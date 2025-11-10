งานเข้า! “อังกฤษ” เต้นผางประกาศสอบด่วน “รถบัสไฟฟ้าจีน” ค่ายดังวิ่งทั่วลอนดอน หลัง “นอร์เวย์” สอบเจอแอบมีประตูหลังฝัง "ซิมการ์ดโรมาเนีย" สั่งการจากทางไกลหวั่นเป็นภัยความมั่นคง

เอเจนซีส์ – อังกฤษประกาศสอบรถบัสไฟฟ้าจีนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ Yutong หลายร้อยคันที่วิ่งในประเทศว่ามีประตูหลังซ่อนที่บริษัทจีนค่ายดังสามารถสั่งการจากทางไกลปิดระบบห้ามรถบัสวิ่งหรือไม่เหมือนที่ นอร์เวย์ค้นพบ "ซิมการ์ดโรมาเนีย" ฝังไว้ ด้านเดนมาร์กเปิดสอบเช่นกัน ท่ามกลางความวิตกภัยความมั่นคงประเทศทางด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่สะท้อนเหตุเมื่อปี 2023 อดีตผู้นำพรรคคอนเซอร์เวตีฟอ้างเจอซิมการ์ดจีนแอบฝังในชิ้นส่วนรถรัฐบาลอังกฤษแอบมอนิเตอร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ริชี ซูแน็ก
ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานวันอาทิตย์(9 พ.ย)ว่า เจ้าหน้าที่คมนาคมอังกฤษกำลังทำงานร่วมกับศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติอังกฤษ NCSC (National Cyber Security Centre) กำลังตรวจสอบว่ารถบัสไฟฟ้าจีนของ Yutong ชื่อดังที่เป็นผู้ผลิตรถบัสใหญ่ที่สุดของโลกมีระบบควบคุมจากระยะไกลหรือไม่
เป็นการสอบสวนตามหลังการค้นพบในนอร์เวย์สัปดาห์ที่แล้วพบว่า รถบัสไฟฟ้าจีนของ Yutong นี้สามารถหยุดหรือสั่งให้ไม่ทำงานจากระยะไกลได้โดยบริษัท Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. และการสอบสวนส่งผลทำให้เดนมาร์กกลายเป็นชาติที่ 2 ที่เปิดสอบรถบัสไฟฟ้าจีนเช่นกัน
Yutong ได้ส่งกองทัพรถบัสจีนจำนวน 700 คันเข้าสู่ตลาดอังกฤษ ส่วนใหญ่มาที่น็อตติงแฮม ,เซาท์เวลส์, และกลาสโกว รวมถึงรถบัส Stagecoach และรถบัส FirstBus
สื่อธุรกิจชี้ว่า ทางบริษัทตั้งความหวังจะขายรถให้ได้จำนวนมากขึ้นในกรุงลอนดอนที่ซึ่งบริษัทได้พัฒนารถบัสไฟฟ้าแบบ 2 ชาติที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคมนาคมของกรุงลอนดอน
กระทรวงคมนามคมอังกฤษแถลงว่า “พวกเรากำลังตรวจสอบเคสนี้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติอังกฤษ NCSC เพื่อความเข้าใจพื้นฐานทางเทคนิกสำหรับมาตรการที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่นอร์เวย์และเดนมาร์ก”
ด้านบริษัทรถบัสจีน Yutong ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์สว่า บริษัททำตามอย่างเคร่งครัดกับกฎหมาย ข้อกำกับ และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของท้องถิ่นที่รถเหล่านั้นปฎิบัติการ และเสริมต่อว่า “ข้อมูลถูกปกป้องจากการเข้ารหัสสำหรับ Storage encryption ( การเข้ารหัสสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลและการเก็บรักษา) และมาตรการเข้าถึง”
กล่าวต่อว่า “ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือดูข้อมูลโดยปราศจากการอนุญาตจากลูกค้า ทาง Yutong ทำตามอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายปกป้องข้อมูล EU และข้อกำกับต่างๆ”
ด้าน Ruter บริษัทการขนส่งมวลชนสาธารณะของออสโล ออกแถลงในเดือนที่แล้วว่า ทางบริษัทได้ทำการทดสอบรถบัสไฟฟ้าจีนที่เพิ่งได้มาใหม่จากบริษัท Yutong และรถบัสอายุ 3 ปีของบริษัทรถบัสดัตช์ VDL ในเหมืองใต้ดินเพื่อตรวจว่า รถบัสนี้สามารถโดนแฮ็กได้หรือถูกใช้เพื่อเป้าหมายในการจารกรรมข่าวกรองลับได้หรือไม่
แต่บริษัทขนส่งนอร์เวย์กลับพบว่า รถบัสจีนได้แอบซ่อนประตูหลังไว้ โดยระบบการควบคุมจากระยะไกลเพื่อควบคุมรถบัสนี้รวมถึงระบบสำคัญทั้ง แบตเตอร์รี และระบบจ่ายพลังงาน เทียบกับรถบัสดัตช์ VDLไม่มีระบบการควบคุมระยะไกลติดตั้งในรถบัสของตัวเอง
“ในทางทฤษฎี รถบัส (ของYutong) สามารถสั่งให้หยุดหรือไม่ทำงานได้จากผู้ผลิต” รายงานจากแถลงการณ์ของ Ruter
พร้อมกล่าวว่า บริษัทขนส่งนอร์เวย์จะนำซิมการ์ดออกไปจากรถที่ทำให้สามารถมีการเชื่อมต่อทั้งหมดจากระยะไกลต้องหมดไปและจะทำให้รถบัสจะอยู่ภายใต้การควบคุมของออสโลเท่านั้น
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า ความตกอกตกใจไปทั่วยุโรปในนอร์เวย์สัปดาห์ที่แล้วเกิดหลังบริษัทการขนส่งมวลชนสาธารณะออสโล Ruter ค้นพบซิมการ์ดที่ซ่อนอยู่ในรถบัสไฟฟ้าจีนรุ่นใหม่ของ Yutong โดยตามการรายงานพบว่า ซิมการ์ดที่ซ่อนอยู่เป็นซิมการ์ดโรมาเนีย
สื่ออังกฤษอธิบายว่า ในขณะที่ซิมการ์ดเหล่านี้ถูกออกแบบให้อัปเดตซอฟท์แวร์และแก้ปัญหาฉุกเฉินแต่ในทางเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถสามารถสั่งทางไกลให้รถบัสหยุดวิ่งได้
เป็นที่รู้กันดีไปทั่วโลกว่าปักกิ่งใช้หลายวิธีในการจารกรรมความลับตะวันตกและนักการเมืองตะวันตก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการฝังซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตาม โดยดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษเคยรายงานเมื่อวันที่ 7 ส.ค ปี 2023 ว่า อดีตผู้นำฝ่ายค้านอังกฤษ เซอร์เอีนน ดันแคน สมิธ อ้างว่า มีซิมการ์ดจีนแอบฝังในรถประจำตำแหน่งเพื่อแอบมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ริชี ซูแน็ก ส่งผลทำให้ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ แต่ถนนดาวนิงไม่ตอบคำถาม
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวกรองอังกฤษยืนยันการพบซิมการ์ดแอบฝังไว้ในชิ้นส่วนของรถที่นำเข้าจากจีนหลังผ่ารถดูทั้งคัน
ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานต่อว่า ขณะเดียวกันบริษัทขนส่งมวลชนเดนมาร์กใหญ่ที่สุดในประเทศ Movia แถลงว่า กำลังอยู่การสอบสวนความเสี่ยง แต่ย้ำว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะกับรถบัสจีน แต่รวมไปถึงรถไฟฟ้าที่ผลิตในชาติตะวันตกที่ซอฟท์แวร์ต้องมีการอัปเดตทางไกล
อ้างอิงจาก NBC News ของสหรัฐฯชี้ว่า ในเดนมาร์ก รถบัสของขนส่งมวลชน Movia นั้นมีรถบัส Yutong อยู่ 262 คันที่ได้เข้ามาให้บริการตั้งแต่ 2019 ทั่วทั้งเครือข่ายตั้งแต่กรุงโคเปนเฮเกนและทางตะวันออกของเดนมาร์ก
ส.ส แดนผู้ดีไม่ต่ำกว่า 1 คนเรียกร้องให้รัฐมนตรีอังกฤษเร่งประเมินความเสี่ยงของรถบัสไฟฟ้าที่มาจากจีนทั้งหมด โดยหวั่นว่าบริษัทจีนอาจใช้ช่องทางการคงบคุมจากระยะไกลเพื่อสอดแนมระหว่างรถกำลังวิ่ง เซอร์ เอียน ดันแคน สมิธ แสดงความเห็นว่า
“พวกเขากำลังทำให้เป็นทางเลือกที่ถูกที่สุด แต่สิ่งที่พวกเขากำลังทำคือการทำยานยนต์เพื่อสอดแนมพวกเรา”