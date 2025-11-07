ระทึก! สหรัฐฯ พบพัสดุบรรจุ 'ผงสีขาว' ส่งถึงฐานจอดเครื่องบิน 'แอร์ฟอร์ซวัน' มีรายงานคนล้มป่วยจำนวนมาก

พัสดุต้องสงสัยบรรจุผงสีขาวที่ถูกส่งไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในรัฐแมริแลนด์ทำให้มีผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมาก และหลายรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตามรายงานของ CNN วานนี้ (6 พ.ย.)
CNN รายงานว่า อาคารแห่งหนึ่งในฐานทัพสั่งถูกอพยพ หลังจากมีบุคคล "เปิดพัสดุต้องสงสัย" อ้างอิงจากถ้อยแถลงของฐานทัพร่วมแอนดรูว์สซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
"เพื่อความปลอดภัย อาคารและอาคารเชื่อมต่อจึงถูกอพยพ และมีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ" คำแถลงระบุ
CNN รายงานว่า ผู้ป่วยหลายรายถูกส่งไปยังศูนย์การแพทย์ มัลคอล์ม โกรฟ ภายในฐานทัพ โดยขณะนี้ยังไม่ทราบระดับความรุนแรงของอาการป่วย
ฐานทัพร่วมแอนดรูว์สเป็นที่รู้จักในฐานะฐานทัพของเครื่องบิน แอร์ ฟอร์ซ วัน ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ขนส่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
CNN อ้างแหล่งข่าวสืบสวน 2 คนซึ่งระบุว่า พัสดุดังกล่าวบรรจุผงสีขาวที่ไม่ทราบชนิด
หน่วยกู้ภัยประจำฐานทัพร่วมแอนดรูว์สประเมินสถานการณ์ว่าไม่มีภัยคุกคามเฉพาะหน้า และได้ส่งมอบสถานที่เกิดเหตุให้สำนักงานสอบสวนพิเศษ
(Office of Special Investigations) เข้าตรวจสอบแล้ว
จากการทดสอบภาคสนามเบื้องต้นของทีม HAZMAT ยังไม่พบสิ่งอันตรายใดๆ ทว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป ตามรายงานของCNN
CNN ระบุว่า ห้องที่เปิดซองเอกสารซึ่งตั้งอยู่ในอาคารที่เป็นที่ตั้งของศูนย์เตรียมพร้อมทางอากาศแห่งชาติ ถูกปิดแล้ว
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และฐานทัพร่วมแอนดรูว์สยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในทันที
ที่มา: รอยเตอร์