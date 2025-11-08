ระเบิดกลางมัสยิดใน 'จาการ์ตา' บาดเจ็บหลายสิบคน วัยรุ่น 17 ปีต้องสงสัยเป็นมือบึ้ม

เกิดเหตุระเบิดที่มัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์ (7 พ.ย.) ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนระหว่างพิธีละหมาด เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานอาจเป็นการโจมตี และมีนักเรียนวัย 17 ปี คนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ตำรวจระบุว่า ผู้บาดเจ็บ 55 คนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล โดยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงสาหัส รวมถึงแผลไฟไหม้ หลังจากเหตุระเบิดที่มัสยิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านเกอลาปากาดิง (Kelapa Gading)
“พวกเราตกใจเมื่อได้ยินเสียงระเบิด มันดังมาก ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรง หายใจไม่ออก แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอก” ลูเซียนา วัย 43 ปี ซึ่งทำงานอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนในขณะนั้นกล่าว เธอเล่าว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง หน้าต่างแตก และผู้คนหลายสิบคนวิ่งหนีออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนก
“ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสายไฟฟ้า หรือระบบเครื่องเสียงระเบิด แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะเราวิ่งหนีออกมาทันตอนที่มีกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากมัสยิด” เธอกล่าว
ซุฟมี ดาสโก อะหมัด รองประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย ให้สัมภาษณ์หลังจากไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลว่า ผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กหนุ่มกำลังเข้ารับการผ่าตัด และยังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแรงจูงใจที่เป็นไปได้
ลิสตโย ซิกิต ปราโบโว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง และกำลังมีการสอบสวนประวัติและแรงจูงใจของเขา
“เราระบุตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว และขณะนี้กำลังสอบสวนตัวตนของผู้ก่อเหตุ สภาพแวดล้อม รวมถึงบ้านและสิ่งของอื่นๆ” เขากล่าว
ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียแถลงว่า ตำรวจพบ “อาวุธของเล่น” ที่มีการเขียนข้อความบางอย่างในที่เกิดเหตุ แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม
อินโดนีเซียเคยมีประวัติเกิดการโจมตีโบสถ์และเป้าหมายของตะวันตกหลายครั้ง แต่ไม่ใช่มัสยิด ขณะที่กลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์ก็ถูกปราบปรามอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ที่มา: รอยเตอร์