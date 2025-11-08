หญิงมะกันโอด 'ไม่รู้ตัว' เข้าพิธีแต่งงานกับ 'สุลต่านมาเลเซีย' แถมถูกอีกฝ่าย 'เขี่ยทิ้ง' หลังแท้งลูก

หญิงวัย 30 ปีจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอ้างว่าตนเองเข้าพิธีแต่งงานกับอดีตกษัตริย์มาเลเซียและสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน "โดยไม่รู้ตัว" ได้โพสต์แฉเรื่องราวความสัมพันธ์ของเธอกับพระองค์ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมอ้างว่าสุลต่านทรงตัดขาดการติดต่อกับเธอทุกช่องทางหลังจากที่เธอแท้งลูก
บริททานี พอร์เตอร์ (Brittany Porter) ได้โพสต์อินสตาแกรมในช่วงวันที่ 1-5 พ.ย. เล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน พระชันษา 56 ปี ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การเข้าพิธีแต่งงานทางศาสนาในเดือน เม.ย. ปี 2024
พอร์เตอร์ เล่าว่า ทั้งคู่รู้จักกันผ่านเพื่อนหลังจากออกไปเที่ยวกลางคืนที่นิวยอร์กในเดือน ม.ค. ปี 2024 โดยเธอรู้สึกว่าพระองค์มีเสน่ห์ และมีสำเนียงอังกฤษแบบบริติชที่ "น่ารัก"
เธออ้างว่าสุลต่านกับเธอส่งข้อความหากัน และในที่สุดก็ตัดสินใจคบกัน
อย่างไรก็ตาม หลังจากทั้งคู่แต่งงานกันแล้ว ดูเหมือนว่าสุลต่านจะทรง "หายหน้าไป" หลังจากที่เธอแท้งลูกในเดือน ก.ค. ปี 2024
พอร์เตอร์ อ้างว่า เธอ "ไม่รู้" ว่าตัวเองได้แต่งงานตามหลักศาสนาแล้ว จนกระทั่งสุลต่านตัดขาดเธอ
1 ปีหลังจากความสัมพันธ์ที่ผันผวน เธอได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้โลกรับรู้
สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ทรงครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียตั้งแต่ปี 2016 จนกระทั่งสละราชสมบัติในปี 2019 และกลับมาเป็นประมุขของรัฐกลันตันอีกครั้ง
ในโพสต์เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พอร์เตอร์อ้างว่า สุลต่านและเธอมี "การแต่งงานทางศาสนา" โดยพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง "การเดินทางร่วมกันครั้งแรก" ที่โอมานในเดือน เม.ย. ปี 2024 หรือประมาณ 3 เดือนหลังจากที่ทั้งสองพบกันครั้งแรก
พอร์เตอร์ กล่าวว่า ตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าพิธีที่มีอิหม่ามอยู่ด้วยคืออะไร รู้แต่ว่าตนเองเปลี่ยนไปรับศาสนาอิสลาม
อีกโพสต์หนึ่งเมื่อวันที่ 2 พ.ย. แสดงให้เห็นทั้งคู่อยู่ในพิธีนิกะห์ (พิธีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม) ส่วนตัวกับอิหม่าม
เธอยังแชร์ข้อความที่อ้างว่ามาจากสุลต่าน ซึ่งแสดงความตื่นเต้นกับพิธีของทั้งคู่
หลังจากเธอถูกพระองค์ตัดขาดไปหนึ่งปี เธอถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีนิกะห์
หญิงรายนี้อ้างว่า เธอคิดว่างานที่โอมานเป็นเพียง "การหมั้น" และพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการควรจะจัดขึ้นในเดือน ม.ค. ปีนี้
"ในวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อมีพิธีแต่งงานแล้วก็ถือเป็นการแต่งงานอย่างเป็นทางการ ดังนั้นฉันจึงไม่ทราบว่าคำศัพท์และขั้นตอนต่างๆ ภายใต้กฎหมายอิสลามจะแตกต่างกันมากเพียงใด แต่ความจริงก็คือ ฉันเป็นและยังคงเป็นภรรยาของเขาในสายพระเนตรของพระอัลเลาะห์"
เธออธิบายต่อไปว่า กำลัง "พยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรในทางกฎหมายและศาสนา" เพราะเธอจะ "ก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้" หากไม่ได้มีพิธีหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม
พอร์เตอร์ กล่าวเสริมว่า "ฉันต้องการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง ด้วยความเคารพ ความชัดเจน และศรัทธา"
เธอยังได้แชร์ภาพเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแต่งงาน ซึ่งระบุว่าลงนามโดย เติงกู มูฮัมหมัด ฟาริส เพตรา ซึ่งเป็นพระนามเต็มของสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ลงพระนามเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ปี 2024
ในเอกสารไม่ได้ระบุวันที่แต่งงานที่แน่นอน แต่ระบุชื่อฝ่ายหญิงว่า "บริททานี เพตรา" โดยใช้นามสกุลของสุลต่าน
พอร์เตอร์ กล่าวว่า สุลต่านทรง "สัญญา" ไว้กับเธอว่า "จะสร้างครอบครัวร่วมกันตลอดไป" และทั้งคู่ได้วางแผนจัดพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการที่มาเลเซียและที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
"ฉันทิ้งชีวิตเดิมไว้เบื้องหลัง เพราะฉันเชื่อใจเขา เขาบอกฉันว่าควรแต่งตัวอย่างไร ควรทำตัวอย่างไร และควรพูดอะไร ฉันไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเองเลย" เธอกล่าว
พอร์เตอร์ ยอมรับว่า เธอตัดสินใจที่จะพูดคุยเรื่องนี้ตอนนี้เท่านั้น เนื่องจากเธอ "ไม่เข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับมัน" ในตอนแรก
"แต่การนิ่งเงียบกลับทำให้รู้สึกหนักอึ้งยิ่งกว่าความจริง และในที่สุดฉันก็อยู่ในที่ที่สามารถพูดได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ใช่เจ็บปวด" พอร์เตอร์ ระบุ
ในโพสต์เมื่อวันที่ 3 พ.ย. พอร์เตอร์ เล่าว่า หลังจากที่เธอและสุลต่านได้เข้าพิธีนิกะห์แล้ว สุลตานาห์ นูร์ ไดอานา เพตรา อับดุลเลาะห์ พระมเหสีของสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ได้เข้าใมติดตามเธอบนอินสตาแกรม
พอร์เตอร์ยังกล่าวเสริมอีกว่า เมื่อเธอถามพระองค์ถึงไดอาน่า สุลต่านก็ทรงตอบแค่ว่า ภรรยาคนแรกนิสัย "ใจร้าย" (mean) และเธอแค่ต้องการข้อตกลงจากพระองค์ท่านั้น
รายงานระบุว่า สุลต่านทรง "หายตัวไป" หลังจากที่ พอร์เตอร์ แท้งบุตร ในเดือน ก.ค. ปี 2024 พ.ศ. และไม่ติดต่อกับเธออีก
“เขาหายตัวไปหลังจากที่ฉันแท้งลูก ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีการหย่าร้าง มีเพียงความเงียบงัน” เธอกล่าวในโพสต์เมื่อวันที่ 2 พ.ย.
ต่อมาเธอโพสต์เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ว่า สุลต่านทรงปฏิเสธเรื่องลูกต่อหน้าสาธารณชน แต่ทรง "ยอมรับ" ในข้อความส่วนตัวกับเธอ
ก่อนหน้านี้ในปี 2019 สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ก็ทรงเคยปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นบิดาของ ลีออน อิสมาอีล บุตรชายที่เกิดกับ ริฮานา อ็อกซานา เวโอโวดินา อดีตชายาชาวรัสเซียของพระองค์
"ทุกสิ่งทุกอย่างถูกปกปิดไว้เพื่อไม่ให้ต้องรับผิดชอบใดๆ เลย พันธะสัญญาที่มีต่อลูกหรือคู่สมรสถูกปกปิดไว้ ก็เพื่อจะได้ละทิ้งไปโดยไม่ต้องรับผลใดๆ ตามมา นั่นไม่ใช่แค่ความล้มเหลวส่วนบุคคล แต่มันคือรูปแบบของความขี้ขลาดทางศีลธรรม ความจริงสำคัญ ความรับผิดชอบสำคัญ" พอร์เตอร์ กล่าว
ทั้งนี้ สุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 ยังทรงเคยเสกสมรสกับ กังสดาล พิพิธภักดี หญิงสาวชาวไทยในปี พ.ศ. 2547 สมัยที่ยังทรงมีพระอิสริยยศเป็นเจ้าชาย ก่อนที่จะหย่าร้างกันในปี 2551
ที่มา: mothership.sg, mgronline