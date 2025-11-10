กตัญญูพ่อตา! ผู้นำอินโดนีเซียประกาศยกย่อง 'นายพลซูฮาร์โต' อดีตผู้นำเผด็จการเป็น 'วีรบุรุษแห่งชาติ'

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมอบตำแหน่ง "วีรบุรุษแห่งชาติ" ให้แก่ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต ผู้ล่วงลับ ซึ่งถูกบีบให้สละตำแหน่งผู้นำในปี 1998 จากเหตุประท้วงรุนแรงซึ่งทำให้การปกครองที่ยาวนาน 3 ทศวรรษและเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตคอรัปชัน และการเล่นพรรคเล่นพวก ต้องสิ้นสุดลง
ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต ซึ่งเป็นอดีตลูกเขยของซูฮาร์โต เป็นประธานในการมอบตำแหน่งนี้ ท่ามกลางการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองแบบเผด็จการของซูฮาร์โต
“พลเอก ซูฮาร์โต บุคคลสำคัญจากจังหวัดชวากลาง วีรบุรุษแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราช โดดเด่นมาตั้งแต่ยุคเอกราช” ผู้ประกาศกล่าวขณะที่ ปราโบโว มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่บุตรสาวและบุตรชายของซูฮาร์โต
อินโดนีเซียได้รับเอกราชในปี 1945 จากเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมในขณะนั้น
ทุกปีชาวอินโดนีเซียผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศจะได้รับบรรดาศักดิ์เป็นวีรบุรุษแห่งชาติ ซึ่ง ซูฮาร์โต ที่เสียชีวิตในปี 2008 ก็เป็นหนึ่งใน 10 คนที่ได้รับสถานะดังกล่าวในวันนี้ (10 พ.ย.)
ซูฮาร์โต ซึ่งอดีตนายทหารได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในปี 1967 หลังจากที่ก่อการยึดอำนาจจาก ซูการ์โน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกและผู้นำเอกราชของประเทศ
เขานำพาอินโดนีเซียผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพอย่างรวดเร็วตลอด 3 ทศวรรษ แต่กลับพบว่าผลงานที่ตนพยายามสร้างมาล้มเหลวหลังจากที่อินโดนีเซียต้องตกเผชิญกับความวุ่นวายโกลาหลในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียระหว่างปี 1997-1998
เช้าวันจันทร์ (10) ก่อนที่พิธีจะเริ่ม ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้เห็นภาพของ ซูฮาร์โต ท่ามกลางกรอบรูปของบุคคล 10 คนที่จะได้รับบรรดาศักดิ์วีรบุรุษแห่งชาติที่ใจกลางทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตา
ซูฮาร์โต สวมเครื่องแบบทหารในภาพบุคคลซึ่งวางอยู่ระหว่างภาพของอดีตประธานาธิบดี อับดุรเราะห์มาน วาฮิด และ มาร์ซินาห์ นักเคลื่อนไหวแรงงาน ซึ่งถูกลักพาตัวและสังหารในสมัยที่ ซูฮาร์โต ปกครอง
“รัฐบาลตัดสินใจแล้ว ฉันทำะไรไม่ได้... นั่นไม่ใช่สิทธิ์ของฉัน ฉันมาที่นี่เพื่อ มาร์ซินาห์ เท่านั้น” มาร์ซินี น้องสาวของนักเคลื่อนไหวกล่าว เมื่อถูกนักข่าวถามถึงการที่พี่สาวของเธอได้รับรางวัลนี้ร่วมกับ ซูฮาร์โต
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเคลื่อนไหวรวมตัวกันในกรุงจาการ์ตาเพื่อประท้วงข้อเสนอในการมอบตำแหน่งวีรบุรุษชาติให้กับอดีตผู้นำเผด็จการ ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่รุนแรงขึ้นเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขประวัติศาสตร์ของประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์