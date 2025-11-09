ฉาวรอบใหม่ !สื่อนอกรายงาน "มิสชิลี" โชว์สูดแป้งพัฟเลียนแบบเสฟโคเคนลง TikTok ระหว่างประกวดมิสยูนิเวิร์สใน "ไทย" ทัวร์ลงฉ่ำก่อนเจ้าตัวต้องรีบขอโทษ

เอเจนซีส์ - มิสชิลี อีนา โมลล์ (Inna Moll) ซึ่งเป็นทั้งนางแบบและนักร้องกำลังร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไทยแต่ทว่ากลับกลาบเป็นข่าวดังไม่ตั้งใจจนต้องออกมาขอโทษแทบไม่ทันหลังกระแสชาเลนจ์ตามเทรนด์ #Addicted to You กลายเป็นเผือกร้อน
HOLA! ของสเปนรายงานวันศุกร์(7พ.ย)ว่า คลิปที่ล้อเล่นไม่กี่วินาทีของนางงามชิลีคนดัง อีนา โมลล์ (Inna Moll)บน Tik Tok กลายเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่ทำให้คนทั่วโลกออกมาตำหนิ
อีนาที่เป็นทั้งนางแบบและนักร้องและกำลังอยู่ร่วมกับการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไทยนั้นได้โพสต์คลิปอื้อฉาวดังกล่าวบนบัญชี TikTok ทางการของเธอเอง
เป็นคลิปล้อเล่นตลกกับกระแสชาเลนจ์ #Addicted to You ที่กำลังมาในเวลานี้
โดยในคลิปพบว่า นางงามชิลีแสดงท่ากำลังสูดสิ่งที่มีลักษณะคล้ายแป้งบนแขนของตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นตลกกับทีมแต่งหน้าและทำผมของตัวเอง ซึ่งในภายหลังเธอได้ออกมาเฉลยว่า จริงๆแล้วแป้งดังกล่าวไม่ยาเสพติด แต่เป็นแป้งพัฟเครื่องสำอางค์เท่านั้น
แต่ที่ไหนได้ทัวร์ลงฉ่ำโซเชียลไฟลุกพรึบ สื่อสเปนชื่อดังรายงานว่า แฟนคลับกล่าวว่า
ความเห็นหลั่งไหลไปทั่วโซเชียลมีบางส่วนออกมาปกป้องมุกตลกหลุดโลกของอีนา ในขณะที่คนอื่นแสดงความไม่พอใจออกมา
นักท่องเน็ตรายหนึ่งจวกแรงว่า “ดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นเทรนด์ แต่คุณกำลังเป็นตัวแทนประเทศของคุณอยู่ นี่ไม่ใช่เวลา” ส่วนอีกคนเสริมว่า “มีเด็กสาวเป็นจำนวนมากกำลังเฝ้าดูคุณ สิ่งที่คุณเลือกมันสำคัญ”
HOLA! รายงานว่า การโต้เถียงบนโซเชียลกลายเป็นสมรภูมิประลองกำลังระหว่างฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายค้านไปโดยปริยายซึ่งฝ่ายวิจารณ์ชี้ว่า มิสชิลีนี้แสดงการตัดสินใจที่ไม่ชาญฉลาดออกมา พร้อมกล่าวต่อว่า ภาพที่แสดงออกมาแม้เป็นเพียงแค่แป้งพัฟเครื่องสำอางค์เพื่อความตลกขบขันมันช่างขัดแย้งกับภาพของสง่างาม เที่ยงตรง และความเป็นผู้นำที่นางงามจักรวาลโปรโมท
อย่างไรก็ตามแรงกดดันที่ถาโถมส่งผลทำให้ มิสชิลีใช้อินสตาแกรมเพื่ออธิบายพร้อมขอโทษแฟนคลับในการทำให้เข้าใจผิด
“ดิฉันต้องขออภัยต่อใครก็ตามที่รู้สึกไม่พอใจ” และเสริมว่า “ช่างแต่งหน้าเป็นคนบอกให้ดิฉันบันทึกไว้ และบางทีอาจจะเป็นกำแพงทางภาษา ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจอย่างทั้งหมดต่อในเรื่องที่เกิดขึ้น ดิฉันตอบปฎิเสธไปในตอนแรก แต่เขาดูขยั้นคยอและดิฉันเลยคล้อยตาม”
เธอยอมรับว่า “ดิฉันสมควรตอบปฎิเสธอย่างหนักแน่น”
สื่อสเปนชี้ว่า คำพูดที่ดูจริงใจของมอลล์ทำให้แฟนคลับบางส่วนใจอ่อน แต่ทว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดชี้ว่า สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะชนะของเธอหรือแม้กระทั่งติดในรอบท้ายๆก็เป็นได้