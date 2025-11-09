อ่วม! ปินส์ดับ 2 อพยพอีกร่วม 1 ล้านรับ “ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง” ซัดขึ้นฝั่งที่จ.ออโรราตามหลังพายุคัลแมกี

เอพี – ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง (Super Typhoon Fung-wong) ที่ร้ายกาจขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือในคืนวันอาทิตย์(9 พ.ย)ที่จ.ออโรราหลังก่อนเข้าเสียชีวิตไปแล้ว 2 คนและอพยพอีก 1 ล้านคน ตามหลังไต้ฝุ่นคัลแมกี( Typhoon Kalmaegi)ที่ทิ้งความย่อยยับไว้ไม่ต่ำกว่า 224 คนก่อนหน้า
เอพีรายงานวันอาทิตย์(9 พ.ย)ว่า ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง (Super Typhoon Fung-wong) พัดเข้าเมืองดินาลุงกัน(Dinalungan) จ.ออโรรา (Aurora) คืนวันนี้(9)หลังทำให้เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงจัดที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือฟิลิปปินส์ตลอดทั้งวันพร้อมด้วยกำลังลมคงที่ 185 ก.ม/ช.ม และลมกระโชกสูงสุดที่ 230 ก.ม/ช.ม
กลายเป็นไต้ฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในรอบหลายปี ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวองมีขนาดใหญ่รวม 2 ใน 3 ของหมู่เกาะที่เดียวที่ขนาด 1,800 ก.มของลมและฝน เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเปิดเผย พายุเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกในระหว่างที่ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับความเสียหายที่ไต้ฝุ่นคัลแมกีฝากทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 224 คนในบริเวณจังหวัดภาคกลางในวันอังคาร(4)ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปเวียดนามและมีผู้เสียชีวิต 5 ราย
ชาวหมู่บ้านจมน้ำท่วมฉับพลันที่จ.คาตันดัวเนส (Catanduanes) ทางตะวันออกและอีกคนเสียชีวิตที่เมืองกัตบาโลกัน(Catbalogan)ในจ.ซามาร์(Samar)ที่ผู้ตายเป็นหญิงถูกซากปรักหักพังพัดใส่ เจ้าหน้าที่กล่าว
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องมาจากความเสียหายมหาศาลโดยคัลแมกีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากฝีมือของฟงวองที่มีชื่อว่า Uwan ในฟิลิปปินส์
เอพีชี้ว่า พายุไซโคลนโซนร้อนที่มีกำลังลมคงที่ 185 ก.ม/ช.ม หรือสูงกว่าจะถูกจัดว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งเมื่อหลายปีก่อนหน้าเพื่อตอกย้ำอย่างเร่งด่วนต่อปัญหาสภาวะอากาศโลกที่วิกฤตมากขึ้น
โรเบอร์โต มอนเตอร์โรลา (Roberto Monterola) เจ้าหน้าที่บำบัดภัยพิบัติประจำจังหวัดคาตันดัวเนสได้ให้สัมภาษณ์กับเอพีทางโทรศัพท์ถึงสถานการณ์ในท้องที่ว่า “ลมและฝนหนักมาและทำให้ทัศนการมองเห็นแทบไม่มี”
เอพีชี้ว่า ถึงแม้จะมีการประกาศเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่เร่งอพยพออกในวันอาทิตย์(9) แต่ยังคงมีบางส่วนยังปักหลักอยู่ในบ้านตัวเองต่อไป
“เจ้าหน้าที่ของเราสามารถช่วย 14 คนที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งกลางน้ำท่วมในย่านพื้นที่ต่ำ” มอนเตโรลาแถลง และเสริมว่า “มีพ่อคนหนึ่งได้แจ้งอย่างตื่นตระหนกโดยกล่าวว่า หลังคาบ้านของเขากำลังจะปลิวไปกับกระแสลม พวกเราสามารถช่วยเขาและญาติอีก 4 คนออกมาได้”
ทั้งนี้ก่อนหน้าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวองจะขึ้นฝั่งพบว่าทางการมะนิลาได้อพยพประชาชนร่วมกว่า 1 ล้านคนในพื้นที่เสี่ยงสูงในบรรดาจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงเขตบีโคล(Bicol)ที่เสี่ยงสูงต่อพายุไซโคลนแปซิฟิกและโคลนไหลจากมายอน(Mayon)ที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งยังคงมีภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นมากที่สุดในประเทศ
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ กิลแบร์โต เตโอโดโร จูเนียร์ (Gilberto Teodoro Jr.) เตือนในการแถลงทางโทรทัศน์วันเสาร์(8)ว่า คาดจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างรวม เซบู ที่เกิดความเสียหายหนักจากพายุลูกที่แล้วรวมไปถึงกรุงมะนิลา
เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์คาดอาจมีกว่า 30 ล้านคนอาจเป็นอันตรายจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง
รัฐมนตรีกลาโหมร้องขอให้ประชาชนทำตามคำสั่งของรัฐและให้หาที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยให้ห่างจากหมู่บ้านและเมืองที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัย ดินถล่ม หรือคลื่นสูงชายฝั่ง
ทั้งนี้ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากนานาชาติสำหรับความเสียหายจากพายุคัลแมกี แต่เตโอโดโรเปิดเผยว่าทั้ง สหรัฐฯ และ ญี่ปุ่น ที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดมาอย่างยาวนานได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว
เอพีรายงานว่าทั้งนี้มีเที่ยวบินในประเทศไม่ต่ำกว่า 325 เที่ยวและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 61 เที่ยวถูกสั่งยกเลิกในช่วงสุดสัปดาห์มาจนถึงวันจันทร์(10) และมีจำนวนประชาชนที่เดินทางสัญจรกว่า 6,600 คนรวมเจ้าหน้าที่คาร์โกติดอยู่ที่ท่าเรือทะเลที่ซึ่งยามฝั่งฟิลิปปินส์สั่งห้ามเรืออกเดินทางเนื่องมาจากคลื่นสูง
และเจ้าหน้าที่เตือนเสี่ยงสูงถึงขั้นชีวิจและความเสียหายจากสตอร์มเสิร์จที่เป็นกำแพงคลื่นสูงกว่า 3 เมตรตามชายฝั่งกว่า 20 จังหวัดและภูมิภาคต่างๆรวมถึงกรุงมะนิลา