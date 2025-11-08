เตรียมพร้อมทำสงครามยุคใหม่! กองทัพบกสหรัฐฯ มีแผนจัดซื้อ 'โดรน 1 ล้านลำ' ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

กองทัพสหรัฐฯ ตั้งเป้าที่จะซื้อโดรนอย่างน้อย 1 ล้านลำใน 2-3 ปีข้างหน้า และอาจซื้อเพิ่มตั้งแต่ 500,000 ลำไปจนถึงหลายล้านลำต่อปีในปีต่อๆ ไป ตามข้อมูลจาก แดเนียล ดริสคอลล์ รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบกสหรัฐฯ (US Army Secretary)
ดริสคอลล์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดหาโดรนของกองทัพบกในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ โดยยอมรับถึงความท้าทาย เนื่องจากปัจจุบันกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุดของกองทัพสหรัฐฯ มีการจัดซื้อโดรนเพียงประมาณ 50,000 ลำต่อปี
“มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก แต่ก็เป็นความก้าวหน้าที่เราสามารถทำได้” ดริสคอลล์ กล่าว
เขาได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างการเยี่ยมชมคลังแสงพิคาทินนี (Picatinny Arsenal) โดยอธิบายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง “กระสุนตาข่าย” ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้ดักจับโดรนในตาข่าย รวมถึงวัตถุระเบิดและเครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบอาวุธ
คริสคอลล์ และ พลตรี จอห์น ไรม์ ผู้บัญชาการสูงสุดของพิคาตินนี ได้ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์เกี่ยวกับบทเรียนที่สหรัฐฯ ได้รับจากสงครามของรัสเซียในยูเครน ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการใช้โดรนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
โดรนขนาดเล็กและราคาไม่แพงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งแทบไม่มีการใช้เครื่องบินรบทั่วไปเนื่องจากมีระบบต่อต้านอากาศยานจำนวนมากอยู่ใกล้แนวหน้า
ดริสคอลล์ กล่าวว่า ยูเครนและรัสเซียผลิตโดรนได้ปีละประมาณ 4 ล้านลำ แต่จีนน่าจะสามารถผลิตได้มากกว่า 2 เท่าของจำนวนดังกล่าว
เขาย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้สหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่สามารถผลิตโดรนได้เพียงพอสำหรับสงครามในอนาคต โดยกระตุ้นการผลิตภายในประเทศทุกประเภท ตั้งแต่มอเตอร์และเซ็นเซอร์แบบไร้แปรงถ่าน เรื่อยไปจนถึงแบตเตอรีและแผงวงจร
ปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดในโลก
“เราคาดว่าจะซื้อโดรนอย่างน้อย 1 ล้านลำภายใน 2-3 ปีข้างหน้า” ดริสคอลล์ กล่าว "และเราคาดหวังว่าภายใน 1-2 ปีนับจากวันนี้ เราจะได้เห็นว่าในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง เราจะสามารถกระตุ้นห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและลึกซึ้งเพียงพอที่จะสามารถผลิตโดรนได้มากเท่าที่ต้องการ"
ดริสคอลล์ กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้ว เขาต้องการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่กองทัพบกมีต่อโดรน คือเปรียบเสมือนกระสุนที่ใช้แล้วทิ้งมากกว่าจะเป็นอุปกรณ์ "ชั้นเลิศ"
รอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่า หน่วยงาาประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังเป็นผู้นำในการปฏิรูปโครงการโดรนทางทหารของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหาโดรนราคาถูกหลายหมื่นลำภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้มีการเสนอร่างกฎหมายที่จะสั่งให้กระทรวงกลาโหมสร้างโรงงานในรัฐเทกซัส ซึ่งสามารถผลิตโดรนได้มากถึง 1 ล้านลำต่อปี
ปัจจุบันการนำเข้าโดรนเชิงพาณิชย์จากจีนคิดเป็นส่วนใหญ่ของยอดขายโดรนเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจาก DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของโลก
ที่มา: รอยเตอร์