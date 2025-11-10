ตะลึง! 'เพชรฟลอเรนไทน์' อันโด่งดังซึ่งสูญหายไปกว่า 100 ปี ถูกค้นพบในที่สุด

เพชรฟลอเรนไทน์ (Florentine Diamond) ซึ่งเป็นเพชรรูปหยดน้ำน้ำหนัก 137 กะรัต และมีสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ เคยถูกสวมใส่เป็นเครื่องประดับโดยสมาชิกราชวงศ์ยุโรปมานานหลายศตวรรษ ก่อนที่มันจะหายสาบสูญโดยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1918
ล่าสุด หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สได้เผยแพร่รายงานพิเศษซึ่งระบุว่า เพชรเม็ดนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในห้องนิรภัยของธนาคารแห่งหนึ่งในแคนาดา
ปัจจุบันเพชรฟลอเรนไทน์เม็ดนี้เป็นของลูกหลานราชวงศ์ออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งในที่สุดได้ยอมออกมาเล่าความลับของครอบครัว และเปิดเผยว่าอัญมณีเม็ดนี้เดินทางออกมาจากยุโรปได้อย่างไร
เจ้าของคนสุดท้ายที่ทราบคือ ชาร์ลสที่ 1 จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรพรรดินีซีตา พระมเหสีของพระองค์ ทั้งคู่หลบหนีจากออสเตรียพร้อมกับพระโอรส-ธิดาเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 และเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า อัญมณีเม็ดนี้ได้สูญหายไป
ต่อมาชาร์ลส์ที่ 1 เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1922 และจักพรรดินีซีตาพร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ที่เหลือได้ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาเพื่อหลบหนีการรุกรานของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพชรฟลอเรนไทน์ รวมถึงทฤษฎีหนึ่งที่ตั้งสมมติฐานว่า ราชวงศ์ที่พลัดถิ่นได้ขายเพชรเม็ดนี้ให้กับผู้ซื้อที่ไม่ทราบชื่อ เพื่อแลกกับเงินสดที่จำเป็นต้องใช้ อีกทฤษฎีหนึ่งระบุว่า เพชรเม็ดนี้ถูกมอบให้กับคนรับใช้ในครอบครัว ซึ่งต่อมาได้นำเพชรไปยังอเมริกาใต้ ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์
อย่างไรก็ตาม คาร์ล ฟอน ฮับส์บูร์ก-โลธริงเงน หลานชายของทั้งคู่ บอกกับนิวยอร์กไทม์สว่า สมเด็จย่าของเขาออกเดินทางมาพร้อมกับเพชรเม็ดนี้ รวมถึงอัญมณีล้ำค่าอื่นๆ อีกหลายชนิดในกระเป๋าเดินทางกระดาษแข็งตลอดการเดินทางไปยังที่ต่างๆ
เขาระบุด้วยว่า เธอได้นำสมบัติเหล่านั้นไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงแคนาดา "และภายในตู้เซฟของธนาคาร มันก็คงอยู่เช่นนั้นเรื่อยมา"
ฟอน ฮับส์บูร์ก-โลธริงเงน กล่าวว่า จักรพรรดินีซีตาซึ่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1989 เล่าเรื่องที่อยู่ของเพชรให้คนอื่นทราบเพียง 2 คน คือ โรเบิร์ต และ โรดอล์ฟ ลูกชายของเธอ และเธอขอให้พวกเขาเก็บที่อยู่ของเพชรเม็ดนี้ไว้เป็นความลับเป็นเวลา 100 ปีหลังจากสามีของเธอเสียชีวิต
ฟอน ฮับส์บูร์ก-โลธริงเงน อธิบายว่า "ยิ่งมีคนรู้เรื่องนี้น้อยเท่าไหร่ ความปลอดภัยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น"
คริสตอฟ เคิร์ต (Christoph Köchert) อดีตช่างอัญมณีประจำราชสำนักออสเตรีย ได้ทำการตรวจสอบเพชรเม็ดดังกล่าวแล้ว และยืนยันว่าเป็นของแท้
“รูปแบบการเจียระไนของมันแทบจะตรงกับที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทุกประการ” เขากล่าวในคำแถลงต่อนิวยอร์กไทมส์ “ทั้งหมดนี้ทำให้ผมมั่นใจว่า นี่คือเพชรฟลอเรนไทน์ของแท้ตามประวัติศาสตร์”
หลานๆ ของชาร์ลสและซีตาซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในยุโรประบุว่า พวกเขาต้องการจัดแสดงหินและอัญมณีมีค่าอื่นๆ ที่เคยซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ในนิทรรศการที่ประเทศแคนาดา เพื่อเป็นการขอบคุณประเทศที่มอบสถานที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ที่มา: People