"ออสซี" ต่อต้านกระแสแฟชั่นด่วนราคา หันมาซบ Uniqlo ปัจจัยเร่งการเติบโตระดับโลกาสู้แพลตฟอร์มจีน Shein ที่งานเข้าเจอพิษตุ๊กตาเซ็กซ์ทอยเลียนแบบเด็กโดน “ฝรั่งเศส” สั่งปิดชั่วคราว

เอเจนซีส์ – Uniqlo กลายเป็นร้านเสื้อผ้าอันดับ 1 ของออสเตรเลียสำหรับเสื้อผ้าสไตล์แบบเรียบพื้นฐาน ส่งผลทำให้ Uniqlo มียอดจำหน่ายท้องถิ่นแตะเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับเสื้อผ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยี เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นร่างกาย และเสื้อผ้าที่มีดีไซเนอร์ออกแบบร่วม หลังชาวแดนจิงโจ้ยี้แฟชั่นด่วนราคาถูกจากจีน ล่าสุดแพลตฟอร์ม Shein โดนฝรั่งเศสสั่งปิดชั่วคราวหลังพบสินค้าตุ๊กตาเซ็กซ์ทอยเลียนแบบเด็กประกาศขายทางเน็ต ยื่นขอ EU สอบแพลตฟอร์มจีนเพิ่ม
หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลด์ของออสเตรเลียวันอาทิตย์(9 พ.ย)ว่า ดูเหมือนว่า Uniqlo ที่เป็นร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นชื่อดังดูเหมือนมีภูมิคุ้มกันต่อแรงกัดดันทั้งด้านการแข่งและแรงกดดันทางต้นทุนระหว่างการเผชิญหน้ากับแบรนด์อื่นๆ ท้าทายตลาดในวงกว้างที่กว่า 19.4% ของยอดขายที่สูงไปที่ 817.1 ล้านดอลลาร์ใน 12 เดือนที่วันที่ 31 สิงหาคม ยอดกำไรสุทธิ 27% สูงกว่า 87.1ล้านดอลลาร์
ตัวเลขที่ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นได้ต่อการแข่งขันจากแพลตฟอร์มแฟชันจีนที่ถูกที่สุดและเปลี่ยนเร็วที่สุดทั้ง Shein และ Temu และการส่งสัญญาณในการหันไปสู่การบริโภคช้ากว่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดประจำมหาวิทยาลัย RMIT ดร. แมเรียน มัคคาร์ (Dr Marian Makkar) แสดงความเห็นการต่อสู้ของ Uniqlo ว่า “พวกเขาพยายามต่าสู้กับเทรนด์แฟชันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีวงรอบที่เร็วมาก แต่ให้ความสนใจไปที่การไร้เวลา ความเรียบขั้นพื้นฐานที่เข้าได้กับสิ่งสำคัญแต่ละวัน”
และดูเหมือนว่าแฟชั่นกลายเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายมากขึ้นและไม่เป็นทางการมากขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งทาง Uniqlo ได้รัยอานิสงค์ที่หันไปทางความสบายและเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง
“การเคลื่อนไหวการต่อต้านแฟชันเปลี่ยนเร็วกำลังเพิ่มขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวฉาวของ Shein ที่ได้ประเดิมเปิดร้านแห่งแรกขึ้นในฝรั่งเศสแต่ทว่ารัฐบาลประธานาธิบดี เอ็มมานุเอล มาครง วันพุธ(6) สั่งแบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Shein ชั่วคราวเนื่องมาจากปัญหาสินค้าตุ๊กตาเซ็กซ์ทอยที่ตัวตุ๊กตามีลักษณะเป็นรูปเด็ก อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษ Shein ได้ให้สัญญาที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่กัยอัยการปารีสที่ตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่นๆจากจีนทั้ง Temu, AliExpress และ Wish ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้รอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันที่ 7 พ.ย ว่า ฝรั่งเศศร้องขอให้สหภาพยุโรป EU ทำการสอบสวน Shein ของจีนในเคสตุ๊กตาเซ็กส์ทอยและอาวุธ
Shein และแพลตฟอร์มอื่นทั้ง Temu, AliExpress และ Amazon Haul ของสหรัฐฯ ส่งสินค้าราคาถูกจากโรงงานจีนตรงไปยังผู้บริโภคโดยไม่ต้องจ่ายภาษีขาเข้า ทั้งนี้ EU ไม่เก็บอัตราภาษีสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 150 ยูโร