 ไปรั้งอันดับ 3 ของแหล่งผู้มาเยือนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ในเดือนดังกล่าว
ตัวเลขที่ลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนผู้เดินทางข้ามชายแดนทางบกที่ลดลงกว่า 70% ซึ่งปกติแล้วมันเป็นเส้นทางการเดินทางหลักของผู้มาเยือนจากไทยเกือบทั้งหมด ตามรายงานของพนมเปญโพสต์
รายงานข่าวของพนมเปญโพสต์ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยยังลดลงต่อเนื่องทั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายน ผลจากการที่ทั้ง 2 ประเทศ ยังคงปิดชายแดนทางบกระหว่างกัน
ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนักเดินทางขาเข้าจากไทยหดตัวถึง 91.6% ขณะที่กระแสผู้มาเยือนชาวจีนยังคงแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนจากกรุ๊ปทัวร์ และการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่วนในเดือนกันยายน นักเดินทางขาเข้าชาวไทย ลดลง 91.2% ส่งผลให้เป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในภาพรวม พบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2025 นักเดินทางชาวไทยเดินทางเยือนกัมพูชา ลดลงเพียง 35.9% จากระดับ 1.52 ล้านคนในปี 2024 เหลือ 978,826 คน
ในทางตรงกันข้าม นักเดินทางขาเข้าจากจีนแตะระดับ 897,865 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นถึง 46.3% ทำให้จีนกลายเป็นตลาดแหล่งผู้มาเยือนรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของกัมพูชา รองจาก ไทย และ เวียดนาม
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)